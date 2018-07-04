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Книга

"Летние" книги: что почитать на отдыхе

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Колумнисты
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Эсма Голандзия
2020

Когда как не летом выпадает чудесная возможность взять тайм-аут с книгой в руках? К тому же социальные сети, пестрящие постами и фотографиями друзей, иногда порядком надоедают - так что самое время отдохнуть от потока виртуальной информации и погрузиться в чтение, считает колумнист Sputnik Эсма Голондзия.

Когда под ногами плещется прохладная морская волна, а тело медленно покрывается шоколадным загаром, Сартр, Гессе или Пруст — не самый лучший вариант для чтения (хотя кто-то, возможно, не согласится со мной). А приторный роман, наоборот, заставит заскучать и уснуть на солнцепеке. Поэтому на два оставшихся месяца лета я бы посоветовала запастись стопкой книг, изящных, тонких, летних, оставляющих нежное лиричное послевкусие и при этом настолько глубоких и увлекательных, что в них легко можно окунуться с головой.

Только, чур, читаем настоящие — бумажные!

Ночь нежна Фрэнсис Скотт Фицджеральд
© Фото : издательство "Азбука"
"Ночь нежна" Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Фицджеральд "Ночь нежна"

Это книга, впечатления от которой оседают глубоко внутри, и нужно время, чтобы осмыслить все и вынуть эмоции на поверхность.

Происходящие события, герои, скользящие сквозь дымку времени, с их страстями и пороками — все несет отпечаток какой-то нереальности и призрачности. Блеск летних вечеринок под звуки джаза и пряный вкус коктейлей сменяется внутренней тревогой и мучительным ощущением зыбкости и пустоты. Вот так Фицджеральд передает флер той противоречивой эпохи, века джаза- как он сам называет его — периода в истории Америки, который начался после Первой мировой войны и продолжался до Великой депрессии.

Аллея
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Аллея

Сборник рассказов Бунина "Темные аллеи"

Неожиданные встречи, которые будят воспоминания давно минувших дней. И из рассказа в рассказ главный герой прокручивает в голове один вопрос: "А что, если бы?".  Наверное, каждый человек спрашивал себя — а что, если бы я пошел по той дороге? Если бы то, если бы это. Как трудно иногда избавиться от всех неиспользованных возможностей!

Эти рассказы-воспоминания — словно старые детские игрушки. На них можно смотреть по-разному: как на потрепанную куклу, с которой возятся и играют, а когда надоест, с легкостью забрасывают в дальний угол, а иногда — как на что-то очень значимое, коллекцию самых драгоценных воспоминаний.

Звездная пыль Нил Гейман
© Фото : издательство "Азбука"
"Звездная пыль" Нил Гейман

Нил Гейман "Звездная пыль"

Открывая книгу, я ожидала погрузиться в очередной геймановский увлекательно-мистический сюжет, а попала вдруг в настоящую сказку!

"Звездная пыль" с первых строк затягивает в брешь в стене, ведущую в волшебную страну, где, в общем-то, все, как и в реальном мире: у каждого есть своя цель в жизни, но пути к ней совершенно разные. Зеленые луга с вязами, ведьмы со скрипучими голосами, деревья Мертвого леса, скрывающие от заблудших путников тропу — каждая строка соткана из нитей волшебства, поблескивающих мириадами звезд на небе. Но это был бы не Гейман, если бы он взял и написал обыкновенную детскую сказку — нет, нет, он, конечно же, приправил повествование мрачными готическими персонажами и сценами драк. Причем вся эта неволшебная составляющая только добавляет очарования этой летней сказке для взрослых.

Цвейг "Летняя новелла"

Цвейг никогда не прячет смысл в витиеватых выражениях, метафорах и иносказаниях, и именно эта простота придает его новеллам такую нежность и воздушность.

Маленький лиричный рассказ о призрачных мечтах и ускользающей надежде. Пожилой рассказчик вдруг решает поиграть в чувства с юной девушкой и попадается в расставленные собою же сети.

"Любовь дорого обходится старикам" — так, кажется, сказал Бальзак.

Море
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Море

Жоржи Амаду "Мертвое море"

Когда я читала эту книгу, меня не покидало ощущение того, что я слушаю песню — она такая мелодичная, певучая, убаюкивает, как на волнах, а потом вдруг больно обжигает солнцем и бросает ветром соленый песок в лицо.

Это история о тяжелой и одновременно прекрасной  жизни людей, живущих у моря. Море может быть очень жестоким — оно губит моряков, переворачивая в бурю их утлые суденышки, оставляя женщин вдовами, а детей сиротами. Но чаще море — ласковый друг, который протягивает руку помощи, а еще заманчиво влечет  приключениями на дальних таинственных берегах.

Приятного чтения! И не забывайте прикрывать голову от солнца!

Теги:
чтение, отдых в Абхазии, отдых, Абхазия



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