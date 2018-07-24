Раскрыта связь Путина и "нового мирового порядка"

На извечный вопрос, о том, есть ли на Западе так называемые свободная пресса и экспертное сообщество, пытается ответить обозреватель РИА Новости Иван Данилов.

Флагман британской финансовой журналистики Financial Times специализируется на котировках, макроэкономических параметрах и финансовых данных, а о политике пишет в том случае, если, по мнению редакции, конкретная политическая новость оказывает серьезное влияние на жизнь каждого банкира, бизнесмена, трейдера и финансиста. Два дня назад Financial Times опубликовала именно такую новость, заявив, что "Дональд Трамп и Владимир Путин хотят создать новый мировой порядок", пишет Иван Данилов, автор блога Crimson Alter для РИА Новости. © Sputnik . Сергей Гунеев Паника в США: Трамп предал своих и получил от Путина инструмент влияния

К тому, каким образом президенты России и США смогли (по версии британской прессы) демонтировать мировой порядок, который так долго выстраивало несколько поколений американской политической элиты, мы еще вернемся. А сейчас стоит обсудить извечный вопрос о том, есть ли на Западе так называемые свободная пресса и экспертное сообщество.

Практически одновременно со статьей Financial Times специализированный политический портал Politico опубликовал материал "Шаг Трампа навстречу Путину закрепляет новый мировой порядок", и в нем сказано примерно то же самое, что и в тексте про "создание нового мирового порядка". В статье фигурируют те же главные герои, Владимир Путин и Дональд Трамп, которые (уже по версии американских журналистов) не только демонтировали "американский мировой порядок", но и создали некий новый, который очень не нравится американскому экспертному сообществу. Практически одновременно с вышеупомянутыми публикациями свет увидел аналогично алармистский доклад влиятельного аналитического центра Brookings Institution. По оценке журнала The Economist, Brookings Institution является "самым престижным аналитическим центром США", и когда эта уважаемая структура тоже публикует материал под заголовком: "Уничтожить либеральный мировой порядок. Трамп, Путин и подвергнутый опасности трансатлантический альянс", то закрадываются подозрения, что в западном медийном и экспертном сообществе активно используют так называемые темники, или "технические задания", которые составляются кем-то настолько влиятельным, что отказаться использовать "темник" не может никто. Для полноты картины можно упомянуть еще несколько материалов из мировой прессы: "Мастера подрыва: Трамп и Путин полны решимости сломать существующий мировой порядок" — это заголовок статьи в Globe and Mail, ведущей газете Канады.

"Трамп реорганизует мировой порядок" — сообщает британская The Guardian, но в тексте все равно жалуется и на Трампа, и на Путина.

Список при желании можно продолжить, особенно если включить в него случаи, когда тезис о смерти мирового порядка и замене его на некий новый антилиберальный мировой порядок не выносился в заголовок, а просто цитировался или упоминался в тексте статьи или в сюжетах таких телекомпаний, как CNN.

Очень влиятельный сегмент американской (или даже наднациональной) политической элиты упорно, с применением буквально всех доступных медийных и экспертных ресурсов, пытается донести до своей целевой западной аудитории некую важную мысль, которая, судя по накалу антипутинских и антитрамповских разоблачений, вызывает у наднациональной западной элиты ощущение экзистенциального ужаса.

Из обвинений, выдвинутых в адрес Путина, Трампа и Си, можно собрать интересную мозаику "болевых точек", нажатие на которые вызывает столь негативную реакцию заказчиков и спонсоров влиятельных СМИ, а также экспертных центров. Например, их очень беспокоит тот факт, что все вышеперечисленные лидеры выступают за неограниченный национальный суверенитет, в то время как тот "мировой порядок", который они демонтируют, предполагал наличие серьезных ограничений суверенитета любого государства, в том числе США. Более того, суверенитет ограничивался не только (и не столько) какими-то международными договорами или решениями ООН, а целой когортой никем не избранных руководителей влиятельных НКО, политическими активистами-олигархами, такими как Джордж Сорос, и структурами вроде МВФ — все они могли вмешиваться в суверенные дела других государств, а любые попытки им помешать сразу выводили целые страны или конкретных политиков за рамки "цивилизованного мира", что обрекало на скорую "цветную революцию" или физическое уничтожение.

Путину, Трампу и Си также ставится в вину политический реализм, доведенный до уровня главенствующей геополитической философии. Сторонникам старого мирового порядка было важно чувствовать себя не просто самой сильной и влиятельной группой наднационального политического влияния. Достаточно посмотреть на идеологическую "начинку" речей Джорджа Сороса, Хиллари Клинтон или даже Билла Гейтса, чтобы остро прочувствовать их желание видеть себя не просто наднациональной элитой, а некой кастой "прогрессоров", которые железной рукой ведут неразумные народы планеты к всеобщему счастью — под руководством самих либеральных "прогрессоров", в чьей идеологии на самом деле не осталось ни толики настоящего либерализма. Когда Трамп или Путин открыто заявляют о существовании такого феномена, как "национальный интерес", и о готовности договариваться с теми, с кем у них есть идеологические разногласия, они ломают именно эту "прогрессорскую" рамку, в которую была загнана мировая политическая система после окончания холодной войны.

В текстах разгневанных "прогрессоров" встречается особо горький упрек в адрес президента США, который своим поведением показал, что неолиберальный мировой порядок провалился даже уже на родине — то есть в Вашингтоне.

Впрочем, для прагматичных аналитиков конец "либерально-прогрессорского мирового порядка" был предсказуем. Еще задолго до саммита в Хельсинки профессор Хал Брэндс (колумнист агентства Блумберг и автор прекрасной книги "Американская стратегия в эпоху Трампа") с грустью констатировал: "Новой целью американской стратегии не будет интеграция конкурирующих великих держав в по-настоящему глобальный мировой порядок. Целью будет защита существующей международной системы, успешной, но неполной — от их попыток ее опустошить. Этот вывод трудно принять, потому что он сильно противоречит огромному оптимизму, который был свойственен эре, наступившей после окончания холодной войны".

Вывод действительно горький, но только для тех, кому очень нравились "глобализация по учебникам Сороса" или "конец истории по Фукуяме". Для всех остальных землян это — очень хорошая новость. Конец истории, о котором нам так много говорили, обернулся всего лишь концом "либерального мирового порядка". История не закончилась, нас еще ждет много интересного.

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