Мы все это носили: шесть предметов одежды, за которые стыдно

Сердце обливается кровью, когда модницы 2000-х рассматривают старые фотографии. Хочется, чтобы все кадры из серии "я у мамы фэшн-богиня" исчезли.

Колумнист Sputnik Кыргызстан Асель Минбаева припомнила шесть самых ужасных предметов гардероба эпохи нулевых.

"Ты представляешь, сейчас девушки носят шорты короче, чем трусы!" — громко возмущалась моя хорошая подруга. На нее действительно любо-дорого посмотреть: безупречный маникюр, сдержанный макияж, платье французской длины.

Пикантность ситуации в том, что знаю я ее уже лет двадцать. Когда-то мы вместе потрошили мамины косметички и негодовали: и почему это учителя вздумали ругаться из-за наших черных теней и синей туши?

Сразу скажу: современная мода гораздо более щадящая, чем в начале двухтысячных. Тогда фешн-индустрия творила с женщинами страшные вещи. Мы припомнили шесть вещей, которые в те времена носили все бишкекчанки. Сейчас нам за них стыдно.

Полосатые гетры. Редкая девушка из нулевых проигнорировала моду на эту новинку фешн-индустрии. Полосатый ужас с легкой руки Аврил Лавин надевали и на руки, и на ноги. В итоге получался костюм жезла гаишника. CC0 Гетры

В сочетании с юбкой-шотландкой "как у татушек" все это выглядело воистину комично: яркие горизонтальные полосы делали руки и ноги модниц тумбообразными. Мамы похихикивали, но почему-то продолжали спонсировать это безобразие.

Джинсы с заниженной талией. Считалось, что чем ниже посадка, тем моднее их хозяйка. Доходило до того, что девушки демонстрировали миру и межъягодичный "разлом". CC0 Торс девушки в джинсах

Извращенные умы дизайнеров Поднебесной придумали пришивать к джинсам имитацию стрингов со стразами и аппликацией. И все бы ничего, если бы легпром КНР не создавал модели на двенадцатилетних девочек. Как хорошо, что эти джинсы, которые радовали разве что педофилов, канули в Лету!

Бандана. Тогда было делом чести выпросить у мамы этот атрибут брутальных байкеров. Бандану носили и в пир, и в мир, и на школьную дискотеку. Юноши предпочитали ткань с черепами, а девушки ограничивались цветочками и узорами. CC0 Бандана

Серьги-кольца. Да побольше! Этот аксессуар можно было купить в каждом ларечке, сэкономив на чае в школьной столовой — стоил он копейки. В итоге каждая девушка нулевых могла похвастаться внушительной коллекцией металлического кошмара. CC0 Серьги-кольца

Туфли с длинными острыми носами. О, когда-то их носили все. Сейчас модницы покрываются нервной испариной, когда видят утратившую популярность обувь на блошином рынке: и как мы могли такое купить?! CC0 Туфли

Особую изюминку такой обуви придавали наши тротуары. Из-за отвратительного состояния асфальта кожзам с длинного туфельного носка моментально облупливался.