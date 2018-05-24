Неудобный вопрос для Абхазии: детский дом, которого нет

Целесообразность открытия в республике детдома, похоже, для многих решенный вопрос. В стране, где чтут традиции, сами разговоры о создании приюта не приветствуются. Считается, что в республике нет детей, которые в нем нуждаются.

В Абхазии нет детских домов. Это предложение не надо читать с гордостью, и вот почему.

Факт – в республике с населением почти в 250 тысяч человек нет ни одного детского дома. В школах-интернатах республики живут не брошенные дети, а дети из дальних сел, которым сложно добираться на учебу. На выходные воспитанники отправляются в свои семьи.

Конечно, сироты в Абхазии есть, но они, как правило, находятся на попечении своих родственников, коих у каждого абхаза множество. Он нужен не тем сиротам, которые нашли кров и заботу у родных, а тем, кто вроде бы живет в семье, но лишен нормального детства. Речь о так называемых неблагополучных семьях. Настолько неблагополучных, что оставлять в них ребенка все равно, что становиться соучастником преступления.

Матери и дети

В моей журналисткой практике был случай, когда одна нерадивая мать бросила своих малолетних детей на три дня одних. На то, что дети без присмотра и без еды, обратили внимание соседи. Я даже не говорю про бытовые условия. Это был подвал жилого дома. На дворе стоял декабрь. У ребят не было даже теплой обуви. Так вот, после того как соседи недавно перебравшейся в их двор семьи забили тревогу, компетентные органы мать разыскали и… вручили ей детей обратно. Благо, нашли ее знакомых, которые согласились семью приютить.

И тут я додумалась спросить: "Вы же понимаете, что это повторится. Как можно ей доверять детей?" — На что получила ответ: "А куда их девать? И потом детям всегда лучше с матерью". Бессилие и стыд. Вот что испытываешь в такие моменты.

Ну и, конечно, все понимают в Абхазии, что это еще не самая худшая мама. Понимают, потому что только за прошлый год дважды общество будоражили истории, связанные с педофилией. По крайней мере в одном из случаев были основания предположить, что родители ребенка были замешаны в его растлении. В видеоролике, которым делились в мессенджерах, мать одной из девочек рассказывает, что "добрый человек" был вхож в ее дом, давал ей деньги и забирал ребенка. Якобы искренне недоумевает, за что тот оставлял ей деньги. В феврале дело дошло до следователей. Поводом стало заявление преподавателя школы, а не матери. О том, будет ли разбирательство в отношении самой матери, неизвестно. Сообщалось, что у нее есть другие дети, безопасность которых теперь вызывает вопросы. Но, по логике наших людей, детям всегда лучше с матерью. Так?

Вопрос снят

Похоже, что обсуждение вопроса об открытии дома, куда можно было бы таких детей "девать", чтобы только вырвать их из неблагоприятной среды, не просто не инициируется, похоже, что этот вопрос уже решен. В Абхазии неприемлемы детские дома, звучит ответ. Так считает и служба социальных работников, которая уже год работает в республике. Справедливо отмечая, что детям лучше в семье. Чем лучше? Семьи бывают разные.

Казалось бы, почему? Чем Абхазия так разительно отличается от всех тех стран, где такие дома существуют? От той же Южной Осетии, где функционирует дом-интернат в поселке Ленингор, воспитанниками которого стали три десятка детей? У меня на то своя теория, которая заключается в том, что наше "пхащароуп" мешает в очередной раз нам смотреть правде в глаза.

© Fotolia / Bits and Splits Эксперты: насилие в семьях Абхазии есть, но замалчивается обществом

Мы с нескрываемой гордостью рассказываем иностранцам, что в Абхазии нет детских домов и домов престарелых, потому что не в обычаях абхазов бросать своих детей и стариков. Уважение к старшим – священный долг.

Но постойте, ведь дом престарелых в Абхазии есть, кто-то поправит меня. В самом деле, есть. А как так вышло?

Последняя надежда

Приют "Надежда" функционирует с 2000 года. В течение первых восьми лет работы он существовал за счет частных пожертвований и помощи международных организаций. С 2008 учреждение полностью перешло на государственный баланс.

Сегодня в государственном доме-интернате для престарелых и инвалидов, как он стал именоваться, проживает около 50 человек. Это максимум, который может принять учреждение. Несмотря на то, что у некоторых есть близкие родственники, забирать стариков никто не спешит. В приюте же за ними ухаживают, кормят и лечат. На праздники к старикам с подарками приходят школьники и благотворительные организации. Здесь даже сыграли свадьбу.

Простые истины

В начале нового века в Абхазии была попытка создания детского дома. Тогда жительница Сухума забрала с улицы группу подростков и поселила у себя. Помню, как в одной из телепередач ее благодарили за такую инициативу. Но у истории этой не было хэппи-энда. Трудные подростки, не привыкшие жить в семье, разбежались. Дальнейшая их судьба не известна.

Другая история. Знакомая семейная пара много лет не могла завести детей, решили взять приемного ребенка. Долго и упорно пытались найти его в России, поскольку в Абхазии усыновлять некого. Российские же детдома в послевоенную неблагополучную Абхазию отправлять детей опасались. Выход нашелся неожиданно. Взяли ребенка на воспитание у местной девушки, которая от ребенка собиралась отказаться. Забегая вперед, скажу, что семья счастлива, ребенок здоров и талантлив. О своей истории он не знает, в доме об этом не говорят.

И вот тут нужно было бы сделать определенные выводы из сказанного, или хотя бы оправдаться, что я вовсе не считаю детский дом лучшим местом на планете, но я намеренно не стану этого делать. Как не стану и отвечать на этот неудобный, актуальный, но почему-то "невостребованный" вопрос — нужен ли в Абхазии детский дом. Думайте сами.