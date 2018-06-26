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Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами ЕС в Брюсселе, архивное фото

Экономика с препятствиями: США устраняют соперников

© Sputnik . Алексей Витвицкий
Колумнисты
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Мария Балябина
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Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы все страны открыли свои рынки для американских товаров, при этом сами поставляли что-то в Америку только с учетом больших пошлин. Fair play — так это у американцев называется, пишет колумнист радио Sputnik Мария Балябина.

Американская экономика должна работать только на экспорт, уверен президент страны Дональд Трамп. Он предлагает всем торговым партнерам США убрать все препятствия, открыть двери своих магазинов и закрыть собственные производства, пишет колумнист Мария Балябина на сайте Sputnik Эстония.

Президент США Дональд Трамп
© Sputnik . Дмитрий Астахов
Трамп призвал другие страны избавиться от пошлин и торговых барьеров

Формально, конечно, он предлагает избавиться от "искусственных торговых барьеров и пошлин", но на деле это означает примерно следующее: откажитесь от своей экономики в пользу американской.

Интересно, захочет ли кто-нибудь это сделать. Особенно учитывая, что Трамп ничего не предлагает взамен — он ведь не обещает даже отказаться от собственных пошлин: 25-процентных на сталь и 10-процентных на алюминий. Более того, утверждает, что можно и больше, если партнеры не пойдут навстречу.

Вероятно, американский президент полагает, что раз уж он сам начал этот бег с барьерами в мировой экономике, то может и устанавливать правила гонки. Например, скомандовать бегуну в синей футболке с желтыми звездами, чтобы тот начал прыгать на одной ноге и с закрытыми глазами. Звездно-полосатый атлет уверен, что тот так и попрыгает, позволив ему самому вырваться далеко вперед.

Но соперник пока не сдается: устанавливает сборы на импорт американских товаров на 2,8 миллиарда евро. И кричит в спину, что все простит и уберет барьеры, если США уберут свои.

Флаги ЕС и США в Брюсселе, архивное фото
© AP Photo. Virginia Mayo
Это не новая экономическая война. Это новый мир

Долго ли они так смогут бежать — неизвестно. Но болельщики с обеих сторон уже нервничают. Америка "движется к пропасти", если верить конгрессмену-республиканцу Энди Биггсу. Он уверен, что еще лет 10 — и долг в 21 триллион и непомерные государственные расходы приведут страну к кризису.

Так может европейцам лучше и не бежать в ту сторону? Но куда тогда, если их американские партнеры выстроили барьеры со всех сторон, а где-то и вовсе оставили мины? За торговлю с Россией и Ираном можно получить от Вашингтона. А как Евросоюзу вести себя в торговой войне США с Китаем, пока вообще не очень понятно.

И что же остается? Принять условия Вашингтона и прыгать на одной ноге в пропасть вместо него? Или отказаться от сотрудничества с крупнейшим партнером и думать самим за себя?

Выбор непростой, но от него, пожалуй, зависит будущий облик всей мировой экономики.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.




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