"Россия завоевывает наши рынки": Запад об итогах санкций

Дмитрий Лекух для РИА Новости

Со слегка паническим материалом выступил на днях французский отраслевой (при этом достаточно авторитетный) информационный портал Farm-connexion. Его специалисты, ссылаясь на данные Российской ассоциации производителей специализированной техники, отмечают "мощный рост экспорта" сельскохозяйственного оборудования, произведенного в России.

Например, в прошлом году российские производители продали за рубеж товаров в общей сложности на 7,9 миллиарда рублей, что на 16 процентов больше, чем в предыдущем. А в 2016-м, соответственно, больше, чем в 2015-м. При этом в 2017 году Россия расширила свою географию продаж почти до 45 стран мира. Среди покупателей не только бывшие советские республики и Монголия, но и Европейский союз, США и, что самое удивительное, даже Канада. Более того. Издание отмечает: "эксперты сходятся во мнении", что "техника и технология в России добились больших успехов" именно в те годы, когда страна находилась под американскими и европейскими санкциями. Что и привело "к возобновлению интереса к тракторам, оборудованию для почвообработки и посева". В результате только в прошедшем году на уровень серийного производства на российских заводах вышло более ста пятидесяти новых видов машин.

Но и это еще не все.

Согласно действующей стратегии развития экспорта в секторе сельскохозяйственных машин и оборудования с 2020 по 2025 год Россия планирует увеличивать экспорт в подобных темпах и далее. Так, уже в нынешнем, 2018 году, Москва нацелена на двадцать новых стран-клиентов и трехкратное увеличение выручки от продажи сельхозтехники за рубеж.

Что тут можно сказать.

Во-первых, паниковать французам (равно как и нам радостно рапортовать об успехах) еще несколько рановато. Ибо "экспортные" 7,9 миллиарда рублей — это пока совсем незначительные с точки зрения мирового отраслевого оборота 103 миллиона евро. Да и "резкий рост" прогнозируется в текущем году хоть и побольше, чем упомянутый "троекратный", но всего лишь до 390 миллионов евро. Что по меркам глобальных рынков статистическая погрешность.

Но конечно, для нашего отраслевого сельскохозяйственного машиностроения, еще совсем недавно выступавшего исключительно в позиции "мальчика для битья" и служившего почвой для разного рода анекдотов, это реальный прорыв. Он и вправду был бы, скорее всего, невозможен без того самого "санкционного давления", в результате действий российского государства (на удивление системных) обратившегося в своеобразный "как бы вынужденный" протекционизм.

Тут все просто.

Изменения в отечественном сельском хозяйстве, благодаря которым Российская Федерация, в частности, стала очевидным мировым лидером в экспорте зерновых, безусловно, связаны не только с санкциями. Такие вещи на "тяп-ляп" и "быстро-быстро" не делаются: тут нужны годы системных изменений и вдумчивого, далеко не аврального труда. В частности, автор этих строк еще со второй половины нулевых, проезжая на автомобиле из Москвы на свою любимую рыбалку в Астрахань, имел честь даже визуально, на вполне бытовом зрительном уровне, наблюдать, как год за годом меняется окружающая действительность. Как распахиваются и засеиваются зерновыми еще недавно бывшие пустырями поля. Как едва ли не каждый свободный клочок желтеет теперь подсолнухами. Как ровными рядами уходят куда-то в бесконечность свежие посадки молодых фруктовых деревьев ближе к югу: а ведь еще, глянь-ка, в позапрошлом году тут останавливались перекусить — и не было вообще ничего.

Но при этом, безусловно, именно санкции и, главное, оказавшиеся весьма продуктивными сельскохозяйственные контрсанкции позволили этим изменениям перейти из количества в качество.

Дело тут даже не в высвобождении рынков сбыта и не в "недобросовестной конкуренции" с европейской продукцией. С той же Индией, например, у нас прекрасные отношения и никаких санкций-контрсанкций, но кто сейчас вспомнит, что еще буквально несколько лет назад едва ли не треть своего сегмента розницы занимали на наших полках именно индийские маринованные огурцы?

Дело в другом.

Как бы ни возмущались и не хорохорились торговые сети, привыкшие к определенным стандартам, как бы ни пытались совместно с отдельными представителями "дружественных стран-партнеров" торговать теми же "белорусскими креветками и авокадо", им все-таки пришлось переориентироваться. Да, это было с точки зрения истинно прогрессивных экономистов произведено не совсем "рыночными методами". О чем нам и напоминали неустанно любители французских сыров и балтийских шпрот. Ну, так и роль государства как регулятора даже в самых дистиллированных "рыночных демократиях" тоже никто не отменял. И сельское хозяйство в этих "образцовых рыночных демократиях" повсюду пользуется никем не скрываемой государственной поддержкой не только за счет финансов, но и за счет квотирования, что, по сути, и есть тот самый махровый протекционизм. В чем сейчас, кстати, весьма наглядно и на собственной шкуре убедились сельхозпроизводители соседней "прогрессивной" Украины, которых как бы "допустили на рынки ЕС".

А дальше все просто. Было бы странно вслед за сельхозпроизводством не подтянуться и "смежникам" — не только представителям сельскохозяйственного машиностроения, но и тем же переработчикам, например.

И вот именно поэтому резкий рост экспорта продукции российского сельскохозяйственного машиностроения не может не радовать. Но праздновать пока рано: рынки необъятны, а работы пока что еще непочатый край.