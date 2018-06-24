Скандал в ООН, или Почему приднестровскую резолюцию "протолкнули" именно сейчас

Арман Ванескегян, политический обозреватель Sputnik Армения
Цифры говорят сами за себя. Если за антироссийскую резолюцию проголосовало шестьдесят четыре государства, то воздержалось гораздо больше – 83.
Не говоря уж о том, что против представленной властями Молдовы резолюции проголосовали целых пятнадцать государств, среди которых Беларусь, Иран, Северная Корея, Сирия, Армения.
По большому счету ничего удивительного в составе стран, проголосовавших против антироссийской резолюции, нет. И дело далеко не в том, что они придерживаются именно пророссийской внешнеполитической ориентации.
Дело не только в том, что, скажем, Сирия или Иран возразили против резолюции, которая бьет по позициям России в Европе. Видимо, в первую очередь следует обратить внимание на то, что в основном эти страны характеризуются присущей им конкретной и предметной антизападной спецификой во внешней политике.
Та же Северная Корея, например, или Иран, у которых, как говорится, в проблеме противостояния с Западом, как говорится, накипело …
Позиция конкретно Армении в этом плане, конечно же, не характерна – наша страна придерживается принципа многовекторности в своей внешней политике.
Подобный подход дает определенные (положительные) плоды в том смысле, что Армения – это единственная из стран, которая будучи полноценным и полноправным членом таких организаций, как Евразийский Экономический Союз и ОДКБ, подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом.
То есть решения, которые принимает в ООН, скажем, Ереван, вовсе не связаны исключительно с необходимостью поддерживать позицию, которой на внешнеполитической арене придерживается Москва.
Однако та же Армения проголосовала против ооновской резолюции, согласно которой Россия обязана вывести свои миротворческие силы с территории Приднестровья, которая борется за свою независимость от Молдовы, давно уже принявшей курс на сближение с Западом.
О проблеме противостояния между Кишиневом и Тирасполем можно говорить долго. Можно расписывать специфику политического кризиса в Молдове, которая еще в начале девяностых взяла курс на сближение со своим старшим соседом – Румынией, против чего весьма активно выступали проживающие в Приднестровье русские и украинцы (подавляющее большинство тамошнего населения).
Можно вспоминать о том, что итогом этого противостояния стала кровопролитная война, которую удалось остановить лишь посредством вмешавшейся в ход конфликта российской армии.
Однако сегодня проблема вовсе не в том, что Россия была вынуждена вмешаться в ход событий посредством своих кадровых армейских частей и вот уже 25 с лишним лет делает все возможное, чтобы сохранить шаткий мир в регионе.
Политическая подоплека конфликта в том, что на носу у Молдовы выборы, которые, по прогнозам экспертов, нынешние прозападные правительство и парламент страны проигрывают пророссийским силам.
Большинство населения страны поддерживает пророссийский курс нынешнего президента Игоря Додона, и рискующие проиграть "прозападники" делают все возможное, чтобы в оставшееся время разыграть "карту Приднестровья".
Дело в том, что всем очевидно (хоть об этом и стараются не писать прозападные масс-медиа) — если Молдова хоть ненамного изменит свой нынешний внешнеполитический курс, образно говоря, перестанет так уж яро придерживаться ценностей, которые населению навязывает Запад, то и переговоры с населением Приднестровья станут возможными.
На самом деле специалисты и эксперты по Молдове утверждают – в нынешних реалиях только наличие Приднестровья и мешает нынешним прозападным парламенту и правительству страны начать процесс интеграции ее (Молдовы) с Румынией.
Об этом плане, который был еще в начале девяностых разработан американцами, говорили очень много. План этот, по большому счету, и стал одной из основных причин противостояния Кишинева с Тирасполем.
И сейчас "прозападники" от этого плана не отказались, что уже тревожит не только жителей Приднестровья, но и подавляющее население Молдовы. В том то и кроется основная опасность для нынешних молдавских лидеров, которые рискуют проиграть в предстоящей предвыборной схватке.
Потому и активизировали процесс этой резолюции, которую Запад предполагал представить в ООН еще осенью прошлого года, однако предпочел подождать до более удобного и нужного момента.
Так что когда тот же президент Молдовы Игорь Додон говорит, что думать о выводе российских миротворческих подразделений из Приднестровья можно будет только тогда, когда Кишинев и Тирасполь придут к соглашению о полном урегулировании конфликта, то он понимает о чем говорит.
Он знает, что сразу же вслед за выводом армейских частей там начнется кровопролитная война на уничтожение тех, кто против ассимиляции Молдовы с соседней Румынией.