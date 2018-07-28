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Отдых в Гаграх

Как лучше провести отпуск: советы врача

© Sputnik Илона Хварцкия
Колумнисты
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Улугбек Жоомартов
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Шутка о том, что "после отпуска снова нужен отпуск", нередко оказывается правдой. Кроме того, многие жалуются, что после отдыха им трудно войти в рабочий ритм.

Колумнист Sputnik Кыргызстан знает, как правильно отдохнуть и не стать жертвой "отлично" проведенного отпуска.

Мы ждем отпуска 11 месяцев в году, строим наполеоновские планы… но нередко выходим из него еще более опустошенными. Как этого избежать?

Девушка с чемоданом
© Fotolia / Kaspars Grinvalds
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Прежде всего надо беречь себя от переизбытка солнца и тепла. Чтобы избежать теплового удара и солнечных ожогов, следует находиться в тени, иначе можно "выпасть" из отпуска на три-четыре дня. Если вы все-таки получили ожог, сразу сделайте примочки, используя прохладную воду, которая выведет лишнее тепло из организма. Можно применять и легкие противоожоговые средства. Не используйте зубную пасту (она сильнее повреждает обожженную кожу), ледяную воду (мешает питанию кожи и может стать причиной появления шрамов, нагноений) и сметану (жир мешает выведению избыточного тепла из организма).

В случае травмы сразу обращайтесь в медпункт, не занимайтесь самолечением. Симптомы ушибов и растяжений, как правило, выражены не сильно, поэтому игнорирование врачей может аукнуться вам буквально на следующий день.

Не заплывайте далеко, если вода слишком прохладная, так как возможны судороги. При этом далеко не факт, что вам помогут другие отдыхающие. Тонущий, который зовет на помощь, — это миф. В такие моменты человек, наоборот, молчит, так как задерживает дыхание. Кстати, не ныряйте в незнакомых водоемах, особенно в состоянии опьянения — можно повредить голову и утонуть даже на маленькой глубине.

Алена Бардовская
© Фото: Screenshot: Alena Bardovskaya
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Когда вы долго сидите на солнце, не забегайте в воду резко — особенно, опять же, если "приняли на грудь". Это приведет к быстрому сужению расширенных сосудов, что может спровоцировать обморок. Заходите в воду постепенно.

Не уходите в запой. Вопреки распространенному мнению, запой — это два-три дня регулярного употребления алкоголя, а не недели. Даже после пары дней пьянства организму потребуется на восстановление несколько недель. Запой приводит к обострению хронических заболеваний почек, печени и желудочно-кишечного тракта. Еще одно "приятное" дополнение — синдром отмены, при котором человека буквально трясет и он плохо соображает.

Уезжая куда-нибудь на отдых, непременно берите с собой аптечку, где должны быть средства от загара, ожогов и пищевых отравлений.

Если дома нет кондиционера, нужно изменить микроклимат. Утром и ночью открывать двери и окна, чтобы проветрить комнаты, впустить прохладу, а днем закрывать. Занавешивать окна плотной тканью и увлажнять воздух, ставя возле вентилятора бутылки с замороженной водой. При этом также не забывайте проветривать помещения, иначе во влажном воздухе вместо вас комфортно себя будут чувствовать микробы.

Набережная
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Измените рацион, в противном случае двух-трех дней будет достаточно, чтобы "приобрести" несколько лишних килограммов. Дело в том, что во время работы расход калорий выше, чем во время отдыха. Упор сделайте на фрукты, овощи, ягоды и морсы — такое питание поможет очистить организм, насытить его витаминами и повысить иммунитет. Это уменьшит стресс, связанный с выходом на работу, да и зимой организм скажет вам "спасибо", когда будет бороться с гриппом и простудой.

Если во время отпуска вы решили заняться спортом, наращиваете нагрузки медленно, так как сердечно-сосудистая система и мышцы не готовы к ним. Лучше тренироваться ближе к вечеру, причем не на жаре, а в помещениях, где есть вентиляция. Еще один совет — пить побольше воды.

Рано или поздно отпуск заканчивается, а значит, встает проблема адаптации к рабочему ритму. Обычно люди жалуются на недосып. Чтобы избежать этого, за несколько дней до окончания отпуска надо ложиться и вставать, как при рабочем графике, а недостаток сна восполнять днем. Когда привыкнете к такому ритму, "убирайте" дневной сон — это позволит подготовиться к трудовым будням.

Помните, что во время отпуска у вас есть возможность поправить здоровье, отдохнуть от работы, а также, воспользовавшись меньшим количеством стрессов, попробовать бросить вредные привычки.

Все эти советы помогут вам качественно отдохнуть, набраться сил и новых идей.




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