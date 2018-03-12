Нервно-паралитический эффект, или Кому выгодно отравление Скрипаля

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в одном из кафе Лондона. В истории отравления бывшего офицера пока нет никакой ясности и обрастает различного рода версиями. Военный обозреватель Александр Хроленко рассуждает о мотивах произошедшего.

В Лондоне начался второй акт драматического спектакля в костюмах химзащиты. Газета The Times 12 марта сообщила, что премьер-министр Тереза Мэй "близка к тому, чтобы предъявить России официальные обвинения" в отравлении нервно-паралитическим веществом экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Полиция и разведка готовы представить премьеру доказательства, а Мэй готова применить санкции вплоть до высылки российских дипломатов.

Такое уже было после полониевого отравления экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который перебрался в Лондон в качестве личного охранника олигарха Бориса Березовского. И все же, смерть разоблаченного, помилованного и выпущенного на свободу из тюрьмы много лет назад шпиона Москве не нужна.

Она бесполезна и даже вредна со всех сторон – с точки зрения внешней политики, с учетом выборов 18 марта президента РФ.

Другие известные в России перебежчики Резун и Гордиевский здравствуют на Западе много лет (пишут книги, дают интервью, проводят экскурсии). Летом прошлого года в США вроде бы умер 64-летний экс-сотрудник российской внешней разведки Александр Потеев, но специалисты считают эту информацию частью американской программы защиты свидетеля.

У российских спецслужб наверняка имеются более важные дела, чем наказание пожилого перебежчика экзотическими методами, да ещё вместе с дочерью. Очевидно, отравление с последующим вычурным театрализованным представлением в Солсбери им не выгодно. Но кем, в таком случае, оно организовано?

Мотивы и методы

Вероятно, мы наблюдаем утилизацию бесполезных перебежчиков, которые уже предали всех кого могли, передали все что смогли, и еще способны преподавать в западной разведшколе, но по старой привычке также могут "сливать" информацию на сторону.

Предателям никто не доверяет. И бюджетные выгоды ликвидации налицо: дополнительное финансирование MI-6 (для борьбы с "враждебной деятельностью" России). Под шумок можно припугнуть российских "олигархов" и "тряхнуть" их счета в лондонских банках. Влиятельная газета The Guardian прямо заявляет: "Мягкость не работает — пришло время начать жесткую игру с богатыми россиянами, живущими в Великобритании".

И более того: "Нам нужно выкинуть их детей". По утверждению газеты, "в России невозможно разбогатеть, если вы не дружите с Путиным… Поэтому, если правительство Мэй хочет отправить российскому президенту сигнал, оно может аннулировать визы представителей его ближайшего окружения или, возможно, проверить на практике возможности нового закона об ордерах на имущество невыясненного происхождения. Затем ему необходимо будет ликвидировать механизмы, при помощи которых русские отмывают деньги в Великобритании".

Между тем, экс-заключенный, экс-сотрудник администрации Московской области, МИД и разведки Скрипаль к богатым россиянам прямого отношения не имеет. Получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году. На жизнь зарабатывал тем, что читал лекции курсантам Королевской военной академии в Сандхерсте.

Жил в благополучном городке Солсбери, к западу от Лондона. Через год после "переезда по обмену" в Великобританию к нему прибыли жена Людмила, сын Александр и дочь Юлия. Теперь в MI-6 гадают: случайно ли удалось так быстро воссоединиться семье?

Жена скончалась от онкологического заболевания в 2012 году, сын умер от печеночной недостаточности во время отпуска в России прошлым летом. Тело доставили в Британию, и сегодня лондонские следователи подозревают, что таким образом (умерщвление и маячок на трупе) российские спецслужбы пытались узнать, где именно проживает Сергей Скрипаль. Будто бы за шесть лет заключения в РФ не было возможности при необходимости тихо избавиться от предателя.

Из родных и близких у Сергея Скрипаля осталась лишь 33-летняя дочь Юлия, постоянно проживающая в Лондоне. Встречались редко, но 4 марта отец и дочь вместе пообедали в итальянском ресторане Zizzi, где, возможно, и приняли некое вещество. Вскоре их нашли на скамейке ближайшего сквера, в бессознательном состоянии.

Дальше – фейерверк версий о вероятных источниках отравления – от пиццы до букета цветов (разумеется, в "длинных руках спецслужб" России). Дело дошло до раскопок на кладбище в Солсбери, где покоятся жена и сын Скрипаля.



Цена информации

Полученная разведкой информация может принести государству столько денег, что многократно окупит все затраты на содержание службы. Чтобы осознать разрушительный эффект шпионажа, вспомним более давнюю историю. Один из первых советских "инициативников" подполковник Петр Попов раскрыл Западу свыше 80 сотрудников советской военной разведки (западные источники называют цифру 650). Донесения Попова позволили Пентагону сэкономить на научно-исследовательских программах около 500 млн долларов. И можно лишь косвенно представить, сколько потерял СССР.

По приговору суда Попова расстреляли в 1960-м.

Наверняка Скрипаль знал об этом, когда 35 лет спустя в Испании начал работать на британскую разведку. Считался ценным приобретением MI-6. До ареста в 2004 году раскрыл около 300 сотрудников и агентов российской разведки в разных странах мира. Многолетние старания предателя британцы вознаградили суммой около 100 тысяч долларов США, но деятельность Скрипаля не поддается оценке в денежном выражении. Если рассматривать проблему комплексно, России был нанесен колоссальный вред – системный и финансовый.

© Sputnik Владимир Трефилов Гусев: Запад ищет российский след в каждом инциденте

Телеканал "Россия" в январе 2006-го демонстрировал фильм Аркадия Мамонтова, в котором секретарь британского посольства Кристофер Пирт гулял по одному из московских скверов, и задумчиво притормаживал возле нашпигованного шпионской аппаратурой тайника-булыжника, который принимал и передавал информацию по зашифрованному Bluetooth-каналу.

Этот "девайс" и положил начало разоблачению Скрипаля. Затем всплыла информация о счете в испанском банке, открытом на его имя во время службы.

В июне 2010 года американские власти арестовали десятерых российских граждан по подозрению в шпионаже. Вскоре после ареста их обменяли на ученого Игоря Сутягина и бывших сотрудников спецслужб Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко, осужденных в России за шпионаж. Обмен состоялся в аэропорту Вены. Тема закрыта. Дальнейшие коллизии – внутреннее дело стран Запада, в которых осели "ценные агенты" из российских тюрем.





