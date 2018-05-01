Гаджеты и отсутствие самостоятельности: что мешает школьному процессу

Дистанция между школой и родителями сократилась до минимума из-за гаджетов и современных технологий. Колумнист Sputnik, молодой ученый и программист Иван Сюльжин рассуждает о том, что мешает детям взрослеть.

Первые годы школьной жизни походили на соцсоревнование среди родителей, кто лучше рисует, лепит и конструирует поделки из подручных материалов. Классу к пятому взрослые успокаивались, пускали учебу на самотек, лишь изредка поглядывая в дневник. Общение с классным руководителем — раз в четверть, во время родительского собрания. Остальное время ученик оставался один на один со школьной системой и был вынужден самостоятельно решать все проблемы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сила воли и мотивация: как подготовить ребенка в первый класс

Тесное соприкосновение



В школах внедряют электронные дневники, из которых нельзя выдрать страницу, действует пропускная система, есть даже столовые, которые отправляют родителям отчет о питании их чад. В интернете очень метко подметили, что школа все больше становится похожа на Азкабан. И ведь родители сами не отстают от чиновников от образования во внедрении технологий в учебный процесс. У каждого класса есть свой чат в Viber, и используется он не только для распространения важной информации. Мне доводилось наблюдать, как коллеги на работе использовали коллективный разум для решения детских задачек по математике.

Не кажется ли вам, что дистанция между школой и родителями сократилась до какого-то абсолютно неприличного минимума?

Занимаясь со школьниками, я иногда думаю, что чересчур тесное соприкосновение учителей и родителей раздавило личное пространство детей. То самое, в котором они по идее должны учиться справляться с трудностями, набираться опыта, терпеть первые неудачи и одерживать первые победы.

С одной стороны, детство еще никогда не было таким удобным: всегда можно быть уверенным, что, как в песенке про мамонтенка, мама услышит, мама придет. С другой — сами потом жалуемся, что многие к совершеннолетию остаются абсолютно беспомощными и неприспособленными к жизни.

Расстояние не преграда

Я много лет вожу команды лицеистов на различные международные турниры, и порой, глядя на отношение родителей к детям, вспоминается старый анекдот. Мама зовет ребенка домой, он спрашивает: "Я замерз?" — на что получает ответ: "Нет, сынок, ты хочешь кушать".

Некоторые родители предъявляют к поездке куда больше претензий, чем непосредственные ее участники. Но хуже другое. Путешествие из увлекательного знакомства с совершенно другим миром превращается в прогулку по заранее оговоренному плану. Ведь благодаря технологиям мир сжался до крошечных размеров, и в нем почти не осталось мест, где можно укрыться от контролирующего телефонного звонка.

В двенадцать лет я мог уехать в другую страну и более чем на неделю исчезнуть из поля зрения родителей. В конце двухтысячных им хватало СМС-сообщения раз в три дня. Сейчас же, если я, взрослый человек, решу внезапно исчезнуть с маминых радаров на десяток дней, скорее всего, вскоре меня уже будут искать с милицией.

Естественно, у детей все гораздо сложнее: один пропущенный ребенком звонок — и вот уже информация о его местонахождении срочно запрашивается у руководителя группы. Импровизация, творчество, приключения — все приносится в жертву родительскому спокойствию.

Когда система несовершенна



Вспоминая свои школьные годы, я думаю, что переживания родителей можно понять. Немало школьных учителей предпочитали прятать голову в песок. А ситуация тем временем доходила до точки кипения. Или, так и не получив разрешения, тихо сходила на нет и заканчивалась фотографиями на крыльце школы с аттестатом в руках и полным отсутствием знаний по предмету в голове. Детский голос тихий, от его жалоб легко отмахнуться, не заметить. К сожалению, школа так и не смогла выработать адекватные механизмы обратной связи, которые позволяли бы системе самостоятельно корректироваться.

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Вот и получается, что выросшие в таких условиях родители не надеются на отлаженность школьного механизма. Они садятся на информационный поток и слишком остро реагируют на любые негативные сигналы. В результате школа, которая не смогла стать безопасной тренировочной площадкой для будущих граждан страны, превращается в поле боя между родителями и учителями.

Конечно, вряд ли когда-нибудь система станет настолько совершенной, чтобы родители могли полностью устраниться от учебного процесса и быть спокойными за все, что происходит с их детьми. Но мне кажется, что всем сторонам надо работать над тем, чтобы вернуть родителям место наблюдателя, которое они занимали раньше. Иначе мы так и не дадим шанса будущим поколениям на самостоятельность. Ведь на ее отсутствие уже жалуются все кому не лень. А представьте, что будет дальше.