Московские прививки: как не растеряться абхазскому студенту

Студенчество – лучшая пора в жизни человека, в этом убеждают нас все окружающие, вздыхая о проведенных годах в стенах университета. Наверное, поэтому у вчерашних школьников возникает немного идеализированное представление о последующих четырех, а то и шести годах беспечной жизни вдали от родителей в другой стране.

Не спорю, без этого не обходится, но вначале необходимо пройти четыре этапа адаптации.

Увидеть Москву и потеряться

Представьте, что долгое время вы живете в однокомнатной сухумской квартире и вдруг переезжаете в огромный особняк, с высокими потолками и сотнями комнат. Примерно такое чувство будет преследовать вас первое время в Москве. Слишком большие парки, слишком большие торговые центры. Страдающих "топографическим кретинизмом" Москва может напугать.

С появлением электронных навигаторов жизнь в мегаполисе стала легче, но шанс потеряться до сих пор высокий. Особенно это касается переплетений линий метро. И вообще, метро — тема отдельная. Привыкнуть к "счастливым" утренним лицам сложно, но придется. Тут два варианта — либо ты сливаешься с толпой, либо будешь путаться под ногами. Не вздумай мешкать и тормозить, на счету москвичей каждая секунда, только расслабься, и толпа сама понесет тебя. Причем не в том направлении, которое было намечено. Не рассматривай людей, не пытайся понять, о чем они думают, а тем более завязать разговор, утром в Москве друзей не заведешь.

Пара друзей и пары

45 минут урока в школе казались вам пыткой? Добро пожаловать в мир лекций. Вашему вниманию квест: просидите полтора часа, осознайте то, что вы ничего не поняли, через 15 минут переключитесь на новый предмет и постарайтесь сохранить бодрость и азарт – впереди домашнее задание и семинары.

А если без шуток, все не так плохо. К длинным лекциям привыкаешь быстро. Да и погода располагает, с октября желание гулять по столичным паркам испарится вместе с последними теплыми деньками.

Многим абитуриентам кажется, что абхазское образование сильно уступает российскому. Это не совсем правда, все зависит лишь от вашего личного уровня. Поверьте личному опыту, первый год все студенты больше похожи на рыбку Дори из мультфильма "В поисках Немо". Не бойтесь высказывать свои мысли, даже если вы в них не уверены.

Попытайтесь завести разных друзей. "Москвичи" — понятие растяжимое, а университеты место концентрации представителей всех наций. Не пугайтесь новых тем и не обижайтесь, если новым друзьям не нравятся КВНовские шутки "нартов". Старайтесь не концентрироваться вокруг своих национальных общин, выйдите из зоны комфорта.

Мама, забери меня домой

Вы можете отлично владеть русским языком, разбираться в литературе XIX века, цитировать Пушкина и даже не проглатывать окончание слов, но в Москве вы — иностранец. С этим связаны как положительные, так и отрицательные моменты.

Раздражение от неправильного ударения и склонения вашей фамилии сменится смирением. Поначалу всем будут интересны ваши "странности", культура, язык, но не перебарщивайте. Постоянное подчеркивание своей "уникальности" только отдалит сокурсников.

Каждый преподаватель сочтет своим долгом спросить абхазского студента о прогнозах на мандариновый сезон. Не то чтобы это их сильно интересовало, просто нужно правильно понимать намеки. Вторая часть "замучает" вас историями об отдыхе в Гагре и попросит передать приветы давним знакомым. Сделайте вид, что вам так же интересно слушать эти истории, как и лекции, приглашайте лекторов в Страну Души — экзамены не за горами.

Любая юбка выше колена будет сопровождена вопросом: "А вам так можно?"

И последнее — выучите родной язык. Ощущение неполноценности будет сопровождать вас, когда иностранный друг попросит процитировать пословицу про "Пять голубей на пяти камнях".

Яичница, ролтон — самостоятельная жизнь

Студенчество вне дома — испытание не только для вас, но и для вашего желудка. Первый месяц вы непременно будете пополнять бюджет ресторанов быстрого питания.

Торговые центры, грамотно расположенные возле вузов, станут для вас вторым домом и дело не в обилии еды. Любой ресторанный дворик напоминает сухумскую набережную с добавлением северокавказского микса. С утра "уложенные" первокурсницы стоят в очереди за чикенбургером, стреляя глазами в парней, ожидающих куриные крылышки в KFC.

© Sputnik Томас Тхайцук 12 признаков того, что ты живешь в Сухуме

В конце месяца деньги неожиданно закончатся, вес прибавится, а воспоминания об "абыста-акуд" займут все мысли. И тут, в руках с ролтоном и фоновой музыкой от "Апсны-67" под "бодрящий" морозец вы с теплом вспомните об Абхазии. Обязательно посетят малодушные мысли о немедленном возвращении. Не давайте ностальгии разрушить планы на будущее, переждите холода, силы вам понадобятся для первой сессии.

Бытовая жизнь, поход за продуктами, воскресные генеральные уборки в комнате под чутким контролем коменданта заставят парней ценить женский труд, а девушек подготовят к семейной жизни. Лучшая жена та, что прошла школу общежития и самостоятельной жизни, сохранив все каноны апсуара.

С приходом мая все помчатся в Парк Горького, на Арбат, в Эрмитаж, ВДНХ. Парки заполнятся студентами, которых трясет в "зачетной лихорадке". Долгожданное солнце с одной стороны и грядущая сессия с другой будут буквально разрывать вас на части. Важно правильно расставить приоритеты.

Итак, тот, кто продержится, будет вознагражден заветной университетской "корочкой" — дипломом. А вот как им распорядиться, это уже ваше дело, ну, или тема для моей будущей статьи.