Россия подарила миру месяц великолепного футбола и массу впечатлений

В течение целого месяца мы наслаждались футбольным пиршеством, которое нам даровал российский Чемпионат мира по футболу. Но, как это ни печально, все что имеет начало, имеет конец и двадцать первый футбольный мундиаль завершился.

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За день до окончания турнира был проведен утешительный финал, то есть матч за третье место в чемпионате. Право называться третьими на футбольной планете разыгрывали межу собой Бельгия и Англия. Эти две команды во второй раз в течение мундиаля встречались между собой, так как фламандцы и британцы начинали чемпионат в одной группе. Тогда матч ничего не значил, ибо и те, и другие уже решили вопрос выхода в 1/8 финала, но тем не менее бельгийцы в групповом турнире взяли вверх над англичанами со счетом 1:0.

14 июля в Санкт-Петербурге бельгийцы выглядели намного предпочтительнее британцев и одержали победу 2:0. Автором первого гола на четвертой минуте стал Тома Мёнье, замкнувший прострельную передачу в исполнении Насера Шадли. На 82-й минуте футбольный академик Эден Азар установил окончательный счет матча, реализовав выход один на один после паса Кевина де Брейне.

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Думается, что обе команды должны быть довольны своим результатом на двадцать первом чемпионате мира. Это поколение сборной Бельгии в течение уже достаточно долгого времени было кандидатом на высокие места в крупных международных турнирах. Прошлый чемпионат Европы Азар с товарищами провалили, но в России они выступили прекрасно. Многие, в том числе и я, очень хотели бы видеть в финале пару Франция-Бельгия, но судьбе было угодно, чтобы эти команды выяснили отношения в полуфинале. Тем не менее, третье место на ЧМ — самое высокое, которое когда-либо завоевывала бельгийская сборная и, безусловно, выступление в России фламандцев можно считать успешным.

Что касается англичан, то родоначальники футбола давно уже не достигали таких высот на мундиалях. После победы в домашнем чемпионате мира в 1966 году англичане доходили до полуфинала только в 1990 году в Италии, то есть тогда, когда еще основная часть нынешней сборной Англии еще не появилась на свет. В том году в матче за третье место английская сборная уступила хозяевам чемпионата.

В течении почти тридцати лет родоначальники футбола не могли повторить этот результат. И вот в России им удалось вновь стать четвертыми в мире и, думается, это успешный результат для одного из членов элитарного "Клуба Чемпионов мира". Еще надо учитывать, что английская сборная была одной из самых молодых на ЧМ и надо полагать, что в будущем родоначальники футбола вправе надеяться на высокие результаты в крупнейших футбольных форумах.

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Но конечно же, все с нетерпением ожидали главное событие двадцать первого чемпионата мира. Матч за право называться сильнейшей футбольной дружиной на планете — Франция-Хорватия. Вчера мы стали свидетелями красочного праздника, который устроили организаторы чемпионата в связи с окончанием двадцать первого мундиаля. А после этого состоялся финальный матч, на который соперники вышли в своих боевых составах. Отмечу, что хорваты в начале матча были заметно активнее. Однако, реальных голевых угроз они не создавали. А вот французам улыбнулась удача, но она, как известно, сопутствует сильнейшим.

За нарушение против Гризманна был назначен штрафной, который исполнил сам ведущий игрок французской сборной и мадридского Атлетико, пострадавший. Мяч, закрученный в сторону ворот, оказался в сетке после рикошета от головы Марио Манджукича.

Хорваты бросились отыгрываться и на 28 минуте матча им это удалось. Великолепный удар по воротам нанес Иван Перишич и заставил голкипера французов Льориса вытаскивать мяч из сетки.

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События первого тайма на этом не закончились. Радость Перишича сменилась огорчением, ибо именно он сыграл рукой в собственной штрафной, за что и был назначен пенальти. Антуан Гризманн, штатный пенальтист "трехцветных", не оставил Субашичу никаких шансов. С минимальным преимуществом французов завершилась первая половина главной игры двадцать первого чемпионата мира.

Во втором тайме хорваты бросились отыгрываться. Но французы, намеренно отдав инициативу, контролировали ситуацию. На 59 минуте Погба забил третий мяч, а через шесть минут Мбаппе довел счет до 4:1.

Однако, "клетчатые" решили бороться до конца. Манджукич, чей гол в свои ворота открыл счет, сделал все возможное для своей реабилитации и сократил разрыв в счете. Но это было последнее, что могли сделать хорваты. Сборная Франции, удержав победный счет, в очередной раз подтвердила авторитет членов элитного "Клуба Чемпионов мира" и во второй раз в своей истории стала сильнейшей футбольной дружиной на планете.

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Должен отметить, что сборная Франции победила заслуженно. Она прошла турнир без единого поражения, лишь в матче с командой Дании на групповом этапе сыграв вничью. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам (тот самый, который в 1998 году перед каждым матчем "на удачу" целовал лысину своего голкипера Бартеза) стал третьим человеком в истории, который выигрывал чемпионат мира по футболу в качестве и игрока, и тренера. До него это удавалось немцу Францу Беккенбауэру и бразильцу Марио Загалло.

Приз лучшему игроку чемпионата "Золотой мяч" был по праву вручен капитану серебряных призеров мундиаля Луке Модричу. Француз Килиан Мбаппе был назван лучшим молодым игроком турнира. Лучшим бомбардиром чемпионата мира стал капитан сборной Англии Харри Кейн, забивший шесть мячей. Вратарь бельгийцев Тибо Куртуа был признан лучшим голкипером турнира.

Чемпионат завершился. Блестящий мундиаль! Россия подарила миру месяц не только великолепного и качественного футбола, но и массу приятных впечатлений, которые уносят с собой домой многочисленные фанаты футбола, которые были гостями ЧМ и России. Великолепная организация главного футбольного турнира четырехлетия стала одной из главных тем, которые затрагивали футбольные болельщики со всего света. И не только они, но и официальные лица говорят об этом.

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"Это был прекрасный чемпионат мира, все было здорово, но все прошло слишком быстро. Намного быстрее, чем в Бразилии. Государство российское все сделало по-максимуму вместе с ФИФА. Безопасность прекрасная, работа арбитров прекрасная. Это был великолепный футбольный фестиваль и большое спасибо России", — сказал тренер новоиспеченных чемпионов мира Дешам, подводя итоги турнира.

А президент ФИФА Джанни Инфантино был настолько потрясен организацией турнира и качеством футбола на нем, что назвал российский чемпионат мира лучшим за всю историю проведения мундиалей. С ним невозможно не согласиться. Я слежу за чемпионатами мира с 1966 года и должен со всей ответственностью заявить, что, конечно, отдельные моменты чемпионатов мира 1970, 1982, 1986, 2002 годов надолго остались у меня в памяти, но в целом и во всех компонентах такой великолепный мундиаль я наблюдал впервые. Это был воистину блистательный праздник футбола, который, как мне кажется, займет особое место в футбольной истории!..