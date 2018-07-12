23:19 12 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.21
  • EUR72.68
Поиск
Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами ЕС в Брюсселе, архивное фото

Красная горячка: в Трампе разглядели "агента СССР"

© Sputnik . Алексей Витвицкий
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Мария Балябина
7 0 0

Дональда Трампа завербовали не в России, нет-нет-нет. Он был завербован еще в СССР, это абсолютно ясно.

Во всяком случае, некоторым американским журналистам, пишет обозреватель РИА Новости Мария Балябина.

Владимир Путин и Дональд Трамп, архивное фото
AP Photo/Evan Vucci
Трамп признался Путину, что на него работают дураки

"Прием, прием, кукушка в гнезде, повторяю: кукушка в гнезде!" – передавал агент Козырек в Кремль, когда операция удалась, и он переступил порог Овального кабинета.

Скорее всего, именно такая картина возникла в воображении авторов материала в New York Magazine о том, что президента США Дональда Трампа завербовали в Москве. Причем пишут, что произошло это еще во времена, когда Москва была столицей СССР. В 1987 году Дональд Трамп, тогда еще никакой не политик, поехал в Москву, чтобы обсудить строительство гостиницы. Отель так и не построил, но, пишут, привез на родину кое-что большее – политические амбиции. И, видимо, корочки КГБ.

В общем, выражение "агент Кремля" вышло на новый уровень. Теперь Трамп в американской картине мира – не просто "ставленник Путина", а с незапамятных времен "человек Москвы", который наверняка с 80-х получает политическую поддержку и зарплату из Кремля (так и заработал, поди, свой первый миллиард). Не зря ведь и в жены выбирал славянок – связные, не иначе.

Теперь же, оказавшись, наконец, в Белом доме и будучи окруженным не совсем дружественными политиками, он попал под пристальный присмотр. Больше не отправишь шифровку по почте – перехватят. Но есть верный прием что-то спрятать: положить это на самое видное место. Наверняка из определенных букв в его твитах складываются секретные послания. Новый смысл может приобрести и то самое covfefe, о значении которого долго и безуспешно спорили.

Все еще не верите? Специально для вас авторы сенсации нарисовали схему, на которой множество известных персон и даже зданий (например, там есть Трамп Тауэр и КГБ) соединены между собой синими и красными линиями.   И что бы вы думали? Пройдя по этому лабиринту, можно соединить Трампа и Путина! Теория шести рукопожатий в действии!

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© Sputnik . Сергей Гунеев
"Тайное общество" американских силовиков пытается уничтожить президента

Неважно, что они прилюдно пожимали друг другу руки – без схемы кто-то мог и пропустить. К тому же возле некоторых стрелочек есть и пояснения, которые, наверное, должны помочь раскрыть заговор. Например, сообщается, что бывший советник президента США Майкл Флинн в 2015 году был на том же банкете в честь юбилея телеканала RT, что и Владимир Путин. Я тоже там была, но что-то к моей фотографии никакие стрелочки не тянутся. Недоработка, коллеги!

К тому же, представляя американского президента российским шпионом, люди с богатым воображением не дают убедительного ответа на главный вопрос: зачем это нужно Кремлю? Пока никаких выгод Россия не получает – наоборот, отношения с США как никогда плохи.

Впрочем, в ожидании встречи двух президентов, которой почему-то боялись в Европе и которой с опаской ждут в США, достаточно и таких абсурдных статей. Посыл ясен сразу: американским читателям говорят, что ничего хорошего от этого саммита, как и от России, и ее еще с советских времен "агента" Трампа ждать не стоит. И, вероятно, любые договоренности, даже если они будут исключительно декларативными, будут объявлены  предательством национальных интересов.

А что газеты напишут в том случае, если Трамп решит испортить отношения с Россией в пух и прах? Что агент предал свое руководство? Или скажут: это хитрая тактика Путина – сделать так, чтобы никто не верил, и потом ударить в самый неожиданный момент. Время придумать еще несколько абсурдных версий пока есть.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Найденный тротил
    Эхо войны

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Ураганный ветер, образовавший торнадо. Архивное фото
    Унесенный ветром

    Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Памяти писателя

    Одну из центральных улиц Ташкента переименовали в честь Чингиза Айтматова к 90-летнему юбилею со дня рождения писателя.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе
    "Зловредная" Россия

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

А мне летать охота: красавицы-стюардессы со всего света
Трюда не заметил премьер-министра Бельгии во время приветствия жены
Очередной курьез: Трюдо бросился в объятия жены премьер-министра Бельгии
НАТО: история расширения
НАТО: история расширения

Соцсети

Sputnikabkhazia