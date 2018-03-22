Мусорные копи Абхазии: как решить проблему отходов

О проблеме мусора и о причинах отсутствия переработки отходов жизнедеятельности в Абхазии рассуждает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Замечено: когда в России начинается весна, из-под тающего снега обнажается весь тот мусор, который набросали за зиму нерадивые граждане.

С этой целью, кстати, во многих российских городах и поселках по-прежнему проводятся субботники.

В Абхазии, увы, снег не может скрыть мусор хотя бы на несколько месяцев в году — при том, что его здесь с каждым годом становится все больше.

И эта проблема становится настоящим национальным бедствием, в силу чего спасением республики должно озаботиться, как я полагаю, уже не только правительство, но все общество.

© Sputnik Томас Тхайцук Проектирование полигона ТБО в Абхазии начнется в 2018 году

Причина приближающейся катастрофы в том, что отходы жизнедеятельности человека в Абхазии не уничтожаются и не перерабатываются.

Они накапливаются. Мусор по старинке закапывают в землю – в котлованы, расположение которых не соответствует требованиям экологической безопасности.

Помимо этого, на официальных полигонах далеко не всегда соблюдаются стандарты хранения отходов, что приводит к размыванию свалок горными потоками и выносу мусора в море. Растет в Абхазии и количество стихийных свалок; подчас в такие свалки превращаются обочины дорог, по которым передвигаются автомобили и автобусы с туристами.

Особенно страдает от мусора морское побережье республики, в том числе в местах, пользующихся особым вниманием туристов.

Сегодня в социальных сетях появляется все больше видеороликов с кадрами свалок и загаженных туристами и самими жителями республики территорий, из которых следует только один вывод – "отдых в Абхазии не может быть комфортным" и "сюда больше ни ногой".

Абхазская пресса все чаще поднимает вопрос о мусорной проблеме, но я обращаюсь к этой теме по той причине, что она перестает быть обыденностью и начинает обрастать политическим содержанием.

В частности, погружение Абхазии в горы мусора происходит на фоне довольно динамичного развития туристической отрасли в ряде соседних республик, запускающих в интернет фотографии сухумских свалок в сравнении со своими благоустроенными курортами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Закопать в Сухуме: как утилизируют мусор в столице Абхазии

На критические публикации в абхазских СМИ по поводу назревающей в республике экокатастрофы, а также обращения общественности республики в соответствующие инстанции, чиновники отвечают, что в бюджете страны нет денег на утилизацию мусора.

Иногда "стрелки" переводятся все на ту же Россию: в тех средствах, которые выделяет Абхазии Российская Федерация, не предусмотрена, мол, такая статья расходов, как строительство мусоросортировочных и перерабатывающих предприятий.

Аргумент, надо сказать, несерьезный. Я уже неоднократно предлагал руководству Абхазии, к примеру, связать три актуальные для республики проблемы в одну, выгодную для нее стратегию.

С частных доходов от туризма должен взиматься определенный налог (например, за съем отдыхающими жилья в частном секторе), после чего собранные средства должны идти на работы по очистке территорий и переработке мусора.

Существуют и другие схемы решения проблемы, вплоть до формирования в стране специальных волонтерских бригад, которые могли бы если не субботники проводить по уборке мусора, то хотя бы в режиме "зеленого патруля" контролировать состояние окружающей среды и процессы сортировки отходов.

Увы, реализацией подобных схем чиновники Республики Абхазия пока особо не озабочены, одним из результатов этого может стать очередное снижение количества отдыхающих в Абхазии в текущем году.

Информацию о том, что некоторые пляжи Абхазии и подступы к ним завалены многолетним мусором, скрывать от потенциальных туристов все сложнее.

© Sputnik Томас Тхайцук Горсобрание Сухума выделило 10 млн руб на утилизацию мусора из Гудауты

Российским туроператорам уже стыдно вводить в заблуждение клиентов, обещая им в Абхазии девственную природу и комфорт.

Нельзя сказать, что правительство республики ничего не делает для решения мусорной проблемы.

Оно переносит свалки с побережья вглубь территории, пытается увеличить штат работников, обслуживающих мусорные полигоны, ввело интерактивную систему заказа автомобилей на вывоз отходов.

Давно бьет в набат, пытаясь привлечь внимание руководства страны к нарастающей в стране экологической катастрофе, и Савелий Читанава, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Но этого мало.

Здесь нужны системные и решительные действия всего руководства страны, связанные с формированием в республике современной мусороперерабатывающей отрасли.

Действительно, главным и по-настоящему эффективным способом решения в Абхазии мусорной проблемы может и должно стать привлечение в страну зарубежного инвестора в лице компании, готовой построить в республике мусороперерабатывающий комбинат.

Об этом, кстати, в Абхазии идут разговоры, начиная с конца 90-х годов прошлого века.

Во всем мире переработка мусора – довольно выгодный бизнес.

В России, к примеру, за свалки, то есть за сырье для мусороперерабатывающих предприятий уже разгорается нешуточная борьба. Абхазии нужно лишь найти подходящего партнера для реализации проекта, после которого республика сможет даже получать доход с последующим использованием получаемой прибыли в экологических целях.

По мнению председателя комитета по реформированию отрасли обращения с отходами движения "Опора России" Полины Вергун, оптимальным для Абхазии мог бы стать проект создания экотехнопарка, в рамках которого могли бы использоваться инновационные технологии по утилизации отходов, которые уже реализуются в ряде регионов России.

Все верно.

Экотехнопарк – тот формат, который оптимален для Абхазии.

При этом все передовые технологии известны, опыт реализации соответствующих проектов в ряде регионов России имеется, нет недостатка и в потенциальных инвесторах.

Беда в другом – в отсутствии в Абхазии соответствующего инвестиционного климата, в неспособности чиновников всерьез заинтересовать зарубежный бизнес.

Так, еще в 2016 году в Абхазию пришел потенциальный инвестор с предложением заняться переработкой отходов в Гагрском районе. Тогда на полях VII абхазско-российского Делового форума было подписано соглашение о начале строительства первого в республике мусороперерабатывающего предприятия.

Перед подписанием соглашения абхазская делегация посетила церемонию запуска регионального мусоросортировочного комплекса в российском городе Кострома, взяв костромской проект за основу первого этапа решения в Абхазии мусорной проблемы.

На днях я вышел на руководителя этого проекта с российской стороны и задал ему ряд вопросов относительно того, в каком состоянии находится реализация идеи создания в Абхазии мощностей по переработке отходов.

По мнению российского предпринимателя, эта идея умерла, и главная причина в том, что российским инвесторам не удалось договориться с абхазской стороной о порядке и принципах партнерства.