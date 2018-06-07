Это не новая экономическая война. Это новый мир

Нужно понимать, что вполне системные и, более того, осознанные и вынужденные протекционистские меры национально ориентированной "команды Трампа" - надолго, если не навсегда. Вал "торговых ограничений" и прочих санкций будет только нарастать.

"Япония считает неприемлемым решение США ввести пошлины на импорт стали и алюминия", "Тереза Мэй выразила глубокое разочарование необоснованным решением США ввести пошлины на металлы", "Евросоюз оспорил решение США ввести пошлины на металлы из стран сообщества в рамках ВТО, призвав всех остальных последовать его примеру", "Правительство Канады обратилось во Всемирную торговую организацию в связи с введением Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия". Заголовки экономических новостей уже много десятилетий не звучали воинственнее, чем военные, отмечает автор РИА Новости Дмитрий Лекух.

© Sputnik . Михаил Климентьев "Венский вальс" Владимира Путина

Как мы помним, экономическая война США с миром касается не только рынка металлов. Еще в конце января в качестве "пробного шага" американцы установили пошлину на ввоз солнечных батарей и стиральных машин. Идут жесткие битвы за автопром — они у всех на слуху.

Безжалостно уничтожаются все многосторонние торговые соглашения. То, что происходит сейчас с Североамериканским соглашением о свободной торговле, или NAFTA, на котором базировалась фактически вся экономика Североамериканского континента, иначе как "подрывом основ" не назвать.

Далее — выход США из Joint Comprehensive Plan of Action (он же "ядерная сделка с Ираном") наносит, во-первых, удар по экономике Евросоюза. А во-вторых, еще больше разгоняет и так уже не совсем здоровый рост нефтяных цен — в чем США, ставшие по факту страной "добывающей", сегодня очень даже заинтересованы.

Американцы вообще ведут себя очень жестко и очень цинично, и, надо отдать должное, основания у них есть. Потому что если текущие экономические тренды будут продолжены хотя бы в среднесрочной исторической перспективе, то американская экономика просто умрет. И работавший именно в "реальном секторе" экономики бывший бизнесмен Трамп этого не может не понимать и тренды ломает об колено.

Просто сухие цифры

© AFP 2018 / Andreas Solaro Новый премьер-министр Италии выступил за пересмотр антироссийских санкций Несмотря на все усилия, в минувшем 2017 году дефицит торгового баланса США вырос на 12,1 процента и составил уже катастрофическую для Соединенных Штатов цифру в 566 миллиардов долларов. Если подробнее, то американский экспорт составил 2,3 триллиона долларов, импорт — 2,9 триллиона.