"Горячая десятка" заблуждений об Абхазии

Узнать что-нибудь о месте, которое хочется посетить - всегда интересно. С Абхазией, как и с любой другой страной, связано много заблуждений и стереотипов. Колумнист Sputnik собрала несколько типичных заблуждений о нашем маленьком солнечном крае.

Какие-то из них обоснованы, какие-то вовсе не соответствуют действительности. В общем, дорогие жители неАбхазии, я собрала для вас несколько типичных заблуждений о нашем маленьком солнечном крае.

"Абхаз? Я вас не различаю. Вы, кавказцы, все одинаковые".

Когда я слышу нечто подобное, невольно вспоминаю вырезанный отрывок из фильма "Мимино", где японец, увидев легендарный кавказский дуэт, выдает фразу: "Эти русские все на одно лицо".

Кавказ — это россыпь абсолютно разных и в то же время в чем-то схожих народов, каждый из которых обладает своими собственными историческими, национальными, религиозными и культурными особенностями.

Да и внешне кавказцы не похожи друг на друга. Далеко не все черноволосые и кареглазые.

Жена, мать и хозяйка — вовсе не единственные роли, которые могут занимать представительницы прекрасной половины Абхазии. Женщина в Абхазии не просто работает, а строит карьеру, занимает руководящие должности, управляет бизнесом и даже участвует в местной политике.

Я иногда думаю, почему же этот миф до сих пор живуч? У меня закрадывается мысль, а не культивируют ли его сами абхазки для того, чтобы, так сказать, усыпить бдительность своих мужчин и продолжать дальше ненавязчиво управлять ими?

И да, мы не выходим замуж в 15 лет, и нас не похищают пачками для замужества.

"Где вы научились так замечательно говорить по-русски?"

Где? В детском саду. В школе. На улице. Я, вообще-то, всегда на нем говорила!

Русский в Абхазии — не только язык межнационального общения. Абхаз с абхазом тоже часто говорит на русском.

"Да, мы едим окрошку! А еще борщ, пельмени, пиццу, бургеры и спагетти". © Sputnik / Илона Хварцкия Называйте вещи своими именами: почему ачашв вкуснее пирога с сыром

Мы не завтракаем копченым мясом, приправленным аджикой и ореховой подливкой, запивая эту аппетитно-ядреную смесь как минимум мандариновым смузи и как максимум виноградной чачей. А вместо аджинджихуа иногда можем съесть просто батончик "Сникерс". Но, с другой стороны, я ведь тоже когда-то считала, что итальянцы едят пасту каждый день, японцы обедают роллами "Калифорния" или "Филадельфия", а если француз пришел в ресторан, то наверняка закажет улитки, бургундское пино-нуар и еще какой-нибудь деликатес.

"У вас постоянно приходится отбиваться от назойливых местных мужчин".

Милые девушки, путешествующие без мужчин, если вы и рискуете столкнуться с ухаживаниями, то исключительно ненавязчивыми. Если они вам действительно не по нраву, то следует вежливо, но решительно заявить, что вам некогда, вас ждет муж (брат, отец, дети). Работает и фраза: "Вы хотели бы, чтобы так приставали к вашей сестре?".

В беседе с абхазом не стоит простодушно восклицать: "А мы с мамой в 89-ом тоже отдыхали в Сухуми, было здорово! А сейчас, говорят, такая разруха".

У нас и сейчас здорово. А главное, дышится свободно. А еще, мы мгновенно сникаем и расстраиваемся, услышав в названиях наших топонимов грузинские окончания. Потому что столица Абхазии — Сухум.

Конечно, следы войны до сих пор заметны. И это действительно наша больная мозоль. Тем не менее это не мешает гостиницам и пансионатам предлагать сервис хорошего уровня и комфортные номера. Но все же вопрос инфраструктуры у приезжающих отдохнуть к нам туристов обычно не стоит на первом месте, ведь главная достопримечательность Абхазии — это природа. Это богатство никакая война не смогла разрушить. Ведь такого мягкого сочетания полезного воздуха, солнца, гор, сосновых лесов с пляжами и растущими пальмами и мандаринами трудно отыскать где-либо еще.

"Все умеют петь народные песни и танцевать национальные танцы". © Sputnik Илона Хварцкия Занимательная "курортология": пять типов отдыхающих и местные пикаперы

Сколько раз мне в Москве говорили: "Станцуй, ты не абхазка что ли?" Заблуждение — думать, что каждый абхаз умеет танцевать. Не всякое размахивание руками одновременно с крутым разворотом корпусом за этот самый национальный танец проходит. Конечно, при звуках родной музыки у любого абхаза нога начинает слегка пританцовывать в режиме "автопилот", а душа громко подпевает. Но это не совсем то. А вот прекрасные танцевальные ансамбли у нас есть, это правда.

А если вам захочется подпеть хору голосов, исполняющих народную песню, вы, в принципе, легко можете попробовать. Несмотря на сложность абхазского языка, в наших песнях содержится много легко произносимых междометий и асемантических слов, лишенных смысла, но красиво звучащих.

"Абхазы — вспыльчивые горцы, одно неосторожное слово — и конфликт обеспечен".

Конечно, среди абхазов, как и среди представителей всех без исключения национальностей, есть персонажи, которым с воспитанием повезло меньше, чем другим. Но не будем о них. Мы вообще очень тепло и миролюбиво относимся к туристам, а еще вечно норовим с вами по душам побеседовать, вкусно вас накормить и напоить.

"Абхазия настолько маленькая, что здесь все друг друга знают".

Это, в общем-то, не очень далеко от истины, но многие порой представляют эту картинку буквально.

Когда-то давно, в студенческие годы я невольно стала участницей одного содержательного и интересного диалога.

— Вы из Абхазии? А Тимура знаете?

— Эм, какого именно Тимура? Может, который в КВН играет? Команда "Нарты из Абхазии"?

— Нет-нет, он темненький такой, кепку носит.

Исчерпывающая информация. Ну, что на это ответить?

— Конечно же, знаю!

Не ломайте голову над тем, где провести отпуск, лучше приезжайте к нам — отдыхать и ломать стереотипы!

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