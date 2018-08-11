Самые громкие покушения на лидеров стран в XXI веке

5 августа в Каракасе во время парада было совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Какие известные политики подверглись покушениям, читайте в обзоре Sputnik Беларусь.

Политиков и лидеров стран пытались убить по тем или иным причинам в разных странах во все времена. Сейчас попытки убийства бывают и спонтанными и хорошо спланированы, даже с использованием самой современной техники. Самые известные попытки политических убийств в последние годы в материале Sputnik Беларусь.

© Sputnik . Сергей Гунеев Президент Венесуэлы назвал цель покушения на него

Дрон vs Николас Мадуро

Покушение на лидера боливарианской республики было осуществлено в субботу 4 августа с помощью дронов. Злоумышленники, посягнувшие на жизнь Николаса Мадуро, использовали взрывчатку.

Взрыв произошел на параде в Каракасе, а сам инцидент попал в кадры прямого эфира. Президент Венесуэлы в итоге не пострадал, незначительные ранения получили несколько гвардейцев.

Обвинения в организации покушения венесуэльский лидер выдвинул в адрес Колумбии и США. Представители Боготы и Вашингтона отрицают свою причастность к инциденту. По сообщениям средств массовой информации, ответственность на себя взяла повстанческая организация "Фланелевые солдаты".

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"Крокодил" и граната

В июне этого года в ходе митинга Зимбабвийского африканского национального союза — Патриотического фронта, было совершено покушение на исполняющего обязанности президента Эммерсона Мнангагву.

В политика, известного в Зимбабве под прозвищем "крокодил", бросили гранату на стадионе в столице страны Булавайо. В результате инцидента пострадали не менее 49 человек.

Ранения получили, в том числе, вице-президенты Константин Чивенга и Кембо Мохади, а также другие высокопоставленные чиновники. Два агента службы безопасности умерли позже от полученных травм.

После покушения Мнангагва обвинил в нападении фракцию G40 бывшей первой леди страны Грейс Мугабе. Изветсно, что спецслужбы задержали подозреваемого, но полицейские не могут получить к нему доступа и допросить.

Кто такой Мнангагва: президент "Lacoste" или "крокодил">>

Везучий Эрдоган

Глава Турецкой республики стал известным политиком, когда занял пост мэра Стамбула. Поэтому для него особое значение всегда имели митинги в столице Турции уже после того, как он въехал туда на правах лидера страны, но сохранил пиетет перед акциями в городе, который принес ему известность.

© Fotolia / Gino Santa Maria Покушение на Эрдогана: 31 обвиняемый проведет жизнь в тюрьме

Весной 2015 года Реджеп Тайип Эрдоган принимал участие в политической акции правящей Партии справедливости и развития. Тогда к машине премьер-министра Турции пытался приблизиться Ферхат Йылдыз, вооруженный самодельным пистолетом.

Эрдоган приветствовал собравшихся, но, когда преступник попытался в него выстрелить, самодельное оружие дало осечку и его скрутила охрана премьер-министра. В апреле 2015 года Йылдыз был приговорен к 11 годам тюремного заключения.

В июле 2016 года в ходе попытки военного переворота Реджеп Тайип Эрдоган мог стать жертвой заговорщиков, которые напали на отель в Мармарисе, где отдыхал турецкий политик. Незадолго до атаки премьер-министр покинул курорт. В ходе столкновений с военными в отеле погибли два охранника. По решению суда покушавшиеся на жизнь премьера военные получили пожизненные сроки.

Взрывоопасный хадж



Президент Мальдивских островов Абдулла Ямин в сентябре 2015 года посетил Саудовскую Аравию, куда направился в положенный для всех правоверных мусульман хадж — паломничество к святым местам в Мекке.

В столицу своей страны город Мале он направился в обратный путь на катере 28 сентября. Взрыв произошел практически у берегов Мальдивских островов.

© REUTERS / Tafadzwa Ufumeli При покушении на президента Зимбабве пострадали более 40 человек

В результате покушения глава государства не пострадал, сопровождавшие Абдуллу Ямину супруга и его помощник получили легкие ранения.

Власти островного государства заявили, что инцидент является террористическим актом. В ходе расследования произошедшего были арестованы двое военные, которых признали виновными в подготовке теракта.

Смертник vs Бхутто

В Пакистане первая в истории мусульманской страны женщина премьер-министр Беназир Бхутто не только была дважды в первых рядах руководства страны, но и подвергалась судебному преследованию и даже была вынуждена бежать из страны.

Вернувшись в Исламабад в 2007 году, Беназир Бхутто сразу включилась в политический процесс в Пакистане и вступила в жесткую конфронтацию с президентом страны Первезом Мушарафом. Женщина-политик всегда считалась сторонницей военной элиты и истеблишмента, желавшего ограничить влияние религии на жизнь страны.

Бывший премьер министр подверглась первому покушению в октябре 2007 года, тогда Бхутто не пострадала, но в результате взрыва погибли по меньшей мере 130 человек, еще 500 получили ранения.

Вторая попытка теракта против политика была предпринята 27 декабря. Смертник в ходе митинга выстрелил в Беназир Бхутто дважды, после чего привел в действие взрывчатку. Первая женщина премьер-министр в истории Пакистана умерла в госпитале, не приходя в сознание.

Пакистанский лидер выступил с осуждением политического убийства и пообещал найти причастных. Однако в августе 2013 года именно экс-президенту Мушарафу было предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас бывший лидер страны находится в Пакистане под арестом.

Баски vs король Испании © AFP 2018 / ANDY BUCHANAN Сколько стоит независимость Каталонии

Террористическая группировка баскских сепаратистов ETA на протяжении своего существования неоднократно пыталась убить короля Испании Хуана Карлоса I.

В 2004 году для этих целей они хотели использовать ракету класса "земля-воздух", чтобы сбить борт номер один в небе над Пиренейским полуостровом.

Спецслужбам Франции удалось дешифровать материалы обнаруженные в ходе обыска в доме одного из активистов ETA в городе Сан Мишель, который находится недалеко от границы с Испанией. Спецслужбы там обнаружили части ракет "земля-воздух", которые по мнению специалистов использовались, как тренировочный материал для боевиков ЕТА.