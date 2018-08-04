Отношения по-абхазски: поставь мне "лайк" и укради

Был бы повод

Каждое праздничное и, кстати, траурное мероприятие во времена "офлайна" ценилось в Абхазии на вес золота. Ведь именно там – да, при печальных обстоятельствах, но жизнь не стоит на месте — зачастую молодые люди находили себе пару. Как бы это цинично ни звучало.

© Fotolia / Mario Beauregard В последний путь: покой и беспокойство абхазов

О том, с какой тщательностью подбирались наряды для посещения свадьбы говорить и не стоит. Этот фейс-контроль действует и до сих пор. А если в танце девушку "перебил" молодой человек, то остается ждать от него весточки.

Траурные обряды не были, как упоминалось выше, исключением для "презентации" потенциальной невесты. Прощание с усопшим не отменяло право на счастье безутешных, но остающихся в этом мире молодых людей. Скромная, скорбящая девушка в сопровождении семьи представала во всей красе.

А дальше в ход шел эпистолярный жанр. Наши родители знали в этом толк. Пишущему нужно было, желательно с первого раза, убедить прекрасный адресат, собеседницу, в своих чувствах. Вместо номера телефона счастливчику доставалась подписанная фотография и надушенный, возможно "Красной Москвой", платок.

Весь этот конфетно-букетный период длился не так долго. Фантазия переписывающихся исчерпывалась через несколько месяцев, а реальность настигала уже в семейной жизни.

Техно

Спустя каких-то 20-30 лет все стало куда сложнее. Современные девушки в поисках идеальной пары создают онлайн портфолио в Instagram и ждут оценки. В это время искушенные Ромео разборчиво изучают каталог интернет-невест.

© Fotolia / Gajus Жизнь и смерть в онлайне

Вот, есть "лайк!" Но не спешите обзванивать свадебные салоны, это всего лишь "лайк", но если последует сообщение в direct, можно начинать изучать семейное древо претендента.

Сотни вопросов крутятся в голове при уведомлении — "отправил заявку в друзья". Отвечать или нет, а если да, когда, а если нет, то, как скоро в мире родится котенок, который скрасит вашу одинокую старость?

Абхазские девушки стали весьма продвинутыми пользователями всяких компьютерных штуковин и уже давно научились пользоваться инструментами фотошопа. Проблема в том, что строгие критики с сухумской набережной рано или поздно заметят ваш неудачный ракурс и обязательно обсудят его в чатах.

С другой стороны отношения стали легче. Покорителям сердец сегодня не обязательно заучивать стихи и удачно вкручивать в речь цитаты из классиков. 101 роза сделает свое дело и заполнит "истории" в аккаунте вашей избранницы, ну, разумеется, повысит рейтинг, а, как следствие и зависть, среди ее подруг.

Европейские традиции хорошо прижились в абхазском обществе. Все больше молодых пар надевают кольцо друг другу в необычной атмосфере и при свидетелях. В ход идет любая романтика: от романтического ужина в ресторане до самодеятельных "оупенэйр" на закате у моря. И, конечно же, фотоотчет.

© Фото : flickr Выйти замуж не напасть, или чего не хватает для счастья

Но заветный камень в оправе на безымянном пальце не гарантирует того, что сразу же прозвучат аккорды Мендельсона. Спешить некуда, нужно узнать друг друга получше.

В ходе "узнавания" может выясниться, что трешка в престижном сухумском районе была лишь прикрытием для новорайонской однушки, а в свадебном кортеже не будет "гелика". Страшная правда может расстроить родителей и тогда в ход идет "кража" невесты.

Современные Ромео и Джульетта вместо яда выбирают тревожный, но веселый побег на Красную Поляну. Так что согласие пограничников на пересечение молодые получают раньше благословения родителей.

Хеппи-энд. Пошив платья, желательно у "востребованного" кутюрье, тысяча "знакомых" и родственников, разной степени близости, на свадьбе, фото-видеографы с разных ракурсов и торт с сахарными колоннами. В реальную жизнь молодожены окунуться после первой "атацабысты" и так дальше до бейби-шауер, но это уже совсем другая история.