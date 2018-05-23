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Датские болельщики

Чемпионат мира по футболу в России: сборная Дании глазами болельщика

© Sputnik . Петр Задорожный
Колумнисты
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Олег Дмитриев
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Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев предлагает "неэнциклопедический" взгляд на команды стран – участниц "российского мундиаля". Эта статья посвящена команде Дании, которая выступает в группе С.

"Копенгаген", "Мидтьюлланд", "Оденсе", "Брондбю", "Люнгбю" — эти и другие названия датских клубов хорошо знакомы болельщикам из стран бывшего СССР. Команды королевства регулярно приезжают в Восточную Европу на кубковые матчи. Датчане — как правило, "крепкие орешки", но больших успехов на клубном уровне они не добивались никогда.

И вот парадокс: футбол — популярнейшая игра в королевстве. Но датчанами долгие годы эта игра воспринималась как досуг. А вот профессиональный футбол получил свое развитие лишь в 1970-х. До сих пор сборная Дании "выстреливает", только если в ее составе появляются талантливые игроки, пробившиеся через сложную систему любительского футбола.

Симонсен, "принц датский"

Первой ласточкой был Аллан Симонсен, выступавший за менхенгладбахскую "Боруссию", а впоследствии — за "Барселону". Его фотографии появлялись и в газете "Советский спорт", и в еженедельнике "Футбол-Хоккей". По фотографиям и текстам я понимал: у него потрясающее чувство поля, он всегда знал, как выбрать нужную позицию для завершения атаки. Все это помогло Симонсену стать лучшим футболистом Европы 1977 года, а затем дважды выиграть Кубок УЕФА и один раз — Кубок Кубков.

Вокруг Симонсена и стала строиться новая команда. Да и европейские клубы завели "моду" на датчан. Так появились Пребен Элкьяер, Мортен Ольсен и Микаэль Лаудруп. В 1984 году они удивили весь континент: дошли до полуфинала чемпионата Европы.

Во время отборочного турнира перед Чемпионатом мира-1986 Дания приезжала в Советский Союз. Это была сильная и сбалансированная сборная. Советским футболистам под руководством Эдуарда Малофеева было крайне тяжело взломать непроходимых датчан. Тем более что в первом матче СССР проиграл со счетом 2:4. Но в "Лужниках" "наши" играли более организовано. И в конце второго тайма звезда советского футбола того времени Олег Протасов ударом издали поразил ворота датчан. 1:0 в нашу пользу — и по итогам турнира именно СССР и Дания отправились в следующем году на финал в Мексику.

На том турнире судьба у двух команд тоже оказалась похожей. В групповом турнире обе сборные играли ярко: СССР разгромил Венгрию — 6:0, а Дания — Уругвай — 6:1. Но уже в одной восьмой финала команды выступили не так ярко и отправились домой.

Чемпионы по случаю

После этих турниров датчане играли посредственно: проигрывали один отборочный турнир за другим. Неудачно выступили они и в 1991 году перед отборочным циклом чемпионата Европы — пропустили вперед гремевшую тогда на всех фронтах команду Югославии.

Однако в 1991-м стало ясно: страны под названием Югославия больше нет. На Балканах началась гражданская война. Поэтому Европейский союз футбольных ассоциаций принял решение заменить Югославию Данией.

На том турнире датчане уступили в предварительном турнире только хозяевам — шведам, а для начала сыграли вничью с англичанами. Тогда в команде выделялся младший брат Микаэля Лаудрупа Брайан, а также молодой вратарь, ставший впоследствии звездой "Манчестер Юнайтед" и всего мирового футбола — Петер Шмейхель. Если бы не он, то сборная Германии без проблем бы сравняла счет в финальном матче. А так — все получилось, как в сказке. Датчане победили 2:0 — и выиграли турнир, на котором их не должно было быть.

Новые надежды и старые проблемы

Вскоре после этого с датчанами стали серьезно считаться. Но приблизиться к футбольному Олимпу им удалось только в 1998 году, когда они дошли до четвертьфинала и вчистую проиграли там бразильцам.

После этого — опять относительное забвение. Вспомнили о датчанах в 2004 году — на чемпионате Европы, когда датчане скатали "ничейку" с соседями-шведами и тем самым не пустили в четвертьфинал итальянцев — этот матч многие до сих пор считают договорным. Не получилось ничего значимого и в Южной Африке в 2010-м: победа над Камеруном — это единственное, чем смогли похвастаться скандинавы.

Вот так и живет сборная Дании, чередуя удачные отборочные циклы с неудачными. В стыковых матчах за попадание на Евро-2016 они проиграли в равной борьбе шведам, а точнее одному человеку — форварду желто-синих Златану Ибрагимовичу, который не преминул после игры вонзить кинжал в сердца болельщиков: "Я отправил на пенсию всю Данию", — громогласно заявил Златан.

На пенсию, однако, ушли не все. Хорошо выступает за "Севилью" Симон Кьяер, стабилен в английской премьер-лиге форвард английского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен. Да и сын Петера Шмейхеля Каспер достойно заменяет отца в воротах. Так что сражение с датчанами их соперникам по группе в России — французам, перуанцам и австралийцам — легкой прогулкой не покажется.

Сборная Дании по футболу>>

Все подробности о предстоящем Чемпионате мира по футболу читайте в спецпроекте Sputnik>>




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