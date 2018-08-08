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Джинсы

Мы все это носили: шесть предметов одежды, за которые стыдно

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Колумнисты
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Асель Минбаева
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Сердце обливается кровью, когда модницы 2000-х рассматривают старые фотографии. Хочется, чтобы все кадры из серии "я у мамы фэшн-богиня" исчезли.

Колумнист Sputnik Кыргызстан Асель Минбаева припомнила шесть самых ужасных предметов гардероба эпохи нулевых.

"Ты представляешь, сейчас девушки носят шорты короче, чем трусы!" — громко возмущалась моя хорошая подруга. На нее действительно любо-дорого посмотреть: безупречный маникюр, сдержанный макияж, платье французской длины.

Пикантность ситуации в том, что знаю я ее уже лет двадцать. Когда-то мы вместе потрошили мамины косметички и негодовали: и почему это учителя вздумали ругаться из-за наших черных теней и синей туши?

Сразу скажу: современная мода гораздо более щадящая, чем в начале двухтысячных. Тогда фешн-индустрия творила с женщинами страшные вещи. Мы припомнили шесть вещей, которые в те времена носили все бишкекчанки. Сейчас нам за них стыдно.

  • Полосатые гетры. Редкая девушка из нулевых проигнорировала моду на эту новинку фешн-индустрии. Полосатый ужас с легкой руки Аврил Лавин надевали и на руки, и на ноги. В итоге получался костюм жезла гаишника.
    Гетры
    CC0
    Гетры

В сочетании с юбкой-шотландкой "как у татушек" все это выглядело воистину комично: яркие горизонтальные полосы делали руки и ноги модниц тумбообразными. Мамы похихикивали, но почему-то продолжали спонсировать это безобразие.

  • Джинсы с заниженной талией. Считалось, что чем ниже посадка, тем моднее их хозяйка. Доходило до того, что девушки демонстрировали миру и межъягодичный "разлом".
    Торс девушки в джинсах
    CC0
    Торс девушки в джинсах

Извращенные умы дизайнеров Поднебесной придумали пришивать к джинсам имитацию стрингов со стразами и аппликацией. И все бы ничего, если бы легпром КНР не создавал модели на двенадцатилетних девочек. Как хорошо, что эти джинсы, которые радовали разве что педофилов, канули в Лету!

  • Бандана. Тогда было делом чести выпросить у мамы этот атрибут брутальных байкеров. Бандану носили и в пир, и в мир, и на школьную дискотеку. Юноши предпочитали ткань с черепами, а девушки ограничивались цветочками и узорами.
    Бандана
    CC0
    Бандана
  • Серьги-кольца. Да побольше! Этот аксессуар можно было купить в каждом ларечке, сэкономив на чае в школьной столовой — стоил он копейки. В итоге каждая девушка нулевых могла похвастаться внушительной коллекцией металлического кошмара.
    Серьги-кольца
    CC0
    Серьги-кольца
  • Туфли с длинными острыми носами. О, когда-то их носили все. Сейчас модницы покрываются нервной испариной, когда видят утратившую популярность обувь на блошином рынке: и как мы могли такое купить?!
    Туфли
    CC0
    Туфли

Особую изюминку такой обуви придавали наши тротуары. Из-за отвратительного состояния асфальта кожзам с длинного туфельного носка моментально облупливался.

  • Афгани. Про хозяек этих штанов шутили: "Как будто до туалета не добежала". Мой муж, как и миллионы мужчин по всему миру, считают эти штаны самой некрасивой вещью на свете. К счастью, женщины с ними согласились, и теперь афгани на улицах городов практически не увидишь.



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