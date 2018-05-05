Набережная Сухума глазами любимых художников

В преддверии лета колумнист Sputnik решила поделиться с читателями любимыми картинами, изображающими солнечные пейзажи сухумской набережной. Каждая из этих работ – именно тот случай, когда художник не просто мастерски описал пейзаж, а уловил само настроение города и сумел выплеснуть точно подмеченную эмоцию на холст.

Нино Дзяпш-ипа "Рыбак"

Сюжет картины и ее теплые, золотисто-медовые тона с первого взгляда погружают в покой и безмятежность сухумского вечера.

Конец дня. Солнце медленно растворяется в море, отдавая ему свои краски: золотые, ярко-желтые, насыщенные янтарные. Тяжелый бархатный зной дня медленно тает и уступает место свежей вечерней прохладе. И теперь, когда жара, наконец, спала, сидеть на причале под ветерком особенно приятно. Можно даже ненадолго вздремнуть, пока мысль о жареной барабульке на ужин не заставит встрепенуться, собрать снасти и поспешить домой.

По словам Нино, все ее работы выполнены в одном экземпляре, а вот "Рыбака" пришлось писать трижды – настолько картина полюбилась друзьям, знакомым и поклонникам таланта художницы.

© Фото : Нино Дзяпш-ипа Нино Дзяпш-ипа "Рыбак"

Леварса Бутба. Без названия

Сухумская мозаика, сотканная из приятных, приглушенно-ярких тонов, среди которых преобладают оттенки голубого и синего. Эта нежная палитра обволакивает и завораживает.

К сожалению, художник ушел из жизни в расцвете своих творческих сил, однако его работы продолжают радовать взгляд и согревать сердце.

Наверно, все дело в этой невесомой, тонкой, деликатной манере художника, но для меня в красочных пейзажах Леварсы Бутба всегда прочитывается едва уловимая нотка грусти. Есть в его работах какое-то щемящее напоминание о тех, кого нет с нами в этом мире.

© Фото : из архива Батала Кобахия Автор Леварса Бутба

Александр Бояджан "Летний день"

Эта картина с недавнего времени расположилась на стене моей комнаты, поэтому ее удивительные свойства я ощущаю на себе: если день не задался, хочется избавиться от негативных мыслей и вернуть хорошее настроение, нужно просто долго-долго на нее смотреть.

Яркие мазки, искрящийся воздух, брызги света — густые цветовые пятна совершенно не соперничают между собой, а очень непринужденно и гармонично складываются в солнечный, по-южному яркий кусочек лета.

Вообще, от работ Бояджана всегда веет жарким солнцем, соленым ветерком, а еще почему-то далекими воспоминаниями о Сухуме советских лет. За ветвями олеандров мне чудятся белые пузатые теплоходы, пришвартованные в порту, покачивающиеся на ветру зонтики "Амры" и фотографирующиеся туристы у клумбы с часами возле драмтеатра.

© Фото : Александр Бояджан Александр Бояджан "Летний день".

Батал Джапуа "Сухумский бульвар. Этюд"

На днях я побывала на выставке Батала Джапуа и очень долго и завороженно рассматривала эту работу — такой яркой, сочной, по-весеннему свежей композицией она передо мной предстала. Батал настолько мастерски управляет цветом и светом, что на его работы смотришь, как в окно, распахнутое в живую, искрящуюся, наполненную воздухом и светом реальность.

© Фото : Батал Джапуа Батал Джапуа "Сухумский бульвар. Этюд."

Я вышла с выставки с мыслью о том, что мне очень хочется, чтобы наша набережная оставалась такой неизменно прекрасной, как на полотнах художников, и никакие архитектурные "шрамы" никогда не касались ее прекрасного облика.