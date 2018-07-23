Глазами болельщика: как сделать футбол в Европе искренним

Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев рассуждает о том, почему матчи ранних стадий европейских футбольных турниров полезны для развития игры не в самых сильных лигах.

Июль – время надежд для "маленьких" футбольных стран. У болельщиков появляется возможность посмотреть, а чего же стоят их команды на европейской футбольной арене в битвах с равными по классу. А заодно появляется возможность сравнить качество и стиль игры своих любимцев с недавними матчами чемпионата мира в России.

На мой взгляд, главное отличие игр ранних стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы в том, что мастерства у игроков гораздо меньше, но страсти – гораздо больше. Команды "малых стран" отличаются самоотдачей. Очень интересно наблюдать, как они бьются на поле без каких–либо капиталовложений.

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Взять хотя бы литовскую команду "Судува". Никто не думал, не гадал, что ей под силу в первом отборочном раунде Лиги чемпионов разгромить кипрский АПОЭЛ – завсегдатая групповых стадий последних лет, команду, в которой много легионеров из Испании и африканских стран. Но литовцы сдюжили, победили киприотов со счетом 3:1 и вышли в следующий раунд, где им предстоит битва с грозной "Црвеной Звездой" из Белграда.

Или вот еще представители бывшего СССР: кутаисское "Торпедо" и "Шериф" из Тирасполя. На грузинские команды смотрю с интересом со времен тбилисского "Динамо" 70-х и 80-х. Но увы, футбол в стране живет очень размеренной жизнью, он не так популярен, как регби. И явных лидеров в национальном чемпионате нет.

А вот "Шериф" благодаря крупным вложениям в прошлом году изрядно порезвился в Лиге Европы, где обыграл в том числе будущих чемпионов "России" московский "Локомотив". Команды обменялись победами – в Кутаиси победило "Торпедо" — 2:1, а в Тирасполе — "Шериф" — 3:0. По сумме двух встреч дальше пойдет команда, играющая в чемпионате Молдовы.

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Первые барьеры преодолели поигравшие в основных европейских турнирах прошлых лет "Карабах" из Азербайджана и казахстанская "Астана". Обе команды не испытывают недостатка в финансировании. И их несколько лет назад "прорвало". В этом году "Карабах" обыграл хорошую команду "Олимпия" из столицы Словении Любляны, а Астана одолела чемпионов Черногории, клуб "Сутьеска". Обе команды из стран бывшего СССР играют с такой страстью, что на их игру хочется смотреть еще и еще.

Команды из Эстонии, Латвии и Армении – и это стало традицией – сошли уже в первом раунде. К "Алашкерту" и "Спартаку" из Юрмалы больших претензий вроде бы нет: за проигрыши соответственно шотландскому "Селтику" и белградской "Црвене Звезде" никто не осудит. А вот то, что эстонская "Флора" дважды уступила чемпиону Израиля "Хапоэлю" из Беэр-Шевы в очередной раз говорит о беспомощности стратегии развития футбола в этой балтийской стране.

У всех этих команд, о которых я рассказал, есть большие шансы пройти дальше – а может быть, даже попасть в основной турнир. К ним также присоединяется и чемпион Беларуси БАТЭ, который просто обязан взломать оборонительные редуты лучшей команды Финляндии ХИК.

Что приятно, эти маленькие победы уже привлекают все больше зрителей стран бывшего СССР на стадионы. Почему бы командам не продолжить традицию и не выйти в основной турнир Лиги чемпионов. А это значит, что фанаты воочию смогут увидеть на домашних стадионах "Реал", "Баварию", "Манчестер Сити" и других европейских грандов.