Особенности оружейной контрабанды в СНГ: сколько просят за калаш торговцы смертью

О каналах контрабанды боевого оружия в Россию и ухищрениях, на которые идут торговцы смертью, пишет колумнист Sputnik Александр Хроленко.

Россия является одним из основных производителей оружия на планете, ей принадлежит около 27% мирового рынка. Оборот оружия в стране строго упорядочен, в продаже имеется лишь охотничье нарезное оружие. Все контрабандные потоки боевого оружия направлены исключительно внутрь России.

Накануне ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией пресекла еще один канал поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были задержаны контрабандисты, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле. У них изъят внушительный арсенал: 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, включая 25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабина, 158 пистолетов и револьверов, 2 противотанковых ружья, а также 45 мм пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет "АГС-17", 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов различного калибра.

ФСБ РФ ФСБ пресекла канал поставок оружия из ЕС

Годом ранее ФСБ России совместно с МВД пресекла крупный канал контрабанды оружия и взрывчатки из Евросоюза и Украины. По делу проходили 54 человека из 24 субъектов РФ, у которых изъяли более 230 единиц огнестрельного оружия, в том числе 18 пулеметов, 43 автомата, 29 пистолетов-пулеметов, 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов. Можно заметить, что номенклатура и объемы оружейной контрабанды стабильны.

Прибыльный бизнес

В России незаконный оборот оружия пережил "эпоху возрождения" на излете афганской кампании и после контртеррористических операций на Северном Кавказе. Вроде бы сегодня основным источником нелегального оружия в мире является Ближний Восток, но в России регулярно фиксируют потоки контрабанды из Евросоюза.

Наиболее горячим участком остается российско-украинская граница, где останавливают свыше 90% оружейной контрабанды, направленной в РФ. Здесь только в 2016 году зафиксировано 162 факта задержания оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. На Украине продолжается гражданская война, и созданы благоприятные условия для нелегальной торговли оружием.

Заметен поток контрабандного оружия из Китая (через Азербайджан) — поставляются заводские и подпольно изготовленные образцы (по сниженным ценам). Как правило, преступники имеют связи в государственных структурах на территории СНГ, это осложняет работу пограничников и таможенников.

Крупными перевалочными пунктами контрабандного оружия из стран Западной Европы в Россию и другие государства СНГ и Грузию остаются Латвия, Литва и Эстония. Для контрабанды оружия преступные группировки активно используют канал морского торгового судоходства и порты стран Балтии. В технологических полостях судов помещаются партии до 500 стволов. Стандартными "контейнерами" для перевозки в страны Балтии служат также новые легковые автомобили, перегоняемые для реализации в автосалоны. В Россию мелкими партиями оружие переправляют интернациональные путешественники — "челноки". Однажды костромские таможенники задержали партию оружия из Латвии (685 многозарядных дробовиков калибра 12/76 мм марки "HATSAN" производства Турции), отправленных почтой в адрес одной из российских фирм, в коробках от пневматического оружия.

Особенность эстонской оружейной контрабанды — относительная легальность поставок в Эстонию. В республике существует Союз обороны Кайтселийт, члены его имеют законное право на приобретение и ношение оружия. И нередко эстонцы извлекают из этого доход — по фальшивым документам мнимые представители 15 уездных дружин Кайтселийт заключают договоры на поставку с официальными производителями вооружения в ЕС, а далее остается лишь реализовать "стволы" в ближнем зарубежье.

Тенденции и перспективы

Количество оружия, изготовленного на Западе (в Германии, Чехии, Венгрии и других странах ЕС), к примеру, пистолеты "Глок", "Астра", "Люгер", на постсоветском пространстве растет. И самыми распространенными предметами контрабанды остаются боеприпасы.

Организаторы криминальных поставок проявляют недюжинную изобретательность. К примеру, детали оружия перемещаются через границу при помощи легальных транспортных компаний — в частных посылках с различными бытовыми предметами и приборами, составные части оружейных механизмов тщательно скрывают от просвечивающей аппаратуры. Это усложняет таможенный контроль, но не снимает ответственности с отправителей и получателей.

Кроме огнестрельного оружия таможенники нередко обнаруживают конструктивно и функционально подобные ему предметы — различные стреляющие устройства (строительно-монтажные пистолеты, ракетницы, ружья для подводной охоты и прочее). Приходится систематизировать и этот разнокалиберный хаос.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оборот оружия по-абхазски

Главы правитeльств СНГ еще летом 2005 года приняли Концепцию eдиной сиcтемы маркировки взрывчатых веществ, боeприпасов и огнестрельного оружия, которaя стала основой межгосударственных и национaльных стандартов, тeхнических, криминалистических и иных трeбований в сфере оборота оружия, боеприпасов и компонентов двойного нaзначения. Концепция также предусматривает согласованную стратегии и взаимодействие государств СНГ в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Однако и оружейные контрабандисты идут в ногу со временем, гибко приспосабливаясь к новым условиям и расценкам. Фиксированного прейскуранта не существует, однако известно, что пистолет Макарова можно приобрести за тысячу долларов, ТТ — за 800, автомат Калашникова — за полторы тысячи, популярная модель АК-74 может стоить до 3500 долларов. По самым скромным прикидкам, криминальный оружейный рынок СНГ имеет объем в сотни миллионов долларов.