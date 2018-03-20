Оборот оружия по-абхазски

С 11 марта в республике произошло три убийства, в каждом из которых использовалось незарегистрированное оружие. Секретарь Совета Безопасности призвал ужесточить правила хранения, а также изымать неучтенное оружие.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Если на стене висит ружье, оно должно выстрелить. Как сильно отличаются принципы драматургии от реальной жизни, вопрос открытый. Однако в течение недели в республике произошло уже третье убийство, и в результате каждого из этих преступлений возбуждено уголовное дело, в том числе по статье за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.

Если убийство в Сухуме 31-летней Гульгаз Мамедовой отцом ее малолетнего ребенка могли посчитать семейной трагедией, которую некие силы намеренно политизируют, то два убийства в один день в Гагре, связанные между собой, одно из которых совершено из мести, невозможно отнести в тот же разряд. Сказать и в этот раз: "К несчастью, случается. Не наше дело" — уже сложнее, хотя бы потому, что это самосуд и вызов государственной системе правосудия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мухамед Килба: оружие в абхазских домах бесхозно

Так что же по обороту оружия в нашей стране. В этом году республика готовится к празднованию 25-летнего юбилея Победы в Отечественной войне. С этой войны практически в каждом абхазском доме хранится огнестрельное оружие. Нюанс в том, что владельцы регистрировать его не спешат, поэтому какое оружие и в каких количествах есть у граждан Абхазии, никому доподлинно не известно. За 25 послевоенных лет государство так и не восполнило пробел в законодательстве и практически никак это не регулирует. Существуют отдельные нормативные акты, в то время как законопроект "Об оружии", который был принят в первом чтении, уже больше года залежался в Парламенте.

В марте прошлого года он вызвал в обществе бурные обсуждения. Прения коснулись не столько самих правил приобретения, хранения или ношения, до них даже не добрались, в первую очередь встал вопрос о том, кто будет иметь право на оружие, и не означает ли это, что народ хотят разоружить. Здесь сыграла роль историческая память, когда у людей забрали все хранившееся у них оружие, а затем началась война. В условиях, когда соседнее государство не скрывает своих реваншистских настроений, возможно, это беспокойство и оправдано. Логично, что люди опасаются повторения сценария, даже несмотря на то, что в августе 92-го Вооруженные силы Абхазии еще не были сформированы, тогда как сейчас они действуют, да еще и в боевом содружестве с Россией.

Представленный в Парламенте проект закона "Об оружии" предусматривал формирование правовых отношений относительно гражданского оружия. В то же время никто не отменяет 16 статью закона о резервистах, согласно которому оружие резервистов закреплено за ними пожизненно, более того, может передаваться по наследству.

За то, чтобы закон "Об оружии" не стал законом "О запрете оружия" в марте прошлого года высказывался ряд парламентариев, в том числе депутат V созыва Народного Собрания, ветеран войны Ахра Бжания. Он же отмечал, что процедура разрешения на получение оружия в республике сложная, из-за чего многие ее и избегают. Якобы, если ее облегчить, это позволит государству отслеживать его движение в стране.

Как ни объяснялись депутаты, а дальнейшему обсуждению законопроекта ход так и не был дан. Буквально через считанные дни после принятия законопроекта в первом чтении в республике стартовали выборы нового созыва Народного Собрания, и многие из инициаторов не попали в его состав.

© Sputnik / Томас Тхайцук Особые знаки могут обязать носить владельцев огнестрельного оружия в РФ

В минувший четверг, 15 марта, вопрос оборота оружия в стране был поднят на коллегии Генеральной прокуратуры республики. На собрании секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба высказался за ужесточение правил хранения оружия в республике. По его мнению, часто оно попадает в руки неподготовленных людей, не умеющих им пользоваться, также оружие оказывается в распоряжении психически нездоровых. Что вполне вероятно, принимая во внимание, что за качество обследования психологического состояния никто поручиться не может.

Во многих странах, где уровень преступности высок, государство инициирует акции по разоружению населения. Так было и в признавшей Абхазию Венесуэле. В Андорре же, наоборот, гражданам разрешено иметь не только гражданское, но и боевое огнестрельное оружие. А все потому, что ответственность за оборону страны лежит на самих гражданах, которых в случае необходимости могут мобилизовать в любой момент. В соседней и агрессивно настроенной Грузии любой гражданин может иметь в личном пользовании револьвер или пистолет. Но право распространяется лишь на хранение, а вот свободное ношение запрещено. Скорее всего, Абхазия не пойдет по пути полного запрета оружия. Закон, который когда-нибудь примут, вполне может стать либеральным, но насколько – предмет отдельного спора.

Мировая статистика показывает, что запреты или разрешения на ношение огнестрельного оружия не оказывают прямое влияние на количество убийств. Страны со строгим и либеральным законодательством в отношении огневых средств защиты могут иметь одинаковую криминальную статистику. При этом абсолютное большинство преступлений совершается незарегистрированным оружием.

А потому, одно дело — прописать правила, согласно которым оружие можно будет приобретать, другое дело – упорядочить те стволы, которое по факту уже на руках. Подход секретаря Совбеза к проблеме предельно прост: оружие в Абхазии должно быть учтено, а неучтенное оружие должно быть изъято.

В то, как именно это будет происходить, на упомянутой выше коллегии не углублялись, но высказались за то, чтобы в Парламенте продолжили обсуждение "оружейного" вопроса.