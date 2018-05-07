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"Россия завоевывает наши рынки": Запад об итогах санкций

© Sputnik . Илья Питалев
Колумнисты
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Дмитрий Лекух
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Западные аналитики отмечают мощный рост экспорта российского сельскохозяйственного оборудования, что стало результатом санкционного давления.

Дмитрий Лекух для РИА Новости

Со слегка паническим материалом выступил на днях французский отраслевой (при этом достаточно авторитетный) информационный портал Farm-connexion. Его специалисты, ссылаясь на данные Российской ассоциации производителей специализированной техники, отмечают "мощный рост экспорта" сельскохозяйственного оборудования, произведенного в России.

Надпись санкции, сложенная из кубиков между флагами США и России
© Fotolia / Alexkich
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Например, в прошлом году российские производители продали за рубеж товаров в общей сложности на 7,9 миллиарда рублей, что на 16 процентов больше, чем в предыдущем. А в 2016-м, соответственно, больше, чем в 2015-м. При этом в 2017 году Россия расширила свою географию продаж почти до 45 стран мира. Среди покупателей не только бывшие советские республики и Монголия, но и Европейский союз, США и, что самое удивительное, даже Канада. Более того. Издание отмечает: "эксперты сходятся во мнении", что "техника и технология в России добились больших успехов" именно в те годы, когда страна находилась под американскими и европейскими санкциями. Что и привело "к возобновлению интереса к тракторам, оборудованию для почвообработки и посева". В результате только в прошедшем году на уровень серийного производства на российских заводах вышло более ста пятидесяти новых видов машин.

Но и это еще не все.

Согласно действующей стратегии развития экспорта в секторе сельскохозяйственных машин и оборудования с 2020 по 2025 год Россия планирует увеличивать экспорт в подобных темпах и далее. Так, уже в нынешнем, 2018 году, Москва нацелена на двадцать новых стран-клиентов и трехкратное увеличение выручки от продажи сельхозтехники за рубеж.

Что тут можно сказать.

Во-первых, паниковать французам (равно как и нам радостно рапортовать об успехах) еще несколько рановато. Ибо "экспортные" 7,9 миллиарда рублей — это пока совсем незначительные с точки зрения мирового отраслевого оборота 103 миллиона евро. Да и "резкий рост" прогнозируется в текущем году хоть и побольше, чем упомянутый "троекратный", но всего лишь до 390 миллионов евро. Что по меркам глобальных рынков статистическая погрешность.

Но конечно, для нашего отраслевого сельскохозяйственного машиностроения, еще совсем недавно выступавшего исключительно в позиции "мальчика для битья" и служившего почвой для разного рода анекдотов, это реальный прорыв. Он и вправду был бы, скорее всего, невозможен без того самого "санкционного давления", в результате действий российского государства (на удивление системных) обратившегося в своеобразный "как бы вынужденный" протекционизм.

Тут все просто.

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Изменения в отечественном сельском хозяйстве, благодаря которым Российская Федерация, в частности, стала очевидным мировым лидером в экспорте зерновых, безусловно, связаны не только с санкциями. Такие вещи на "тяп-ляп" и "быстро-быстро" не делаются: тут нужны годы системных изменений и вдумчивого, далеко не аврального труда. В частности, автор этих строк еще со второй половины нулевых, проезжая на автомобиле из Москвы на свою любимую рыбалку в Астрахань, имел честь даже визуально, на вполне бытовом зрительном уровне, наблюдать, как год за годом меняется окружающая действительность. Как распахиваются и засеиваются зерновыми еще недавно бывшие пустырями поля. Как едва ли не каждый свободный клочок желтеет теперь подсолнухами. Как ровными рядами уходят куда-то в бесконечность свежие посадки молодых фруктовых деревьев ближе к югу: а ведь еще, глянь-ка, в позапрошлом году тут останавливались перекусить — и не было вообще ничего.

Но при этом, безусловно, именно санкции и, главное, оказавшиеся весьма продуктивными сельскохозяйственные контрсанкции позволили этим изменениям перейти из количества в качество.

Дело тут даже не в высвобождении рынков сбыта и не в "недобросовестной конкуренции" с европейской продукцией. С той же Индией, например, у нас прекрасные отношения и никаких санкций-контрсанкций, но кто сейчас вспомнит, что еще буквально несколько лет назад едва ли не треть своего сегмента розницы занимали на наших полках именно индийские маринованные огурцы?

Дело в другом.

Как бы ни возмущались и не хорохорились торговые сети, привыкшие к определенным стандартам, как бы ни пытались совместно с отдельными представителями "дружественных стран-партнеров" торговать теми же "белорусскими креветками и авокадо", им все-таки пришлось переориентироваться. Да, это было с точки зрения истинно прогрессивных экономистов произведено не совсем "рыночными методами". О чем нам и напоминали неустанно любители французских сыров и балтийских шпрот. Ну, так и роль государства как регулятора даже в самых дистиллированных "рыночных демократиях" тоже никто не отменял. И сельское хозяйство в этих "образцовых рыночных демократиях" повсюду пользуется никем не скрываемой государственной поддержкой не только за счет финансов, но и за счет квотирования, что, по сути, и есть тот самый махровый протекционизм. В чем сейчас, кстати, весьма наглядно и на собственной шкуре убедились сельхозпроизводители соседней "прогрессивной" Украины, которых как бы "допустили на рынки ЕС".

А дальше все просто. Было бы странно вслед за сельхозпроизводством не подтянуться и "смежникам" — не только представителям сельскохозяйственного машиностроения, но и тем же переработчикам, например.

И вот именно поэтому резкий рост экспорта продукции российского сельскохозяйственного машиностроения не может не радовать. Но праздновать пока рано: рынки необъятны, а работы пока что еще непочатый край.




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