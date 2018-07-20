"Северный поток – 2" или НАТО: чья возьмет

Противоборство газопровода "Северный поток – 2" и военного блока НАТО вступает в завершающую фазу. В конгресс США 19 июля внесен законопроект о санкциях против газопровода.

Вашингтон объясняет это желанием повысить энергетическую безопасность стран НАТО, и законопроект может попросту обязать страны альянса приобретать американский сжиженный природный газ (СПГ), без учета экономических интересов ЕС, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.

В ближайшее время мы увидим, удастся ли европейцам расшатать зависимость от Соединенных Штатов, которые стремятся пролонгировать свои права на "плантациях ЕС" убеждением, принуждением и, возможно, "огнем и мечом".

Администрация президента Дональда Трампа ставит на карту очень многое, и еще в июне анонсировала санкции против пяти европейских компаний, которые вместе с "Газпромом" участвуют в строительстве "Северного потока – 2". Цели Вашингтона понятны: ослабить экономическое влияние России на Европу и укрепить собственные позиции, то есть реализовать втридорога американский СПГ и реанимировать "американскую исключительность".

В США насаждают мысль об ограниченности Евросоюза в противодействии Москве – из-за огромной зависимости от российского газа, и предлагают ЕС свой источник энергоресурсов. Канцлер Германии Ангела Меркель уже заявила, что ее страна самостоятельно принимает экономические решения. Параллельно обострились торговые отношения между США и Францией – из-за иранской проблемы и пошлин на импорт металлов. И в американской администрации склоняются ко все более радикальным методам убеждения младших партнеров.

Механизм принуждения к СПГ

Американский президент имеет право вводить санкции в отношении любого лица, которое после принятия закона США от 2 августа 2017 года совершало инвестиции или продавало товары, поставляло технологии или оказывало услуги России (на сумму более 1 миллиона долларов или в совокупности в течение года на сумму более 5 миллионов долларов) в сфере строительства и обслуживания российских трубопроводов, экспортирующих энергоресурсы. А если не подействуют санкции, у Вашингтона для подавления инакомыслия и антиамериканских экономических протестов в ЕС есть еще и такие надежные инструменты, как Пентагон и НАТО. Пусть генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг не питает Nord Stream-иллюзий.

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В единой Европе нет единства. Некоторые страны присоединились к американской кампании против "Северного потока-2", другие поддерживают этот выгодный энергетический проект. Против газопровода выступают Польша, страны Балтии и Украина, но важнее всего позиция США, где "Северный поток – 2" считают еще и подрывом украинских реформ. Вот, с Украины (Донбасса) могут и начать "операцию принуждения к СПГ". Здесь уместно вспомнить американский диапазон силовых коррекций от Югославии (1999 года) до Грузии (2003 года), с учетом опыта Украины (2013 года). Исторически сложилось так, что Соединенные Штаты умудрялись погреть руки на огне любой из войн минувшего столетия.

На высокую вероятность искусственного военно-политического обострения указывает программа милитаризации Восточной Европы. Это увеличение в ближайшие шесть лет бюджета Североатлантического альянса на 266 миллиардов долларов, строительство новых военных баз США, размещение американских войск в непосредственной близости от границ России (включая бронетанковую дивизию в Польше), планы развертывания группировки ВМС США в Балтийском море и втягивания в НАТО нейтральных Швеции и Финляндии.

Безусловно, многомиллиардные инвестиции Вашингтона рассчитаны на экономическую отдачу. Все-таки американцы занимаются преимущественно бизнесом, а не альтруизмом. Качественно новая инфраструктура НАТО в Восточной Европе, "военный Шенген" и отлаженная логистика позволят США в любое время и под любым предлогом ("отравление Скрипалей", "кибератака" или "вмешательство в демократические выборы") включить в ЕС режим управляемого хаоса. То есть, немного пострелять, а потом вернуть "как было", чтобы благодарные европейцы уже никогда больше не отказывались от американского СПГ и, наконец, "оторвались" от России. Разумеется, "сопутствующие потери" неизбежны.

Инструмент сотрудничества

Новый газовый проект ЕС и России возник после энергетического кризиса 2009 года, в силу объективных причин и взаимной выгоды. "Северный поток – 2" диверсифицирует маршруты поставок, снимает транзитные риски. Альтернативный СПГ из США значительно дороже, но Вашингтону так хочется обрести полный энергетический контроль над Европой, что обычная логика не работает.

"Северный поток – 2" предусматривает прокладку двух линий трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год – от Усть-Луги Ленинградской области до Грайфсвальда на территории Германии, по дну Балтийского моря (протяженность магистрали – около 1200 километров). И наблюдается положительная динамика.

Компания Nord Stream 2 AG в апреле 2017 года подписала с фирмами ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода. Пять европейских компаний предоставили долгосрочное финансирование в объеме 50% от стоимости проекта. Разрешение на строительство газопровода к сегодняшнему дню выдали три ключевых партнера: Германия, Финляндия и Швеция. Это обеспечивает 89% маршрута. Дания пока не выдала разрешение, но позиция Копенгагена погоды не делает, ведь датский участок можно обогнуть. Здесь болевая точка Вашингтона.

© AFP 2018 / Pedro PARDO Меркель: Северный поток — 2" не угрожает энергобезопасности ЕС

До недавних пор Украина служила "главным вентилем" в снабжении Европы газом – под контролем США. С завершением "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" американская комбинация с украинской революцией (зоной управляемого хаоса) теряет всякий смысл. Это еще один концептуальный крах "американской исключительности". Однако Соединенные Штаты не готовы гибко приспосабливаться к новой геополитической ситуации, и продолжают гнуть свою линию с позиции силы – угрожают Европе потерями, войной, и не обещают значимых преференций.

Между тем, в России вступил в строй комплекс "Ямал СПГ", начались поставки сибирского сжиженного газа в Европу, Индию, Китай. При необходимости, Россия построит мощный СПГ-комплекс на Балтике, и никто, никакими средствами принуждения не остановит развитие мирного взаимовыгодного сотрудничества.

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