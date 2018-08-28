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Пассажирский авиалайнер, архивное фото

Скандалы в самолетах: как не стать мишенью дебошира

© Sputnik . Владимир Песня
Колумнисты
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Асель Минбаева
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Колумнист Асель Минбаева даже не представляла, какой кошмар ждет ее в лайнере, который летел из Москвы в Бишкек...

В тот вечер я была в образе "обнять и плакать": глаза оттенка russian red, растрепанные волосы, лицо "противозачаточного" вида. Сказывались тяжелая командировка и несколько бессонных ночей, пишет колумнист Sputnik Кыргызстан.

Пассажиры и бортпроводница в самолете
© Sputnik . Наталья Селиверстова
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В самолет, летевший рейсом Москва — Бишкек, я вошла с одним страстным желанием — поспать. Вот мы взлетели, можно откинуть кресло и подарить себе четыре часа сна… Однако женщина, которая сидела за мной, была категорически против подобного развития событий. Ба-бах! Ее нога ударила по моему креслу, и послышался не терпящий возражений голос:

— Ну-ка спинку кресла подняла!

— Почему это?

— Моей дочери тесно!

От столь наглого вторжения в мое личное пространство я даже поперхнулась. Оборачиваюсь: сзади сидит семейка из трех человек — тетенька необъятных размеров, ее тощий муж и девчушка лет шести. Если честно, ума не приложу, как мое опущенное кресло могло помешать такой маленькой девочке. Напротив, она с явным любопытством поглядывала на меня в ожидании шоу. И оно началось.

Мамаша не собиралась сдавать позиции. Я тоже: спинка моего кресла вновь опустилась. Мадам заработала ногами активнее:

Самолеты на перроне аэропорта. Архивное фото.
© Sputnik . Александр Кряжев
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— Ты ребенка задавила!

— Что за бред?! Как я могла задавить вашего ребенка?

— Голову ей прижала! Быстро подними спинку!

В этот момент даже девочка посмотрела на мать с недоумением. На нас уже стали обращать внимание другие пассажиры.

Я укрылась пледом и решила просто игнорировать истерику соседки. Что поделать — так бывает, когда амбиций у человека на личный лайнер Falcon, а денег хватает только на эконом-место в лоукостере.

Женщина пять минут безуспешно истязала ногами мое кресло. Когда она наконец утомилась, в дело вмешался глава семейства. "Ах ты дрянь такая! Тебе старшие сказали — значит делай, а не думай", — суровый самец приправил свою речь отборнейшей нецензурной бранью. Его дочь с интересом наблюдала за папенькой.

Бизнесмен с телефоном в руках в салоне самолета
© Fotolia / Kasto
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На правах "дряни" я повернулась к семейству всем телом. У меня не осталось сил даже на крик, поэтому я тихо прошипела: "Вам не стыдно? Ваша дочь все это слышит, потом будет с вас, дураков, пример брать. Вы просто сами себя позорите". Потом развернулась и под крик "приземлимся — я тебя найду" попыталась уснуть. Соседи справа и слева тихонько пожали мне руку. Поспать тогда все-таки не удалось…

Пожалуйста, люди, никогда так не делайте! Пассажиры имеют право лететь с опущенной спинкой кресла, за исключением моментов взлета, посадки и перекуса. Если это причиняет вам большой дискомфорт, попросите поднять злополучную спинку. Главное — сделать это вежливо.

Еще один момент, который выводит всех пассажиров из себя, — плач младенца. "Неужели трудно успокоить ребенка?!" — воскликнет очередной самодовольный гражданин, сердито сдвинув брови. Да, трудно! Потому что это дети, и им свойственно плакать. Потому что мать и так затравленно оглядывается на возмущенные лица соседей. Поверьте, она больше других мечтает о том, чтобы малыш мирно спал весь полет.

Самолет Boeing 777
CC BY-SA 2.0 / Bill Abbott / Boeing 777, another clearance for Saturn...
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Следующий поступок некоторых пассажиров вообще за гранью добра и зла. Не надо снимать носки и размахивать ими, как французским флагом под "Марсельезу". Казалось бы, чушь, но я сама видела, как некоторые граждане, сняв обувь, развешивали носки на ручке кресла или в кармашке на спинке сидения. Это дно, честно.

И последнее: когда самолет приземлился, не надо вскакивать, словно вас ужалили в чресла, и стоять в проходе. Это бесполезно: если вы и примчитесь к выходу первым, придется ждать, когда выйдут пассажиры бизнес-класса. Даже если, растолкав женщин, детей и пенсионеров, вы первым пройдете паспортный контроль, вам снова придется ждать — на этот раз багаж. Да и вообще, стоять в проходе движущегося самолета просто опасно.

Теги:
перелеты, культура


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