Абхазский взгляд на ЮАР

Природа, погода, безопасность - что же общего и в чем отличие у Абхазии с Южно-Африканской Республикой, рассуждает колумнист Sputnik Мадин Сакания.

На прошлой неделе у меня была рабочая поездка в Южно-Африканскую Республику. В результате появилось желание сравнить с нашей страной. Казалось бы, что может быть общего между маленькой Абхазией и далеким государством, но попробую.

Климат и природа.

На мой взгляд, жителям Абхазии было бы вполне комфортно проживать в климате ЮАР. Несмотря на то, что, когда у нас лето, у них зима, температура в это время года у них обычно не опускается ниже +10 градусов.

Сейчас там осень, что по ощущениям похоже на нашу позднюю весну, температура в среднем около + 20.

Местные жители часто говорили, что снег у них явление настолько редкое, что ему радуются, словно чуду.

Похожая ситуация, не правда ли? Говоря о природе, стоит заметить, что она также завораживает, как и наша. Бесконечно высокие горы со всех сторон, богатая растительность.

Берега — место встречи двух океанов: Атлантического и Индийского. Разнообразие диких животных, от зебр до газелей, которых можно встретить, просто катаясь на машине, и это производит неизгладимое впечатление.

Временами перед глазами всплывали образы маленькой Страны Души, а иногда становилось даже немного завидно, что у нас такого нет. Например, когда смотришь в бесконечную океанскую даль, переводишь взгляд чуть ближе и видишь целую колонию черно-белых пингвинчиков, вальяжно прогуливающихся по песочку.

Поднимаясь в горы по сложным серпантинам, невозможно удержаться, чтобы не сделать красивый кадр на фоне гор, и в этот момент тебя окружают маленькие обезьянки, которые бегают и резвятся совсем рядом, но трогать их не стоит. Никогда за границей я не ощущал одновременно такой близости и удаленности от собственной страны.

Безопасность

Перед своей поездкой в ЮАР прочитал много отзывов об этой стране, и почти везде особое внимание уделялось безопасности. Уверен, многие туристы, приезжающие в Абхазию, делают то же самое.

Слышал много жутких историй, что там могут убить без особой причины, ночью никуда выходить вообще не следует, а идею зайти в неблагополучный район следует сразу отметать.

На деле же выяснилось, что сведения эти несколько преувеличены.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазия оказалась на верхних позициях турпотока из России

В дневное время я не заметил каких-то явных или скрытых угроз.

Большой поток туристов лениво слонялся в разные стороны, а местные жители спешили по своим делам. Разумеется, определенный контингент граждан пытался обманным путем, как говорится, развести на деньги. Видимо, с абхазами им дело иметь еще не приходилось, иначе они бы не стали тратить время на столь бесполезное занятие. Но кое-что меня все же насторожило.

На то, что есть серьезная проблема, указывали высокие заборы с проволокой под напряжением. Практически каждый частный дом был окружен такой защитой. Особо удручающее впечатление произвели африканские трущобы. Вспомните кадры из фильмов, где люди живут в сколоченных из подручных материалов бараках, окруженных мусором, нищетой и отчаянием. Поверьте, вживую это выглядит куда более жутко.

Порадовался за нас. Да, и убийства, в сравнении с ЮАР, у нас исключительное событие, а вот с воровством и прочими имущественными посягательствами в отношении туристов и местных жителей, конечно, дела обстоят не многим лучше.