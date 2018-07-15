Сирота Англия: королевство бросило своих

Дмитрий Лекух, РИА Новости

Кстати, как и сборная России: и наши, и англичане прошли по турнирной сетке Чемпионата мира куда дальше, чем предполагалось. Да, если нас особо никто не ждал даже выше "группы", то по англичанам прогнозы, конечно, были получше. Но всерьез их все равно никто не воспринимал: да, весьма приличная, но слишком уж молодая сборная. Едва ли не самая молодая, наряду с Нигерией.

© Sputnik . Алексей Филиппов Почему футбольная Англия не откажется от России

Средний возраст едва-едва достигает двадцати шести лет.

Но англичане, довольно легко пройдя групповой турнир (вместе с роковыми для них впоследствии бельгийцами), сначала справились, пусть и по пенальти, с весьма крепкой Колумбией, которую многие рассматривали в качестве одного из так называемых скрытых фаворитов турнира. А после того как Англия спокойно и по делу разобралась со шведами и вышла в полуфинал, о ней уже заговорили как об одном из явных фаворитов и претендентов на самые высокие места непосредственно здесь и сейчас.

А почему бы и нет?

Имея в составе таких парней, как лучший по факту бомбардир первенства Харри Кейн. Как лучший, наверное, сейчас в мире игрок касания Джейми Варди. Как креативщик Деле Алли. Как будущая надежда "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд и как Джесси Лингард — почему бы, черт возьми, не рискнуть.

…Но Англия неожиданно сломалась.

Уже в полуфинале, в игре с хорватами, это была какая-то совсем другая команда.

© Sputnik . Виталий Белоусов "Мама, я не еду домой": трогательный твит Лингарда после победы Англии в матче ЧМ

Забив быстрый гол со стандарта, обычно наглая, злая и играющая Англия неожиданно засела в обороне, скучно отбиваясь и защищая довольно, в общем, "левое" преимущество. Да еще и дико нервничая, допуская такие нелепые ляпы, которым позавидовала бы даже, наверное, сборная России своих худших лет.

Кстати.

В тот момент очень и очень многие еще раз пожалели, что наша команда проиграла хорватам в четвертьфинале в лотерею с пенальти: вот такую вот сборную Англии, жмущуюся к своим воротам, трусоватую и не бегающую, мы бы вполне неиллюзорно прошли. Что, кстати, хорваты и сделали: несмотря на понятную радость — в общем, довольно буднично.

И поделом.

Ну а в матче за третье место англичане уже настолько без шансов уступили выбитым французами бельгийцам, что на это было просто даже больно смотреть. Бельгия просто "делала игру". А англичане, несмотря на то, что вполне очевидно старались, не имели даже особых подходов.

© Sputnik . Владимир Астапкович Бельгия заняла третье место на ЧМ-2018

И когда Азар в конце непринужденно убежал на приватное свидание с английским вратарем (он таких вещей принципиально не прощает, англичанам ли игру лидера своего собственного "Челси" не знать), все стало уже окончательно ясно.

Англия, как говорят футбольные люди, просто сдулась.

И, в общем-то, можно довольно легко понять, почему.

Еще раз напомним главные характеристики этой по-настоящему блестящей команды: злая, очень быстрая и неуступчивая. Играющая в искренний и весьма эмоциональный, красивый комбинационный футбол.

И, что, наверное, самое главное, повторимся, — молодая.

Одна из самых молодых на турнире.

И если вы зададите любому человеку, понимающему в футболе более или менее профессионально, что такой команде нужно прежде всего, он не задумываясь ответит: этой команде прежде всего нужна именно эмоциональная поддержка.

А эту сборную в общем-то откровенно предали.

© Sputnik . Рамиль Ситдиков "Футбол возвращается домой": англичане готовятся отметить выход в финал ЧМ

И сделал это не кто иной, как собственный британский политический и медийный правящий класс. С ней, по сути, сделали то же самое, что пытался сделать со сборной России в самом начале первенства отечественный медиакласс. Когда только ленивый "старший помощник младшего корреспондента", причем не только из спортивных СМИ, издевался и креативил в меру собственного таланта над командой Черчесова. В нее не верили, ей не помогали, ее не поддерживали. Надо отдать должное российской сборной, она это давление не просто выдержала, но и переломила. И не только потому, думается, что она состоит в среднем из более взрослых игроков, но и из-за того, что поддержки страна ее демонстративно не лишала: мы помним, что за болельщик сидел на первом же матче нашей команды рядом с саудовским принцем.

С Англией такой дикой волны "медийной" обструкции не было. Все было несколько по-другому. Но сути вопроса это не меняет: команда Англии оказалась в общем-то сиротой.

Обратите внимание: весьма симпатичная президент Хорватии, обыгравшей англичан в полуфинале, сначала скакала со своими фанатами на трибуне. А во время полуфинала, искренне сжимая кулачки, переживала за своих из ложи российского премьера Медведева. Переживать за Бельгию в Россию прибыла, наплевав на прилетающего в Брюссель Трампа, бельгийская королевская чета. За французов отчаянно "топил" их президент Макрон, оставшийся теперь на финал.

В полуфиналах, как вы понимаете, играют четыре команды.

Про три мы вам выше рассказали. © Sputnik . Нина Зотина Запомню на всю жизнь: абхазы о Чемпионате мира по футболу в России

За англичан из "политического и медийного руководства" переживать на трибунах не прибыло вообще ни-ко-го. Более того, это самое политическое и медийное "руководство" сделало все для того, чтобы поддерживать сборную своей страны в Россию приехало как можно меньше болельщиков. А когда один из неожиданно лучших современных британских тренеров Гарет Саутгейт еще и имел наглость на пресс-конференции в высшей степени положительно отозваться о России и организации чемпионата мира, — вы сами понимаете, как об этом отозвались британские массмедиа.

И если вы считаете, что это никак не могло эмоционально отразиться на молодой английской команде, то вы, скорее всего, просто не понимаете футбол.

Сборная играет для своей страны. И руководство этой страны просто спокойно и деловито, решая собственные (очень непростые, тут мы согласны) проблемы, этой командой просто пренебрегло и даже где-то пожертвовало. Оставив ее в положении школьников из летнего лагеря, к которым "не приехали".

Итоговый счет — на табло.