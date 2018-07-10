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Девушки фотографируются на скамейке-ракете внутри пекинского магазина

Пекин готовится к войне с США. В буквальном смысле

© AFP 2018 / Wang Zhao
Колумнисты
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Иван Данилов
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Японское информационное агентство Kyodo News опубликовало внутренний документ Центральной комиссии армии КНР с четко изложенной стратегией борьбы с США: по мнению авторов, она позволит "обогнать на повороте" слабеющего мирового гегемона, а в случае необходимости — "погасить конфликт и выиграть войну" с ним.

Если содержание утекшей в мировые СМИ стратегии действительно отражает видение китайского руководства, то в не очень отдаленном будущем нас ждет радикальное повышение рисков военного столкновения между Соединенными Штатами и Китаем. Дело в том, что пекинские стратеги собираются не просто защищать КНР, а намерены бросить вызов американскому доминированию в море, которое позволяет им, в случае необходимости, "душить" оппонентов за счет контроля морских торговых путей. Трудно и почти невозможно представить, что американское руководство (независимо от партийной принадлежности и идеологической ориентации) позволит Пекину реализовать такой план без яростного сопротивления со стороны всей мощи американского государственного аппарата и армии, считает автор блога Crimson Alter Иван Данилов.

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Kyodo News и Japan Times приводят ключевые тезисы документа, которые указывают на то, что Китай готовится распространять свое военное присутствие и влияние далеко от собственных границ:

"Одна из глав (документа. — Прим. авт.) говорит о том, что Народно-освободительная армия Китая прежде концентрировала свою военную подготовку на защите побережья (Китая. — Прим. авт.), а в новой эре армия должна усилить свои возможности на суше, море и в воздухе — в добавление к развитию за пределами традиционной зоны действия. Цитата: "По мере того как мы открываемся и расширяем наши национальные интересы вне границ, нам отчаянно нужна всеобъемлющая защита нашей безопасности по всему земному шару".

В документе многократно подчеркивается безусловная необходимость полного подчинения армии направляющим указаниям председателя Си Цзиньпина — и оттого у западных комментаторов возникает твердое убеждение, что китайский лидер внес решающий вклад в новое целеполагание для китайских Вооруженных сил.

Очень вероятно, что в Вашингтоне эти изменения в китайском позиционировании воспримут через призму вызова американской исключительности, так как до недавнего времени только США объявляли "весь земной шар" сферой своих национальных интересов, которые Вашингтон готов защищать и продвигать с помощью военной силы. Далеко не факт, что пекинские стратеги имели в виду именно копирование американского подхода, но с учетом довольно сильных антикитайских настроений в администрации Трампа маловероятно, что они поверят в версию, будто Китай на самом деле не хочет жесткой конфронтации с Америкой в ключевых точках планеты.

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Страх перед китайской экспансией — важный, хотя и не такой заметный на фоне антироссийской истерии элемент американского военно-политического мышления. Когда американские генералы читают в (предполагаемом) документе Центральной комиссии армии КНР, что реформа армии позволит "более эффективно управлять кризисом, погасить конфликт, выиграть войну, защитить экспансию национальных стратегических интересов", то, вероятно, они вспоминают сравнительно недавние слушания в конгрессе, в рамках которых как раз обсуждали "китайскую угрозу". Журнал Newsweek по итогам слушаний опубликовал материал под заголовком "Китайская военная экспансия и глобальное [военное] строительство не дают мне спать ночью, говорит министр Военно-морских сил". Точная цитата, на которую ссылаются американские журналисты, дает дополнительную пищу для размышлений:

"Когда речь заходит о Китае, вся суть — в их "чековой книжке". И дело тут не только в долларах и центах, которые они выделяют на поддержку их военной экспансии и технологические разработки, но еще и в том, чем они занимаются по всему миру. <…> Они используют капитал как оружие. Их открытая чековая книжка не дает мне спать ночью", — заявил сенаторам министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер.

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В скандальном китайском документе, который сейчас обсуждают японские и западные СМИ, есть одна важнейшая деталь, которая, с одной стороны, хорошо отражает китайский менталитет, а с другой — показывает, что пекинские аналитические центры постарались хорошо понять западную логику. В документе указывается, что именно развитие армии, способной к по-настоящему глобальным боевым действиям, позволит Китаю избежать так называемой "ловушки Фукидида". Сам термин "ловушка Фукидида" ввел в оборот гарвардский профессор, политолог, эксперт по теории принятия решений и экс-замминистра обороны США Грэхэм Тиллет Андерсон — младший. В кратком изложении суть "ловушки" заключается в следующем: как только потенциальный гегемон набирает силы, действующий гегемон начинает все больше его бояться, и этот страх делает неизбежной войну между ними. В качестве первого примера такой войны и соответствующего анализа обычно приводят войну Спарты и Афин, о неизбежности которой писал Фукидид.

Флаг США на фоне эмблемы Китая
© AP Photo. Andy Wong, File
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Авторы китайской стратегии настаивают, что радикальное расширение глобальных возможностей китайской армии позволит "избежать одержимости неизбежностью войны между развивающейся силой и правящей гегемонией". Есть риск, что эта оценка — слишком оптимистична. Попытка радикально расширить глобальные возможности армии КНР имеет все шансы спровоцировать Вашингтон на максимально агрессивные и радикальные действия, которые явно не ограничатся экономическим или дипломатическим давлением. Более того, есть ощущение, что, несмотря на сугубо прагматичную риторику Трампа, который указывает на экономическую мотивацию торговой войны с Китаем, на самом деле цель Вашингтона не обойдется выравниванием торгового баланса. Если вспомнить слова министра Военное-морских сил Ричарда Спенсера об "использовании капитала в качестве оружия", логично предположить, что торговая (и, возможно, санкционная) война будет продолжаться не до выравнивания торгового баланса, а до ликвидации этого "страшного китайского оружия".

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© Sputnik . Илья Питалев
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Если это правильная оценка, то возникают два важных вопроса.

Первый: сколько времени уйдет у Вашингтона на понимание того, что торговая война и санкции (например, против ZTE) не помогут достичь желаемого?

Второй: что будет делать администрация Трампа по исчерпании экономических методов?

То, что американские военные корабли сейчас демонстративно прошли через Тайваньский пролив, а на Тайвань скоро прибудет первая группа американских морских пехотинцев, вероятно, — намек, где и как США будут отстаивать свои претензии на мировую гегемонию.




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