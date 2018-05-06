Ну и дрон с ним: зачем Абхазии беспилотники

В сети часто можно увидеть завораживающие кадры, сделанные с высоты птичьего полета, будь то горные пейзажи или пролетающий в опасной близости самолет. То, что совсем недавно считалось игрушкой "для избранных", теперь может приобрести любой желающий. Беспилотники теперь не удел энтузиастов, а целая индустрия.

У нас в стране первыми подхватили тенденцию свадебные видеоператоры. Согласитесь, головокружительные съемки окружающих красот и кортежных "движений" немного освежили послесвадебный просмотр "пленки".

Наша страна уникальна в этом плане. Для умельцев и смекалистых людей тут целое непаханое поле работы. И пусть кому-то покажется, что использование дронов в коммерческих целях нечто из ряда фантастики, но при должном подходе они вполне могут занять место в курьерской доставке из фастфудов и даже ресторанов. Представьте, какой фурор произведут первые летающие доставщики пиццы, которые залетят к вам в окно. Я бы воспользовался такой услугой.

Военным и спасательным службам республики помощь беспилотников, на мой взгляд, тоже не была бы лишней. Особенно принимая во внимание наш сложный рельеф. В мире уже давно оценили разведывательные достоинства дронов. В горах люди довольно часто теряются, будь то охотник или турист, и в таких случаях применение такого устройства сложно переоценить.

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Стоимость часа полета вертолета очень высока, и расход топлива колоссален, в отличие от маленького и шустрого "летуна". К тому же вертолет может пролететь слишком быстро и слишком высоко, чтобы заметить сигналы "потеряшки". Дроны могут подниматься достаточно высоко над местностью и летать на несколько километров, что в комплексе с наземной группой увеличивает шансы на успех.

Еще одной областью применения может стать патрулирование удаленных пляжных зон, где нередки случаи краж, а камер в таких местах нет. Особенно это актуально в летний период, когда турпоток в разы больше, и соответственно увеличивается количество правонарушений.

Представьте картину, как за воришкой гонится дрон с громкоговорителем.

Думаю от неожиданности он бросится наутек, позабыв обо всем.

В других странах применение беспилотников куда разнообразнее и порой переходит рамки закона. Так, в прошлом году американец Джимми Коузи совершил побег из мест не столь отдаленных, использовав пассатижи, доставленные ему при помощи дрона, причем тюрьма была особо охраняемой. И это, пожалуй, самое "безобидное" их применение. Наркокартели уже давно просекли новую фишку и с заурядной частотой используют своих новых маленьких помощников при доставке грузов особой ценности. Роботы не предают, ну, разве что могут сломаться в неподходящий момент.

Еще одной областью применения дронов, увы, стал терроризм. Есть дроны-гранатометы, дроны-бомбометы, разведчики, камикадзе. Многие эксперты опасаются, что применение таких дистанционно управляемых убийц может переместиться и в города, которые расположены далеко от мест боевых действий.

Во многих странах уже сейчас использование беспилотников ограничивается на законодательном уровне. В Швеции, к примеру, их вообще нельзя использовать без специального разрешения. В Великобритании полицейским вскоре разрешат сбивать дронов, если они, по мнению правоохранителей, будут угрожать людям. В России некоторые модели беспилотников приравнены к воздушным судам, что существенно ограничивает диапазон применения.

В Абхазии же, разумеется, ни о каких запретах и ограничениях пока речь не идет в силу различного рода причин. Дроны для Абхазии явление пока редкое, но стоит перенять опыт соседних стран и на опережение подумать об ограничении полетов над территорией стратегических объектов.

Порох китайцами тоже был придуман для забав, но со временем ему нашли и менее веселое применение.