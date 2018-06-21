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Городской праздник выпускников в Москве

Пожалейте родителей: стоит ли отмечать выпускной

© Sputnik . Рамиль Ситдиков
Колумнисты
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Сария Кварацхелия
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Колумнист Sputnik Сария Кварацхелия рассказывает о своем первом и единственном выпускном вечере и на собственном примере рассуждает, стоит ли с размахом отмечать прощание со школой.

Конец июня. Приближается пора грусти нежной,  когда выпускники окончательно прощаются со школой. Они уже прошли все испытания и теперь полностью отдают себя подготовке к выпускным балам и вечерам.

Погода
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Традиция празднования выпускного вечера в Абхазии уходит корнями еще в XX век. Тогда наши родители после школы классом дружно отправлялись путешествовать. О том, как они прощались со школой, мы узнаем из веселых рассказов или же по фотографиям на фоне питерского моста, Кремля или какого-нибудь поющего фонтана в Киеве. Но вот уже последние два десятка лет традиция празднования изменилась. Если раньше люди после школы отправлялись странствовать, что мне кажется весьма символичным, то сегодня после выпускного балла почти все идут в ресторан, что тоже симптоматично, на мой взгляд.

Пообщавшись со многими вчерашними школьниками и школьницами, в очередной раз убедилась, что в Абхазии за последние несколько лет ничего не изменилось, или почти ничего. По крайней мере, с тех пор, как я окончила школу.

Выпускной Лыхненской школы в 2013 году
© Фото : предоставлено Сарией Кварацхелия
Выпускной Лыхненской школы в 2013 году

Все те же дорогущие платья, внушительные расходы на ресторан, умиляющиеся родители, растроганные учителя и, конечно, чангалисты (незваные гости, которые приходят поесть нахаляву на любое торжество – прим. авт.).

Куда же без них? Ни один выпускной не обходится без "завсегдатаев". В каждом городе и селе они найдутся. И никто не знает, откуда они взялись.

Городской выпускной бал.
© Sputnik Томас Тхайцук
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Мой единственный и неповторимый выпускной был именно такой. Отмечали на широкую ногу, вернее карман родителей. Фешенебельный ресторан, пафосные наряды, непременный оператор, на нынешний манер – видеограф в компании с фотографом, непременные подарки учителям. В общем, все честь по чести.

Мы с одноклассницами заразились синдромом выпускниц. Шили и даже покупали платья, все чтобы по последнему писку моды. Хотелось незабываемого праздника — практически по классику — который всегда с тобой.

В итоге обернулось все разочарованием. У всех оказались гипюровые платья, почти одного и того же цвета и что самое ужасное – почти одного и того же фасона.

В погоне за необычным мы на самом деле выглядели "инкубаторскими". Ничего нового не придумали, никого не удивили. Но осознали это только спустя неделю.

Выпускной бал в Сухуме
© Фото : Элина Папаскири
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Горький вывод пришел сам собой. Выпускной вечер – пустая и абсолютно бессмысленная трата нескольких десятков тысяч родительских рублей. Но, к сожалению, тогда, не имея никакого житейского опыта, понять все это было сложно. 

И, общаясь с выпускниками, которые все так же, как и я когда-то, гонятся за лучшим, хочется сказать: "Ребята, оно того не стоит, пожалейте родителей и откажитесь от бессмысленной траты денег. Ведь на эту сумму можно сделать больше. Например, позволить себе недельное путешествие в старинный город. Останется больше впечатлений и эмоций, чем пустой и нетрезвый выпускной, который в лучшем случае забудется сам собой, а в худшем — его захочется напрочь вытравить из памяти".

Теги:
школа, выпускники, выпускные, Абхазия



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