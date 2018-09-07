"Путинские миллиарды долларов": Запад их нашел, но не может отобрать

Более того, в западных СМИ, а также различных докладных записках экспертов периодически появляются даже конкретные цифры "личного состояния" или "финансовых средств" российского президента, пишет Иван Данилов, автор блога Crimson Alter для РИА Новости. Наиболее известными оценками такого рода отметились журнал Time Magazine, который опубликовал материал о "40 миллиардах долларов Путина", и британская Daily Mail, в 2017 году выдавшая статью, где фигурировала цифра в 200 миллиардов долларов.

© AFP 2018 / Joe Klamar В Германии переговоры, в Австрии — свадьба: неожиданный вояж Путина

Однако даже западные политики признают, что доказательства существования легендарных богатств российского президента добыть так никому и не удалось, и только политическая целесообразность мешает им признать, что этих богатств не существует в природе — ибо за 10 лет упорных поисков спецслужбы их бы все-таки нашли. Но наиболее непримиримые (и наименее умные) представители американского сената и конгресса до сих пор верят в то, что это вопрос исключительно разведывательных усилий, и поэтому пункты о необходимости все-таки найти "миллиарды Путина" и опубликовать официальные отчеты об их существовании регулярно включаются в различные законодательные инициативы, связанные с антироссийскими санкциями.

Впрочем, нужно отдать должное усилиям финансовых журналистов, которые потратили годы на поиски так называемых "миллиардов Путина". Агентству деловой информации Блумберг все-таки удалось "найти" 120 миллиардов долларов, к которым президент России имеет самое непосредственное отношение. Правда, никакой пользы для пропаганды им из этого извлечь не удалось. Все дело в том, что "120 миллиардов Путина" оказались не президентской заначкой, а президентским ответом на вопрос о том, как развивать российскую экономику и социальную солидарность российского бизнеса в условиях внешнего санкционного давления.

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Как и следовало ожидать, в материале Блумберга приведены мнения экспертов, которые считают, что такое поведение российских властей в целом неправильное, неспортивное, неэффективное и даже контрпродуктивное. Однако есть обоснованные подозрения в том, что усилия российской власти по неформальному и даже административному стимулированию бизнеса к трате денег в России вместо вывоза их в традиционно любимые офшоры, находящиеся в британской или американской юрисдикции, будут восприняты российским обществом в целом с пониманием и поддержкой.

Более того, в свете санкционной политики, которая наносит очевидный ущерб даже тем, кто вроде бы прекрасно интегрировался в западную финансовую и даже политическую систему, как минимум часть российского большого бизнеса должна самостоятельно прийти к парадоксальному (но только на первый взгляд) выводу о том, что деньги, "замороженные" в российских проектах, находятся в большей безопасности, чем те, до которых может легко дотянуться "санкционный отдел" Минфина США. Первые ласточки такого понимания уже есть: RusAl Олега Дерипаски начал перевод контроля над своими активами в российскую юрисдикцию, а USM Алишера Усманова ("Мегафон", "Металлоинвест") заявляет о том, что "процесс деофшоризации активов и перевода бенефициарного владения группы USM" завершится уже в ближайшее время.

Агентство Блумберг описывает ситуацию как давление государства на бизнес: из-за санкций, а также политической и экономической непредсказуемости российский бизнес не хочет инвестировать в Россию, а государство, вместо того чтобы решить эти проблемы, принуждает предпринимателей вкладывать деньги в Россию, несмотря на санкции и экономическую непредсказуемость.

"Чиновники давят на кеш", — пишут авторы материала. Кстати, цифру в 120 миллиардов долларов (то есть примерно восемь триллионов рублей) они получили из вполне официального источника — из заявления пресс-секретаря российского Минфина. Это сумма дополнительных "внутренних" инвестиций, рассчитанная до 2024 года, и ее должно быть достаточно для серьезного стимулирования российской экономики.

© Sputnik . Илья Питалев Проект "русских офшоров": какая роль отведена Абхазии и Южной Осетии

Отдельно нужно остановиться на аргументе о том, что государству следует для начала решить все проблемы в стране, исключить внешнее давление и экономическую неопределенность и только потом ожидать, что бизнес перестанет вывозить деньги за границу и начнет инвестировать в страну. Этот аргумент, в самых разных формах, нам предстоит слушать на протяжении как минимум следующих шести-семи лет, причем стоит ожидать, что в его продвижение в массовом сознании и экспертном сообществе будут вложены серьезные финансовые и медийные ресурсы.

Проблема такой позиции в следующем: экономическая стабильность, снижение уязвимости к внешнему политическому давлению, повышение сопротивляемости внешним шокам — это все невозможно получить и построить без предоплаты. То есть сначала нужно вложиться в собственную инфраструктуру, армию, экономику и так далее и только потом можно наслаждаться результатом. В обратном порядке это сделать не получится. Прямо сейчас российский бизнес познает на собственном (санкционном) опыте, что заявления про глобализацию и про то, что у капитала нет отечества, — это вовсе не истина в последней инстанции, а скорее, выражаясь деловой терминологией 90-х годов прошлого века, "разводка для лохов". Более того, выясняется, что дело не в том, что "Россия — неправильная и ее наказывают за Крым". А в том, что применение политических методов для ликвидации чужого бизнеса и продвижения интересов своего — это нормальная и вообще-то единственно возможная суть политики любого жизнеспособного государства. Российские СМИ сконцентрированы на описании антироссийских санкций, но не стоит забывать, что мы живем в эпоху тотальной экономической войны всех против всех: достаточно посмотреть на то, с каким упоением американские власти "мочат" китайскую корпорацию ZTE (которая не имеет отношения к Крыму или к американским выборам) и штрафуют европейские банки, а власти Старого Света готовят "налоговую дубину", чтобы наказать американский бизнес в Евросоюзе. Только у очень глупого капитала нет родины. У умного капитала отечество есть, и даже больше: сила родного государства — важнейшее условие для самосохранения капитала. В силу исторической необходимости эти самоочевидные истины до той части российского бизнеса, которая еще их не осознала, придется доводить административными методами.

Судя по тому, что уже начались первые совещания представителей Минфина и бизнеса, на которых обсуждаются внутрироссийские проекты, требующие от бизнеса затрат в ближайшее время, работа идет с опережением графика. От такого подхода выиграют все, и даже тот сегмент российских предпринимателей, которые сейчас высказывают свое недовольство. Сильное государство и устойчивая экономика хороши для дела и бизнес обязательно поймет это в будущем.

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