Запад зол на "троллинг" Владимира Путина

Некоторые интерпретируют результаты его поездки в Германию и Австрию как дипломатический провал — потому что проведенные встречи, по их мнению, "не принесли никаких прорывов" по важным для России темам: санкции, Украина, Сирия и другие. С другой стороны — если посмотреть на реакцию западных критиков России и российского лидера, то там вырисовывается совсем другая картина: в Лондоне и Вашингтоне печалятся, что Путин "провел сильную пиар-акцию в Австрии", а потом вместе с Ангелой Меркель наглядно продемонстрировал в Германии, что "Северный поток — 2" продвигается по плану, несмотря на все сопротивление Вашингтона, пишет колумнист РИА Новости Иван Данилов.

Следует отметить, что интерпретация событий, которую предлагают западные СМИ, бесспорно ближе к реальности. Они заявляют о том, что приезд Путина в Австрию "навредил европейской внешней политике" и подчеркивают, что в переговорах Путина и Меркель "звучат прагматичные нотки после многолетнего напряжения".

© AP Photo. Ronald Zak Путин станцевал с невестой и уехал со свадьбы главы МИД Австрии

Присутствие российского президента на свадьбе австрийского министра иностранных дел не зря наделало так много шума. В некотором роде оно было продолжением позитивного пиара, который Россия получила во время проведения чемпионата мира по футболу: миллионы болельщиков увидели не "страшный тоталитарный Мордор", а современную, дружелюбную и очень цивилизованную страну. В силу того что ни одно мировое СМИ не могло проигнорировать свадьбу Карин Кнайсль, миллионы зрителей по всему миру увидели улыбчивого и приветливого Путина, который привез в подарок самовар, маслобойку, картину и выступление казачьего хора. Этот образ никак не вяжется с гротескным имиджем "хладнокровного убийцы из КГБ", который так активно и упорно выстраивают западные СМИ, а разрушение этой искусственной фигуры они воспринимают крайне болезненно.

© Sputnik . Михаил Климентьев Что попробует Путин на свадьбе главы МИД Австрии: повар раскрыл детали меню

Особую пикантность австрийскому визиту российского президента придает тот факт, что он приехал на свадьбу к министру, прошедшей в правительство по квоте евроскептической Австрийской партии свободы, которую много раз обвиняли в "работе на Кремль" и желании "раскачать Евросоюз изнутри". Как сообщает нам американская государственная пропаганда, "многие комментаторы пишут об Австрии как о троянском коне Путина в Европе. То, что Путин поддерживает политиков, дестабилизирующих Евросоюз, ни для кого не секрет".

Впрочем, дипломатическое турне российского президента спровоцировало не только вал критики в адрес австрийского правительства, демонстративно "нарушившего европейскую солидарность", но еще и по поводу Дональда Трампа, которого обвинили в том, что он фактически помогает Путину оказывать давление на Евросоюз. "Радио Свобода" приводит слова очень расстроенного немецкого политолога Иссио Эрлиха: "Условия с точки зрения самого Путина вряд ли могли бы быть лучше. Налицо явная слабость НАТО и уменьшение российских страхов перед этой организацией. Ведь Дональд Трамп то и дело заявляет о своем недовольстве партнерами США по НАТО. А партнеры по НАТО без участия сил США вообще мало на что способны. Да и противоречивые заявления и действия Трампа также ослабляют позиции США, самого крупного внешнеполитического противовеса России."

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Журналисты авторитетного американского журнала The Atlantic тоже винят во всем Трампа: "Из-за тарифов на сталь и алюминий, введенных президентом США, и из-за его внешней политики, построенной на принципе "Америка прежде всего", Меркель и Путин были вынуждены заняться неловким сотрудничеством по некоторым вопросам". Поразительно, кстати, насколько "американоцентричный" взгляд на мир у многих западных СМИ: им реально кажется, что едва ли не все международные расклады определяются политикой Белого дома, и они полностью игнорируют исторический, экономический и политический контекст. Более того: когда эксперты-русофобы сообщают о политической импотенции конкретных европейских политиков, они обычно подразумевают нежелание европейских политиков вредить себе, своим странам и европейской экономике путем участия в очередной антироссийской авантюре, придуманной в Вашингтоне, Лондоне или Варшаве.

Австрийскому правительству до сих не могут простить нежелание высылать российских дипломатов, несмотря на всеобщую истерику в контексте "дела Скрипаля". Ангеле Меркель, соответственно, не могут простить то, что она поддерживает "Северный поток — 2", несмотря на призывы американских журналистов "сделать правильный поступок и отменить российский газопровод" и американские угрозы санкциями участникам российского газового проекта.

Каждый раз, когда российский президент дает дипломатический мастер-класс, многим на Западе кажется, что он это делает специально, чтобы позлить своих западных оппонентов. Вот и на этот раз журналисты того же The Atlantic обвинили Владимира Путина в троллинге, а его визит в Австрию и Германию они назвали "путинским уик-эндом троллинга", хотя на самом деле увидеть в прагматично-вежливом подходе российского президента троллинг могут только глубоко закомплексованные американские эксперты, которые в санкционном угаре уже давно не помнят, как выглядит настоящая высококлассная дипломатия. Если уж и говорить об издевках и дипломатических пощечинах, то стоит отметить, что российско-германская позиция в поддержку сохранения "иранской ядерной сделки", которая была обозначена на переговорах Путина и Меркель, действительно будет воспринята американской стороной как наглость и демонстрация непростительного неповиновения. Но вот как-то повлиять на российско-немецкую позицию у Вашингтона вряд ли получится.

Самый важный результат переговоров в замке Мезеберг озвучил пресс-секретарь российского президента:

© Sputnik . Максим Блинов Свадебный переполох из-за Путина: главе МИД Австрии предложили уйти в отставку

"Он (аспект о возможных санкциях США по "Северному потоку — 2". — Прим. ред.) затрагивался. Но в целом есть понимание, что, безусловно, проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен, поэтому необходимо принять меры по тому, чтобы оградить его от возможных нападок, неконкурентных нападок со стороны третьих лиц с тем, чтобы в конечном итоге выйти на завершение этого проекта", — заявил Песков журналистам.

Этот результат особенно важен в контексте информации, опубликованной в преддверии встречи двух лидеров американским деловым изданием The Wall Street Journal, которое сообщило о том, что выработка санкций против "Северного потока — 2" находится на финишной прямой и до завершения процесса остались считаные недели, хотя решение о введении санкций нельзя назвать "неизбежным". Однако к бочке антироссийского меда была подмешана целая цистерна дегтя: европейские информированные источники сообщили американским журналистам, что деньги на "Северный поток — 2" уже выделены и американские санкции в этом уже вряд ли что-то изменят. По большому счету, Меркель и Путин просто обозначили перед американскими конгрессменами, сенаторами и членами внешнеполитической команды Трампа неприятную перспективу: Россия и Германия будут защищать проект от санкций, которые в любом случае следует признать запоздалыми. Впрочем, если русофобский сегмент американской элиты захочет все-таки побегать с санкционной дубинкой за уходящим поездом истории, то не стоит им мешать: они потом сами будут искренне удивляться тому, насколько их непродуманные действия помогают российской дипломатии.