Скандал в ООН, или Почему приднестровскую резолюцию "протолкнули" именно сейчас

Скандал в ООН, связанный с принятой недавно (22июня) резолюцией по Приднестровью, гласящей о необходимости вывода оттуда российских войск, в первую очередь показал, что пророссийские силы в этой международной организации вовсе не так слабы, как это пытаются представить прозападные СМИ.

Арман Ванескегян, политический обозреватель Sputnik Армения

Цифры говорят сами за себя. Если за антироссийскую резолюцию проголосовало шестьдесят четыре государства, то воздержалось гораздо больше – 83.

Не говоря уж о том, что против представленной властями Молдовы резолюции проголосовали целых пятнадцать государств, среди которых Беларусь, Иран, Северная Корея, Сирия, Армения.

По большому счету ничего удивительного в составе стран, проголосовавших против антироссийской резолюции, нет. И дело далеко не в том, что они придерживаются именно пророссийской внешнеполитической ориентации.

Дело не только в том, что, скажем, Сирия или Иран возразили против резолюции, которая бьет по позициям России в Европе. Видимо, в первую очередь следует обратить внимание на то, что в основном эти страны характеризуются присущей им конкретной и предметной антизападной спецификой во внешней политике.

Та же Северная Корея, например, или Иран, у которых, как говорится, в проблеме противостояния с Западом, как говорится, накипело …

Позиция конкретно Армении в этом плане, конечно же, не характерна – наша страна придерживается принципа многовекторности в своей внешней политике.

Подобный подход дает определенные (положительные) плоды в том смысле, что Армения – это единственная из стран, которая будучи полноценным и полноправным членом таких организаций, как Евразийский Экономический Союз и ОДКБ, подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом.

© Sputnik . Шадрин Карасин: РФ сделает все для обеспечения группы войск в Приднестровье

То есть решения, которые принимает в ООН, скажем, Ереван, вовсе не связаны исключительно с необходимостью поддерживать позицию, которой на внешнеполитической арене придерживается Москва.

Однако та же Армения проголосовала против ооновской резолюции, согласно которой Россия обязана вывести свои миротворческие силы с территории Приднестровья, которая борется за свою независимость от Молдовы, давно уже принявшей курс на сближение с Западом.

О проблеме противостояния между Кишиневом и Тирасполем можно говорить долго. Можно расписывать специфику политического кризиса в Молдове, которая еще в начале девяностых взяла курс на сближение со своим старшим соседом – Румынией, против чего весьма активно выступали проживающие в Приднестровье русские и украинцы (подавляющее большинство тамошнего населения).

Можно вспоминать о том, что итогом этого противостояния стала кровопролитная война, которую удалось остановить лишь посредством вмешавшейся в ход конфликта российской армии.

Однако сегодня проблема вовсе не в том, что Россия была вынуждена вмешаться в ход событий посредством своих кадровых армейских частей и вот уже 25 с лишним лет делает все возможное, чтобы сохранить шаткий мир в регионе.

Политическая подоплека конфликта в том, что на носу у Молдовы выборы, которые, по прогнозам экспертов, нынешние прозападные правительство и парламент страны проигрывают пророссийским силам.

© Sputnik RODION PROCA Российские миротворцы в Приднестровье: необходимость присутствия

Большинство населения страны поддерживает пророссийский курс нынешнего президента Игоря Додона, и рискующие проиграть "прозападники" делают все возможное, чтобы в оставшееся время разыграть "карту Приднестровья".

Дело в том, что всем очевидно (хоть об этом и стараются не писать прозападные масс-медиа) — если Молдова хоть ненамного изменит свой нынешний внешнеполитический курс, образно говоря, перестанет так уж яро придерживаться ценностей, которые населению навязывает Запад, то и переговоры с населением Приднестровья станут возможными.

На самом деле специалисты и эксперты по Молдове утверждают – в нынешних реалиях только наличие Приднестровья и мешает нынешним прозападным парламенту и правительству страны начать процесс интеграции ее (Молдовы) с Румынией.

Об этом плане, который был еще в начале девяностых разработан американцами, говорили очень много. План этот, по большому счету, и стал одной из основных причин противостояния Кишинева с Тирасполем.

И сейчас "прозападники" от этого плана не отказались, что уже тревожит не только жителей Приднестровья, но и подавляющее население Молдовы. В том то и кроется основная опасность для нынешних молдавских лидеров, которые рискуют проиграть в предстоящей предвыборной схватке.

Потому и активизировали процесс этой резолюции, которую Запад предполагал представить в ООН еще осенью прошлого года, однако предпочел подождать до более удобного и нужного момента.

Так что когда тот же президент Молдовы Игорь Додон говорит, что думать о выводе российских миротворческих подразделений из Приднестровья можно будет только тогда, когда Кишинев и Тирасполь придут к соглашению о полном урегулировании конфликта, то он понимает о чем говорит.

Он знает, что сразу же вслед за выводом армейских частей там начнется кровопролитная война на уничтожение тех, кто против ассимиляции Молдовы с соседней Румынией.