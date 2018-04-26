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7 новелл

Небезупречная семерка: как Москва принимала абхазский кинематограф

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Лев Рыжков
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В одном из самых известных кинотеатров Москвы показали экранизации новелл Михаила Лакрба.

Sputnik, Лев Рыжков

На родном языке

В дни 40-го Московского международного кинофестиваля в столице проходило невероятно много кинопоказов. За это время я бывал в различных залах – пустых, полупустых, полных. Но настоящий аншлаг я увидел совсем даже не на фестивале, а на показе альманаха "Семь новелл" по произведениям классика абхазской литературы Михаила Лакрба.

Показ происходил в одном из самых известных кинотеатров Москвы "КАРО 7 Атриум", недалеко от Курского вокзала. Организатором выступила Московская абхазская диаспора. Столичная премьера киноальманаха стала одним из мероприятий, которыми диаспора отмечает свой шестидесятилетний юбилей.

Премьера киноальманаха 7 новелл
© Фото : Аста Чкадуа
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Киноальманах составили семь историй от семи разных режиссеров. Большинство из них учатся – в Москве, Санкт-Петербурге, даже в Италии. Впрочем, талантливые самородки, которые постигают искусство кинематографа методом проб и ошибок, тоже есть.

Каждый из молодых режиссеров представил свое видение классических текстов Михаила Лакрба. Все фильмы – на абхазском языке с русскими субтитрами. Впрочем, забегая вперед скажу, что в одной из короткометражек никакого перевода не было, но спасло энергичное действие. Так что все было, в общем-то, понятно.

Зрители встречали короткометражки очень доброжелательно, от души аплодировали. Радость понять можно – ведь московских абхазов совсем не часто балуют фильмами на родном языке. До этого показывали только фильм "Софичка". И то – уже давно. Но тот показ помнят до сих пор.

Перед сеансом мне рассказали, что в Абхазии, на самом деле, очень многие молодые люди снимают кино. За свой счет, без всяких дотаций и подручными средствами. Так что нынешние экранизации Лакрба – это ни в коем случае не искусственная мелиорация, а, скорее, направление бурных потоков творческой энергии в определенное русло.

Но тем любопытнее. Ведь даже из семи разных фильмов разных авторов вполне можно понять, что сейчас происходит в абхазском кинематографе.

Теплый юмор и национальный вестерн

Сначала скажу о том, что хорошо. По-настоящему профессиональных и, не побоимся этого слова, сильных фильмов я увидел два. Это "Меня зовут Махаз" Инара Нармания и "Отец" Тимура Квеквескири.

Новеллак. Пресс конференция
© Sputnik Анжелика Бения
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"Меня зовут Махаз" создан по новелле "Друзья". И в этом фильме оригинальное авторское видение реализуется в полной мере. Действие перенесено в советские времена. И это, как мне кажется, придало классическому тексту новое, более теплое, что ли, звучание. А из этого тепла родился юмор.

Например, дядя главного героя приехал из Москвы работать на киностудии "Абхазфильм". И вот мы видим дядю, который окрыленный идет по улице с катушками кинопленок. Но пока он идет, "Абхазфильм" переименовывают в "Абхазхлеб". И мы видим, как рабочие меняют вывески на здании. Смешно? Да, конечно. Но и грустно в то же время. И это обстоятельство свидетельствует о юморе высокого качества. Наверное, как у Чехова или Кустурицы.

Диалогов в фильме нет. Их заменяет закадровый голос, а актеры отыгрывают мимикой, пантомимой и даже свистом. Делать так – большой риск. Но Инар Нармания не побоялся. Получилось здорово. И потенциал актеров раскрылся в полной мере.

Также в фильме задействованы коллажи. Они выполнены с большим искусством и выдумкой. За что режиссеру — еще один большущий плюс.

Фильм "Отец" — самый настоящий исторический блокбастер. В нем есть все – перестрелки, конные трюки, потрясающей красоты костюмы, специально пошитые для фильма. Чуть позже режиссер признался, что его проект оказался самым дорогим из всех. Если остальные режиссеры уложились в триста тысяч рублей, то Тимур Квеквескири снял за 850 тысяч.

По сути, "Отец" — это вестерн. Я запомнил кадр, когда мы видим на земле движущиеся тени всадников. Чем не "Великолепная семерка"? Хотя теней, на самом деле, восемь. Но при всей схожести с ковбойскими фильмами, весь фильм основан на национальных обычаях, традициях, сделан с большой любовью.

Работа на ошибками

Теперь поговорим о недостатках. Они, на мой, утомленный ММКФ, взгляд тоже есть.

Во-первых, сразу в нескольких фильмах хромает операторская работа. Люди с камерой, хотя, возможно, и со смартфоном, часто снимали в темноте, не всегда заботясь о том, чтобы зритель видел лица героев. Есть съемки под какими-то немыслимыми, противоестественными углами. Есть "ночные" съемки в помещении. Понятно, что снималось днем, и условная "ночь" достаточно слабо обозначалась на экране. Только зритель поверит, что – да, это у нас ночь – как вдруг камера отъезжает к окну, а за окном солнышко абхазское жарит вовсю. И сразу вся иллюзия пропадает.

Режиссер Илона Хварцкия
© Фото : Амина Лазба
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Во-вторых, есть огрехи монтажа. Условно можно назвать их: "Я его слепила из того, что было". Какие-то кадры тонут в темноте, какие-то – отливают зеленью, какие-то – залиты светом. И все это монтируется в один эпизод. Диковатое впечатление создается.

В-третьих, проседающая динамика действия. Не все, но многие авторы, что называется, злоупотребляют артхаусом. То есть герой может долго шагать или задумчиво смотреть в камеру очень продолжительное время. Эти приемы авторского кино убивают зрительские эмоции. Ведь за те три минуты, что идет разгневанный герой, зритель сто раз забудет, что он – в "растрепанных чувствах", а не просто себе идет.

Наконец, не всегда безупречна актерская игра. Понятно, что большинство актеров не профессионалы. И вот кто-то не доигрывает, а кто-то, наоборот, перебарщивает с проявлениями чувств. И все это порой – в одном эпизоде. Вместе с тем, есть и великолепные актеры. Например, ребята из абхазской студии Щукинского театрального училища.

В ожидании "Абхазфильма"

Недостатки – не фатальные. Накопленный опыт и наработанное мастерство вполне позволяют со всем этим бороться. И, наконец, хорошие камеры у абхазских киношников, я надеюсь, тоже в скором времени появятся.

Но что, безусловно, радует – это действительно всенародная любовь абхазов к своему кино. Это, чтобы вы знали, в наше время очень большая редкость. В большинстве стран постсоветского пространства зрителям совершенно все равно, что происходит с национальным кинематографом. Свое почти никто нигде и не смотрит. Развиваются национальные киношколы во многих странах, хотя и не во всех, как попало, растут сорняками никому не нужными. И зрителю неинтересными.

Но Абхазия – счастливое исключение. Здесь кино любят. И, будем надеяться, скоро рядом с табличкой "Абхазхлеб" повесят и табличку "Абхазфильм". И это будет просто замечательно.




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