Воскрешение мертвого "Такси"

"Такси 5" — настолько плохая комедия, насколько это вообще можно представить. При том, что трейлер оставлял надежду на удачное возвращение знаменитой киносерии. Но, даже в сравнении с не самыми лучшими третьей и четвертой частью, пятая – огромный шаг назад. Правда, пятая она только по названию. Это, скорее, перезапуск, чем сиквел. И перезапуск от людей, имеющих к оригинальным фильмам очень и очень отдаленное отношение, рассуждает колумнист Sputnik Казахстан.

© Фото: kinopoisk Кадр из фильма "Такси 5"

Напомню, что ставший хитом 1998 года и даже многократно номинированный на премию "Сезар" "Такси" снял с подачи Люка Бессона не самый известный режиссер Жерар Пирес, для которого это была вершина карьеры. Следом вышли еще три фильма, поставленные под чутким руководством все того же Бессона режиссером Жераром Кравчиком. Постепенно выдыхаясь, серия ушла на покой в 2007 году, сделав звездами Сами Насери и, конечно, Марион Котийяр, и обзаведясь, как обычно, американским ремейком. Зачем Франк Гастамбид решил достать "Такси" из могилы, не очень понятно. Ну, то есть понятно – ради славы и денег (на прошлой неделе во Франции "Такси 5" стартовал очень хорошо), но попутно съемочная группа извратила все и вся.

Франк Гастамбид известен, прежде всего, как актер. В качестве режиссера это его третий проект. Два предыдущих – "Мальчишник в Паттайе" и "Переполох на районе" — были низкопробными комедиями с самим же Франком в главных ролях. Гастамбид обратился к Бессону с предложением перезапустить "Такси", Люк дал добро. Из старого актерского состава согласились вернуться к своим ролям Бернар Фарси (комиссар, а теперь мэр Марселя Жибер) и Эдуар Монтут (раста-полицейский Ален). Видимо, тоже из-за денег – иной причины участвовать в этом тошнотворном тупом балагане не видно. Самое же замечательное в "Такси 5": единственный герой, обладающий хоть каким-то интеллектом, сыгран, как ни странно, Франком Гастамбидом, который – удивительно, правда? – помимо режиссера и актера, тут еще и соавтор сценария. Все остальные персонажи – полнейшая клиника.

© Фото: kinopoisk Кадр из фильма "Такси 5"

Мачо-полицейский Сильвен Маро нечаянно наставил рога префекту одного из округов Парижа и вместо спецназа отправился в ссылку в Марсель – в самый обычный муниципальный участок. Коллеги Маро – очень и очень упитанная женщина, карлик, идиот, еще один идиот, только вдобавок обладающий манией преследования, и наш старый знакомый Ален. В Марселе, возглавляемом мэром Жибером, орудует банда похитителей драгоценностей на суперкарах. Маро, конечно, хочет их поймать, но с новыми коллегами это невозможно по определению. И даже туповатый водитель такси Эдди Маклуф на их фоне выглядит магистром игры "Что? Где? Когда?". К тому же у Эдди есть бонус. Нет, не блондинка-нимфоманка да к тому же богатая наследница (что она нашла в Эдди и как вообще с ним познакомилась – еще один вопрос), а легендарный "Пежо", на котором, правда, в последние годы развозили овец где-то в алжирской глубинке.

© Фото: kinopoisk Кадр из фильма "Такси 5"

Если вы надеетесь, что фильм "Такси 5" сохранил хоть какие-то наследственные признаки предыдущих картин, — не надейтесь. Слегка поменяв "профориентацию" главного дуэта, Гастамбид добился только одного. Теперь полицейский – еще и крутой водитель, а зачем нужен таксист, не очень-то и ясно. В итоге, Гастамбид превратил фильм в собственный бенефис. И на фоне остальных персонажей, которые здесь для мебели (и мебели очень некачественной), его Маро выделяться очень легко. Это было бы не такой большой бедой, присутствуй в "Такси 5" фирменный юмор. Но и тут грандиозное разочарование.

В фильме есть три более-менее приличные (во всех смыслах) шутки. Остальные не сделают чести даже американским комедиям "сортир-стайл". Когда два человека во весь экран заблюют во время погони две машины, это вызовет легкую оторопь. Когда мэр выльет цистерну дерьма на министра, подумаешь, что французская комедия движется куда-то не туда. Впрочем, по фильмам Гастамбида судить о французских комедиях нельзя. Зато имя режиссера и актера запомнить можно. Дабы не совершать больше ошибок.