17:36 19 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Митинг-концерт в Москве, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией

Активирован режим "Русские не сдаются"

© Sputnik. Владимир Астапкович
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Маргарита Симоньян
Темы:
Выборы президента России 2018 (76)
57 0 0

Россия вновь сплотилась вокруг своего вождя, вопреки всем стараниям западных стран. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян в своем Telegram канале советует всем "друзьям" России смириться, потому что "это теперь надолго".

Вообще, Запад сейчас должен быть в ужасе не от 76 процентов Путина. А от того, что на выборах в России консервативно-патриотические, коммунистические и националистические идеи поддержало 95 процентов населения. Оставив либеральным идеям убийственные 5 процентов.

Информационный центр ЦИК РФ
© Sputnik. Виталий Белоусов
ЦИК России: Путина поддержало абсолютное большинство голосов

И виноваты в этом вы, май вестерн френдз. Это вы включили в нас режим "русские не сдаются".

Я давно говорила вам, найдите уже нормальных советников по России. Гоните в шею этих дармоедов. Своими недальновидными санкциями, бессердечным унижением наших спортсменов (включая инвалидов), своими скрипалями и показным наплевательством к базовым либеральным ценностям вроде презумпции невиновности (при этом оно у вас лицемерно соседствует с насильственным насаждением в ваших собственных странах ультра-либеральных идей), своими припадочными массовыми истериками, вызывающими у здорового человека лишь вздох облегчения, что он живет-таки в России, а не в Голливуде, своим поствыборным бардаком — что в Штатах, что в Германии, что в Брекзит-зоне, своей травлей РТ, которому вы не можете простить, что он воспользовался вашей свободой слова и показал всему миру, что пользоваться ей, оказывается, нельзя, что эта свобода не для пользы, а для красоты придумана, как какая-нибудь хрустальная швабра — издалека-то сверкает, но для чистки ваших конюшен наглухо не годится — всеми вот этими несправедливостями и жестокостями, инквизиторским лицемерием и враньем вы заставили нас перестать вас уважать. Вас и ваши соу коллд ценности.

Мы больше не хотим жить как вы. Лет пятьдесят — тайно и явно — мы хотели жить как вы, а больше не хотим.

Мы вас больше не уважаем. И всех, кого вы у нас поддерживаете. И заодно еще тех, кто у нас поддерживает вас. Отсюда искомые пять процентов.

И виноваты в этом вы сами. Западные политики и аналитики, газетчики и разведчики.

Наш народ вообще много чего способен простить. Но мы не прощаем высокомерия. Впрочем, как и любой нормальный народ.

Единственной пока еще остающейся среди вас империи стоило бы поучить историю своих союзников — бывших империй. И то, как они свои империи профукали. Исключительно благодаря своему высокомерию.

Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина
© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Выборы в России: победа навсегда

White man's burden, my ass.

Но единственная остающаяся у вас империя историю не уважает, преподают ее там из рук вон, и кончится это так, как всегда кончается в таких случаях.

А пока вы сплотили нас вокруг вашего врага. Как только объявили его врагом, так сразу нас и сплотили.

Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками.

Это вы противопоставили у нас патриотизм либерализму. Хотя вообще-то они не должны быть взаимоисключающими понятиями. Это вы сделали так, что в этой ложной дилемме мы выбрали патриотизм.

А ведь многие из нас действительно либералы. Я, например.

Обтекайте теперь, чего уж там. Это теперь надолго.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Темы:
Выборы президента России 2018 (76)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Северной Осетии долгожительницу поздравили с днем рождения на участке
    Ровесница века

    Долгожительница из Северной Осетии Аренка Камболова-Карданова отметила 98-й день рождения на избирательном участке в республике.

  • Избирательный участок в Баку, фото из архива
    На старт!

    В Азербайджане стартовала предвыборная президентская кампания. О подробностях предстоящего голосования – в материале Sputnik.

  • Ванадзорский технологический центр
    Начать с нуля

    Sputnik рассказывает, как несколько десятков программистов создают IT-столицу Армении в открытом в 2016 году технопарке в Ванадзоре.

  • Паспорт гражданина Республики Казахстан, архивное фото
    Особые правила

    На время Чемпионата мира по футболу в нескольких городах России будут действовать особые правила регистрации для иностранцев, в том числе для граждан Казахстана.

  • Торговля мясом. Архивное фото
    Новый рынок

    Кыргызстан готовится экспортировать халал-продукцию – правительство республики оценивает этот рынок в более чем триллион долларов.

  • Офис агентства Moody's, архивное фото
    Движение вверх

    Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси, повысив его до уровня В3. В чем причина?

  • Жилой дом посольства России в Латвии на улице Альберта
    "Премиальная" реконструкция

    Жилой дом в центре Риги по улице Альберта, отреставрированный по заказу посольства России в Латвии, получил награду в номинации "Реконструкция".

  • Водитель садится в грузовик на границе
    Дела приграничные

    На границе Беларуси с Литвой по-прежнему находятся 900 грузовиков – затруднение на дороге наблюдается со вчерашнего дня.

  • Железная дорога
    Путь на юг

    Киев намерен реанимировать южную железнодорожную ветку, связывающую Одесскую область с Молдовой - местные речные порты уже опасаются банкротства.

  • Праздник, архивное фото
    С новым праздником!

    В Таджикистане вводится новый праздник — теперь ежегодно 20 марта в стране будет отмечаться День культуры. Минкульт объяснил, зачем.

  • Символы закона и правосудия
    Безопасность по закону

    В Узбекистане судьям выдадут стрелковое оружие для обеспечения их личной безопасности. Соответствующее решение утвердил Верховный суд.

  • Мужчина с в депрессии
    Великая депрессия

    Треть чиновников Эстонии находятся на грани депрессии – к такому выводу пришли специалисты после тестирования сотрудников различных госучреждений.

  • В Северной Осетии долгожительницу поздравили с днем рождения на участке
    Ровесница века

    Долгожительница из Северной Осетии Аренка Камболова-Карданова отметила 98-й день рождения на избирательном участке в республике.

  • Избирательный участок в Баку, фото из архива
    На старт!

    В Азербайджане стартовала предвыборная президентская кампания. О подробностях предстоящего голосования – в материале Sputnik.

  • Ванадзорский технологический центр
    Начать с нуля

    Sputnik рассказывает, как несколько десятков программистов создают IT-столицу Армении в открытом в 2016 году технопарке в Ванадзоре.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Выборы президента Российской Федерации в Абхазии
Вместе с Россией: день выборов президента РФ в Абхазии
Мальчик в Новосибирске расплакался из-за того, что не увидел дядю Путина
Дядю Путина хотел увидеть: как плакал мальчик с несбывшейся мечтой
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве.
Выборы президента России 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia