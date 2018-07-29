Мой город души – Сухум

Хочу начать свое повествование с того, что являюсь коренной сухумчанкой в третьем поколении. Рассказы отца о том, каким был Сухум в довоенное время, приводили меня в неописуемый восторг.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Горячая десятка" заблуждений об Абхазии

Коренного сухумчанина можно было определить по походке, разговору, отношению к людям. Честь, порядочность, и достоинство, вот чем руководствовались сухумчане. После таких рассказов мне невольно хотелось окунуться в то "вкусное", беззаботное время.

Прогуливаясь по набережной Сухума ранним летним утром, стала открывать для себя другой Сухум – "историй моего отца".

С семи утра на берегу моря кипит жизнь. Так много людей — как в довоенное время. Тихо и мирно светит солнце. Каждый увлечен своим делом. Многие занимаются спортом, что очень радует. Кто бегает, кто боксирует, кто плавает, а кто пьет кофе на Брехаловке. Так много маленьких детишек, взрослых, пенсионеров. Видя это, и сам заряжаешься энергией.

Мой Сухум открывается для меня каждый день, он необыкновенный. Мечты о дальних странах и путешествиях никогда не покидают меня. Выезжая за пределы страны, мы восхищаемся другими, красивыми местами, природой, людьми. Но Сухум все равно манит, сюда всегда хочется вернуться, маленький город, вызывающий столько эмоций. Для кого-то Сухум – место для отдыха, для кого-то – родной город, где живут любимые и близкие люди. Для меня – мой город души. С ним у меня связаны самые теплые воспоминания довоенного детства. Беззаботного, теплого, радушного.

© Фото : из архива Анзора Агумаа Путешествие в прошлое: маршрут по "Старому Сухуму"

История моего родного города берет свое начало еще две с половиной тысячи лет назад, когда древние греки прибыли на побережье Черного моря и основали город Диоскурия. Именно тогда Диоскурия превратилась в главный центр страны. На протяжении длительного времени Сухум ни раз менял свое название, так как пережил нашествие греков, римлян, византийцев, генуэзцев, арабов, персов, турков. Нам известны различные названия города: Диоскурия, Себастополис, Севастополис, Цхум, Сан – Себастьян, Сухум-кале, и конечно современное название Сухум. За время своего существования современная столица Абхазии перенесла множество трагических событий, но при этом не потеряла свой облик.

Как и в годы моего детства, любимым местом горожан является морская набережная, вдоль которой расположились красивые ветвистые деревья – олеандры, кипарисы, пальмы, эвкалипты, камфорные деревья. Все вокруг благоухает, особенно летом. На лавочках отдыхают пожилые люди и любуются морским пейзажем: море цвета неба, а порой и цвета изумруда. Так и хочется взять кисть, палитру и холст, чтобы передать и запечатлеть эту красоту на века.

Как писал поэт Зайцевский, побывавший в Абхазии еще в XIX веке: "Волшебный край, приют цветов и вдохновения". И действительно, природа щедро одарила Абхазию многоцветными красками. Красоту моего города оценили по достоинству многие выдающиеся художники: Черенцов, Айвазовский, Серяков, Гагарин, Ярошенко, и, конечно, самый глубокий след оставил абхазский художник Александр Константинович Шервашидзе-Чачба. Еще в 1918 году Александр Константинович открывает в Сухуме художественную студию.

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В Абхазии побывали также выдающиеся советские писатели: К. Паустовский, В. Шишков, А. М.Горький, А.Фадеев и многие другие.

"Я решил сойти на берег в Сухуме, чего бы это ни стоило. И не только сойти, но и остаться здесь. Мне казалось, что если я сойду, то сбудутся мечты моего детства. Мечты о том, чтобы…прикоснуться к ворсистым стволам кокосовых пальм, к изумрудной коре бабмбука…", — пишет в повести "Бросок на юг" Константин Паустовский, побывавший в Сухуме в 1922 году.

© Фото : Батал Джапуа Набережная Сухума глазами любимых художников

Гуляю по набережной и вспоминаю рассказы моего отца о довоенном Схуме. Помню, как с большой ностальгией он рассказывал о Сухуме его юности, когда жители с радостью и любовью приветствовали друг друга, собирались друг у друга, играли в домино, в нарды. После трагических событий, произошедших в Абхазии 25 лет назад, жизнь моего родного города поделилась на до и после войны. Многие здания, имеющие важное архитектурное значение, так и не удалось восстановить, а некоторые были полностью уничтожены. Каждого из нас коснулась эта страшная война, которая унесла так много жизней. Война надолго перевернула весь уклад и ход жизни большинства населения страны. Реалии повседневной жизни шлейфом тянутся из военной эпохи.

По сей день горожане вспоминают с ностальгией, каким был теплым, радушным Сухум. Однако, коренные сухумчане не сдаются и возвращают его к жизни.

Для каждого из нас Сухум значит что-то свое, родное. Для меня это дом, где родился мой дед, отец и я. Здесь прошло мое детство. Это мой город и я хочу, чтобы жизнь здесь била ключом, полная любви. Я счастлива, что родилась в этом сказочном городе.

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