О сухумских тротуарах, взаимопонимании и других важных материях

Состояние тротуаров и большинства дорог в столице Абхазии ухудшается с каждым годом. Их благоустройство в бюджете города не предусмотрено, удается лишь выкроить деньги на частичный ремонт. Горожане в ответ протестуют.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Нет повести печальнее на свете

Состояние дорог и тротуаров в Сухуме – тема, которую отодвинули на задний план не только местные власти, но, казалось бы, и журналисты, и даже сами горожане. Громкие убийства, аварии на дорогах, имущественные споры или борьба с анонимами в соцсетях немало будоражат абхазское общество и держат людей в тонусе. Какие тут пешеходные зоны и проблемы велосипедистов?

"Это может привести к аварийным ситуациям", — вяло возмущаются сухумчане, передвигаясь по проезжей части.

Не слышат. Аргументация так себе, учитывая, что такой порядок заведен и действует уже многие годы. Может даже показаться, что все смирились и привыкли к неблагоустроенности. Но на поверку, выясняется, что нет.

Несколько дней назад жители улицы Гобечия на Маяке провели акцию протеста с требованием отремонтировать их улицу, сплошь покрытую ямами и ухабами. Перекрыли улицу, добились приезда мэра и местных журналистов. Прецедент. До сих пор митингов с подобными требованиями в республике не проводилось. А вот коллективные письма к мэру были, да.

Мы просто спросить

В частности, в марте прошлого года сотни жителей Сухума подписали коллективное письмо с просьбой получить ответ о порядке выполнения работ по ремонту дорог в городе, смете предполагаемых работ и сроках их выполнения. Оно было адресовано мэру Сухума Адгуру Харазия и председателю Сухумского городского Собрания Константину Пилия.

В письме, под которым в Facebook была собрана 481 подпись, в частности, говорится о том, что состояние улиц и тротуаров в Сухуме ухудшается с каждым днем, на отдельных участках дорог наблюдается лишь "ямочный" ремонт, вместе с тем большая их часть нуждается в капитальном обновлении.

Инициатор обращения, жительница Сухума Елена Кувичко, рассказала, что целью граждан было узнать, есть ли у властей видение решения проблемы. Тем не менее, взаимопонимания с главой администрации достичь сразу не удалось. Если в Горсобрании на обращение отреагировали сразу, то столичный глава с ответом не спешил.

"Со стороны мэрии было некоторое недопонимание, которое мы потом устранили", — рассказывает Кувичко.

По ее словам, при личной встрече с мэром она подтвердила, что письмо — это не протестные настроения или политические амбиции, а гражданская инициатива.

В СМИ по этому поводу Харазия объяснил, что в бюджете столицы расходы на тротуары не предусмотрены, заложен только ямочный ремонт дорог. Тем не менее, по его словам, работа по благоустройству тротуаров в городе все же ведется и будет продолжаться. Но предоставить смету подписантам обращения — нереальное требование, потому как все работы, по словам мэра, незапланированные и ведутся на сэкономленные деньги.

© Sputnik / Томас Тхайцук Улица Ардзинба, участок от ул.Воронова до ул.Дбар

Денег нет, но вы держитесь

Тротуары и городские дороги – проблема в республике повсеместная. Капитальный ремонт тротуаров не проводился десятилетиями. Те средства, которые удается выкраивать, — лишь небольшой процент от реально необходимого финансирования.

Чтобы убедиться в этом, достаточно пройтись по городу. Разбитые тротуары в Сухуме – это не предел, в некоторых местах столицы они отсутствуют напрочь. Сухум, центр города, улица Генерала Дбар – то, что должно было быть тротуаром, заросло травой, поскольку твердого покрытия здесь никогда не было. Угол проспекта Аиааира и улицы Воронова, знаменитое здание сгоревшей почты — тротуар здесь несколько лет огорожен строительным забором.

© Sputnik / Томас Тхайцук Угол улицы им. Воронова и проспекта Аиааира

Очевидно, что когда ресурсы ограничены, нужно решать, что ремонтировать первым – эту улицу или другую, дороги или тротуары, а может, пора уже и на ремонты покрытия во дворах средства выделять. Каждый считает, что его дорогу, его двор нужно ремонтировать в первую очередь.

В то же время местные власти определяют очередность ремонтов по-своему, отдавая предпочтение подъездам к социально значимым объектам. Но и того не случается, если после решения первоочередных задач денег в бюджете на тротуары и улицы уже не остается.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пересечение улицы Дбар и проспекта Ардзинба

Вскладчину

Город – зона ответственности не только местной администрации, но и горожан, уверена Елена Кувичко.

В условиях, когда мэрия существенно ограничена в своих средствах, софинансирование ремонта тротуаров и дорог, как властями, так и горожанами, может стать выходом из ситуации, считает инициатор общественной кампании.

По ее мнению, люди могли бы собирать часть средств, с условием, что остальное выделят городские власти. Такие примеры удачного сотрудничества уже были.

"У нас на ВИЭМе был такой опыт. Мы собрали деньги на три машины асфальта, мэрия добавила столько же. Мы смогли заасфальтировать подъем, который ведет с Гумской на Санчарскую и выше", — рассказала Кувичко.

Такой подход позволял бы жителям почувствовать личную ответственность за свой город, в то же время позволял бы им контролировать ход работ и принимать в благоустройстве города непосредственное участие, считает она.

Праздник на моей улице

Сказать, что в городе ничего не делается по благоустройству тротуаров и дорог, было бы неверно. Более того, в последние годы работа в этом направлении стала заметнее.

Начальник Коммунального управления администрации города Сухум Дмитрий Ахуба на отчетном собрании 7 марта сообщил, что за 2017 год было отремонтировано 2 тысячи 140 квадратных метров дорожного полотна.

В частности, реконструкции подверглась улица Ардзинба. Новое дорожное полотно было проложено от Республиканского стадиона и до улицы Воронова. Приведены в порядок на этом участке тротуары, заменены коммуникации.

© Sputnik / Томас Тхайцук Улица Ардзинба

В начале месяца заасфальтировали часть тротуара на проспекте Аиааира. И хотя вопрос решается не комплексно, а лишь местами, это должно было бы вселить надежду в горожан. Однако на практике они от письменных обращений перешли к митингам. Кстати, на упомянутом отчетном собрании мэр Сухума обратился к столичным жителям и заявил, что протестные демонстрации не выход.

"Сам вопрос правильный, но подача не верна. Прокуратура или милиция должна вычислить зачинщиков. Никто не имеет право перекрывать дорогу и требовать сделать их дорогу", — считает Адгур Харазия.

Он же ранее в телевизионном интервью обозначил срок, в который будет решен вопрос улицы Гобечия – год, добавив при этом, что для ремонта надо будет изыскивать дополнительные средства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Улица Дбар

P.S

Вопрос взаимодействия горожан и местных властей — один из основных. При детальном рассмотрении становится понятно, что разбитые дороги и митингующие по этому поводу горожане – это не столько про нехватку денег в бюджете или бесхозяйственность, сколько, про отсутствие взаимодействия. Возможно, если жители принимали бы активное участие в жизни города, и им своевременно предоставляли бы информацию о планируемых работах, сроках и сметах, многих недоразумений пришлось бы избежать.

Не назрела ли в Сухуме потребность в создании своей версии "Активного гражданина", проекта, главной задачей которого стало бы получение мнения горожан по актуальным вопросам, касающимся развития Сухума?

Встречный вопрос. Готовы ли в столичной администрации услышать и учитывать эти мнения?