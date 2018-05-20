Как не стать "теткой": несколько слов о жизнелюбии

Я всю жизнь боюсь превратиться в "тетку". И я вовсе не о морщинках, седине, лишнем весе или цветастом халате и бигуди на голове. Понятие "тетка" подразумевает не возраст - это целый образ, в котором сосредоточена палитра самых унылых и мрачных оттенков.

Некоторые девушки пополняют ряды "теток" уже в 20 лет, а других и в 50 язык не повернется так прозвать. Вот кто назовет "тетками" Мерил Стрип, Катрин Денев или Софи Лорен? Или, например, мою маму? Маме слегка за 60, но она сущая девчонка! Она никогда не жалуется на жизнь, не сетует на судьбу, и как бы тяжело ни складывались обстоятельства, мама, как фонарик, умеет излучать жизнелюбие и положительное отношение к миру и людям вокруг. Где бы вы с ней ни столкнулись — на улице, в магазине или в зрительном зале — от нее веет женственностью, приправленной теплой улыбкой и доброжелательностью во взгляде. Такие светлые люди благодаря природному магнетизму всегда притягивают окружающих — маму любят все, от мала до велика.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Когда замуж?": как реагировать на бестактные вопросы

Вот, вчера жду маму на проспекте Аиааира. Наблюдаю за тем, как она выплывает издалека и, улыбаясь, легким шагом идет мне навстречу. Вокруг шеи повязан розовый шелковый шарфик, в тон к пышной юбке с ярко-малиновым орнаментом на подоле. Из сумочки виден маленький букетик цветов. Буквально за пару минут мама успевает поздороваться с массой знакомых. Из одного магазина ее окликает знакомая продавщица: "Ляль, пожалуйста, потрогай товар! На удачу!" — Мама меняет траекторию и плавным движением заруливает в магазин. И ведь раскупят же! Бывало такое — и не раз.

"Девочка" — это нечто легкое, неуловимое, улыбчивое. "Тетка" — тяжелая конструкция. Нет, не в плане веса. Тяжесть "тетки" проявляется в другом: тяжелый взгляд, тяжелый характер, тяжелый образ — сплошь нагромождение сложностей. Она нагружена сплетнями, тараканами, проблемами, претензиями и жалобами к себе и окружающим.

Мне 30. Ну, хорошо, 30 с маленьким хвостиком. Синдром сварливой "тетки" все-таки изредка просачивается в мою жизнь и на какое-то время вытесняет жизнерадостную внутреннюю "девчонку". Визиты "тетки" проявляются в необычайной домовитости и приступах брюзжания: нацепив на себя личину серьезности и чувство долга вперемешку с унынием и усталостью, "тетка" гремит кастрюлями и включает режим "руки в боки". Пока я, наконец, не стряхиваю негатив и, настроив себя на правильный лад, вновь не превращаюсь в девчонку.

Я уже практически научилась с этой сварливой "теткой" справляться. Как узнать и изгнать "тетку":

Все делать легко и с любовью!

© Фото : Батал Джапуа Набережная Сухума глазами любимых художников

Окружающий мир нередко дает нам повод для огорчений, тревог и уныния. Если все делать не по принуждению или зову долга, а по велению сердца, все дела выполняются с охотой и без лишнего надрыва.

Да, я, как и все, занимаюсь домашним хозяйством, детьми, работой и ежедневно решаю кучу проблем. Но разве это повод ходить с таким лицом, как будто с утра вместо кофе я выпила кружечку уксуса?

Не стоит жить в плену стереотипов и с вечной оглядкой на то, что скажут люди.

"Тетку" подпитывают чужие ошибки и свершения ("нечего высовываться!"), людская непохожесть, неординарность.

Ярые "тетки" всегда соблюдают приличия, даже в самом неприличном и неприглядном — лишь бы все было "как у людей".

Лучше сосредоточиться на собственной жизни и достижениях, а не примериваться к чужим: понятие успешности, как и счастья, у всех разное.

Увлеченность любимым делом.

У женщины должно быть любимое занятие. Оно может быть крохотным и незатейливым, но обязательно должно дарить душевное удовлетворение. Здорово, если работа в чем-то пересекается с хобби. И вообще, чем больше в жизни интересов, тем дальше от образа тетки!

Люди в большинстве своем хорошие.

Нас окружает множество людей, и чтобы позитивно смотреть на жизнь, не стоит думать обо всех плохо и высказываться только в негативном ключе. Пустая болтовня, обсуждение и осуждение людей, сплетни, дрязги и ссоры — все это забирает нашу светлую энергию. Надо научиться чувствовать и видеть по-доброму окружающих людей — и мир ответит тем же!

Конечно, мы все попадаем в ситуации, когда надо высказать свое мнение или выразить недовольство кем-то или чем-то. Но и это можно сделать по-разному. "Девочка" решает конфликты по-умному и мягко, обходя острые углы и гармонизируя обстановку, "тетка" же напротив провоцирует конфликты и обожает участвовать в них громко и оживленно.

Попробуйте общаться с людьми спокойно, и вы удивитесь, насколько эффективным может быть конструктивный диалог.

Не забывать о собственной женственности.

Понятие женственности настолько обтекаемое и неуловимое, что его трудно сформулировать. Внешний лоск и яркость "оперения" еще не говорят в пользу внутренней женской притягательности. Женственность — это мягкость, свет в глазах, улыбка, голос, стиль одежды, манеры.

И, конечно, улыбаться!

Ведь люди давно выяснили, что когда человек улыбается, у него напрягаются мышцы лица, и в мозг поступают определенные импульсы, которые способствуют выработке гормонов счастья. Вот Джоконда точно не была "теткой"!