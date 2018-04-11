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Здание ООН в Нью-Йорке.

Это вам не пробиркой трясти: к чему может привести конфронтация США и России

© Sputnik. Сергей Гунеев
Колумнисты
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Арман Ванескегян
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На заседании Совета безопасности ООН провалились три предложенные по сирийской Думе резолюции – одна американская и две российские. Причем изначально было понятно, что Вашингтон целенаправленно идет на конфликт с русскими, выдвигая на обсуждение резолюцию, по целому ряду причин неоднократно отвергнутую Москвой.

На самом деле, поведение Соединенных Штатов (да и всей группы "западников") в СБ ООН изначально бывает просчитано по минутам, и роли распределяются задолго до начала заседания. Американцам не нужно было принимать ни ту, ни другую резолюцию, считает политический обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.

Зарублены все резолюции Совбеза ООН, даже самая безобидная и обязательная
Заседание совета безопасности ООН
© AFP 2018/ HECTOR RETAMAL
Первому игроку приготовиться: США готовят удар по Сирии

Как метко выразился в своем выступлении российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя, виновного в том, что случилось в сирийском городе Дума (или, что вероятнее, не случилось, и это была всего лишь фальсификация "белых касок"), Запад назначил заранее. Еще до того, как начала поступать информация о применении там химического оружия. И виновный этот был, ну, конечно же, неугодный американцам сирийский президент Башар Асад.

Другое дело, когда Совбез по-быстрому справился с давно расписанным сценарием (зарубив обе резолюции), Небензя выложил на стол козырную карту из рукава.

Это был вариант еще одной резолюции по сирийскому кризису, в которой говорилось всего лишь о том, что необходимо осудить любое применение токсических веществ в качестве оружия в Сирии. Также членам СБ ООН предлагалось поддержать инициативу по отправке группы специалистов Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Думу.

На самом деле сложно найти хоть что-то сверхъестественное в подобном варианте резолюции СБ ООН, тем более что с одобрения генсека группа специалистов ОЗХО, по идее, уже в пути. Ведь практически все выступающие на заседании говорили о том, что необходимо узнать детали произошедшего в сирийском городе.

И даже если у кого-то из присутствующих и нет сомнения в том, что химическая атака действительно имела место, то разобраться в том, кто же на самом деле прибег к использованию токсичных или удушающих веществ в качестве оружия против мирного населения, все-таки необходимо. Да хотя бы для того, чтобы решить, кого наказывать.

Лакмусовая бумажка для США

И тут голосование (третье по счету) стало той самой лакмусовой бумажкой, которая выявила истинные цели американцев и их сторонников – Британии, Франции, Польши и так далее.

Авиаудары по Сириию. Архивное фото
© AFP 2018/ Mohamad ABAZEED
Трамп предупредил Россию об ударе США по Сирии

Потому что против элементарной логики, как говорится, не попрешь. А она диктует, что действительно сначала нужно разобраться, кто же на самом деле применил химическое оружие, да и было ли оно применено вообще. Ведь в этот день мир обошли кадры той самой больницы в Думе, в зоне контроля боевиков, якобы подвергшейся химической атаке. Так вот, никаких следов атак не было, да и сами боевики об этом слухом не слыхивали.

А цель стран, которые зарубили и вторую, весьма элементарную, российскую резолюцию, выявилась во всей красе. Им действительно расследование не требуется. Оказывается, вовсе не для того они, как говорится, огород городили, чтобы согласиться дождаться объективного расследования специалистов.

А ну как тогда окажется, что те самые "белые каски" и на сей раз сплоховали, и обман с химатакой за короткое время будет раскрыт? Ведь дурная слава постановщиков кощунственных кадров и сцен за "белыми касками" закрепилась уже давно. Видимо, нет все-таки среди боевиков-террористов нормальных режиссеров… Но не об этом сейчас речь.

Речь о том, что провокационный план, призванный оправдать военный удар американцев и их сторонников по Сирии, вовсе не предполагает реального, настоящего, в рамках норм, принятых тем же ООН, расследования. Необходим повод, чтобы ударить.

Тут вам не пробиркой трясти на заседании Совбеза ООН

Не зря ведь, не дожидаясь принятия ни одной из предложенных резолюций, не оглядываясь на реакцию мирового сообщества, США уже выдвинули свои эсминцы на Средиземном море поближе к сирийским берегам. А еще отправили свою ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" из Норфолка на Ближний Восток. А противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon вот уже который день барражирует над побережьем Сирии.

Продвижение войск на окраине сирийского города Дума
© AFP 2018/ Stringer
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Словом, заседание Совбеза ООН, как и ожидалось, в итоге было провалено, и никаких точек соприкосновения в своих позициях сверхдержавы не нащупали. Мир стал еще на шаг ближе к угрозе непосредственного столкновения России и США и, следовательно, ближе к глобальной катастрофе, в которую может вылиться подобное противостояние.

Пойдет на это Трамп? Есть небольшая надежда на то, что американцы блефуют, и вся провокация с применением Асадом химического оружия – это лишь средство давления на русских на поле политического противостояния.

А может быть, Трамп действительно готов развязать небольшое (в масштабах Сирии или Ближнего Востока) боевое столкновение, этакую "войнушку"? И это будет той самой дымовой завесой, чтобы иметь причину не убирать свои войска с сирийской территории, поскольку иначе — это признание поражения всей американской политики на Ближнем Востоке.

Не говоря уж о том, что придется вернуть Асаду нефтяные поля на берегах Евфрата, где западная антитеррористическая коалиция закрепилась, как у себя дома, хотя ее никто в Сирию и не звал, в отличие от той же России.

Однако подобная игра весьма опасна. Ведь действительно уже не 2003 год, когда можно было безнаказанно трясти пробиркой в Совбезе и на основе этого атаковать Ирак. И тем более не 1999 год, когда можно было просто так бомбить Югославию. Да и Россия далеко не та.




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