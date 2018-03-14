Почему футбольная Англия не откажется от России

О непреклонности английских болельщиков и о том, почему резкие антироссийские заявления руководства Великобритании не смогут помешать им приехать в Россию на ЧМ-2018, рассуждает болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев.

Резкие заявления британских чиновников и политиков в отношении России в последнее время заполонили первые полосы мировой прессы.

Случай с применением отравляющих веществ в городке Солсбери спровоцировал министра иностранных дел Бориса Джонсона пригрозить неприездом высокопоставленных гостей на Кубок мира в Россию.

Простым болельщикам, к сожалению, тоже снова внушают: мол, поездка в Россию — дело небезопасное.

Как болельщик со стажем, могу сказать: британские политики сильно преувеличивают, а где-то даже и врут. Никогда в СССР и России не было антагонизма и предвзятости по отношению к Англии — тем более, в футболе. Объясню, почему.

Эпоха взаимного уважения

Визит московского "Динамо" в послевоенную Англию, битва на равных во время чемпионата мира в Швеции, признание Льва Яшина лучшим вратарем мира во время празднования столетия рождения футбола в 1963 году. Все это — признание уважения друг к другу на футбольном поле. А оно складывалось десятилетиями.

Май 2008 года. Матч между английскими "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Финал Лиги чемпионов. В тот день Москва была теплой, дружелюбной, слегка пьяной и довольной.

Никто не нарушал общественный порядок — английские болельщики с удовольствием пили пиво с русскими ребятами, мило общались с прохожими, с любопытством разглядывали меховые шапки на Арбате.

Да и болельщики других команд, как могли, помогали британским гостям. Поклонники "Спартака" "тусовались" с фанатами "Манчестер Юнайтед", "армейцы" показывали город ребятам из "Челси". Все было крайне дружелюбно.

И еще один факт: в России и странах бывшего СССР до сих пор функционируют десятки фан-клубов английских команд. Да и чемпионат английской премьер-лиги для многих российских болельщиков — любимое зрелище. Потому что футбол там — высококлассный.

Мифы и "страшилки" британских СМИ

Что же пошло не так в Англии по отношению к России?

Во-первых, это нежелание и неумение англичан проигрывать. Еще в 2007 году главный тренер национальной сборной Стив Макларен после проигрыша россиянам нахамил московским журналистам и после этого объявил, что будет давать интервью исключительно СМИ "Туманного Альбиона". За что и получил от россиян в ответ английское слово "Лузер" (неудачник) с сильным русским акцентом.

В том отборочном цикле Англия так и не смогла выйти в финал Чемпионата Европы.

Во-вторых, пресса на Британских островах не может простить россиянам выигрыш права на проведение Чемпионата мира по футболу. Началась целая кампания, которая пыталась дискредитировать российскую заявку.

© Sputnik. Алекс Макнотон Великобритания приостанавливает двусторонние контакты с Россией

Хотя в 2017 году независимое расследование показало: россияне действовали в рамках всех правил лоббирования. Нарушения, о которых кричала британская пресса, на самом деле совершали представители Испании и Южной Кореи, которые тоже претендовали на право проведения Кубка мира.

В-третьих, время от времени появлялись "сказки о российском расизме". "Жертвой" стал Яя Туре, уроженец Кот Д'Ивуара, игрок английского "Манчестер Сити", который жаловался на болельщиков ЦСКА за якобы имевшие место расистские выкрики.

Я сам был на той игре. Мы улюлюкали тогда — да. Но лишь для того, чтобы помешать гостям исполнить штрафной у "наших" ворот. И о каком, простите, расизме может идти речь, если за ЦСКА в разные годы успешно выступали футболисты с разным цветом кожи? Бразилец Вагнер Лав, японец Кейсуке Хонда, ивуариец Сейду Думбия, нигериец Ахмед Муса стали любимцами армейских фанатов

В-четвертых, россиян сделали "гангстерами" после многочисленных стычек в 2016 году в Марселе накануне матча "Англия-Россия". Однако британская пресса умолчала один значимый факт: те, кто провоцировал российских болельщиков на протяжении трех дней — представители околофутбольных "фирм". А у "околофутбола" правила простые: пей, бей и не попадайся полиции, чтобы тебе не закрыли въезд в ту или иную страну.

© Sputnik. Владимир Астапович Россия

Неудивительно, что рядовой болельщик такие правила не принимает. Но джин был выпущен из бутылки: Европу стали пугать футбольными хулиганами из России, которых, на самом-то деле, гораздо меньше, чем англичан.

В 2017 году английские фанаты приезжали на футбол трижды — и на матчах в Москве и Ростове не было зарегистрировано ни одного инцидента. Напротив, все было мило и дружелюбно.

Отрадно, что практически никто из английских игроков, тренеров и звезд прошлого не поддержал нынешнюю истерию британского правительства по отношению к России. Бывшая звезда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл в открытую призвал не смешивать футбол и политику. Полностью подписываюсь под его словами. И от всей души приглашаю английских фанатов на Кубок мира в Россию.