Ведущий аналитик банка Рокфеллеров: мир стоит на пороге суперкризиса

Уличные беспорядки, массовая паника, национализации и общественные волнения, которых мир не видел последние 50 лет, — именно в таких терминах описывает будущее американской и глобальной экономики ведущий аналитик банка JP Morgan (США) Марко Коланович.

В честь десятилетнего юбилея с начала мирового финансового кризиса 2008 года мистер Коланович выпустил специальный аналитический отчет, из которого следует, что мировые финансовые рынки сейчас уязвимы перед новым кризисом в еще большей степени, чем это было десять лет назад, пишет автор РИА Новости Иван Данилов. В случае реализации самого негативного из представленных сценариев кризис будет настолько всеобъемлющим, что ради спасения экономики центральным банкам даже придется проводить фактические операции по национализации наиболее пострадавших компаний, выкупая их акции на рынке. © AP Photo. Sang Tan Ротшильд обеспокоен: какая опасность грозит мировому порядку

Столь негативный прогноз, который к тому же был сформулирован в максимально нелестных терминах и наполнен жесткой критикой регуляторов американских, да и мировых финансовых рынков, было бы легко (но неправильно) списать на желание очередного аналитика снискать себе славу пророка или внимание СМИ, — тем более что подобные апокалиптические прогнозы обычно не сбываются. Проблема в том, что есть обычные аналитики, есть известные аналитики, есть опытные аналитики и есть Марко Коланович.

Прогноз последнего привлек внимание мировых деловых СМИ именно потому, что у него заслуженная репутация человека, не склонного к излишнему пессимизму, но который иногда точно предсказывал предыдущие проблематичные эпизоды на мировых рынках. Можно понять логику журналистов: человек, который спрогнозировал несколько небольших кризисов, может быть вполне способен предсказать появление большого.

Более того, в ведущие аналитики банка JP Morgan, который управляет активами в 2,7 триллиона долларов и традиционно считается "семейным банком" Рокфеллеров, случайные люди не попадают, и, соответственно, сам Коланович обладает репутацией эдакого "математика-ясновидящего", который вычисляет движения рынков так же, как астрономы просчитывают движения планет.

Аргументация Колановича, который стал кандидатом физических наук до того, как желание заработать по-настоящему большие деньги принудило его отправиться работать на Уолл-стрит, сводится к нескольким тезисам, которые связаны с уязвимостью существующей структуры финансовых рынков.

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За те десять лет, которые прошли после кризиса 2008 года, резко увеличилось количество биржевых операций и финансовых решений, которые принимают автоматизированные компьютеризированные системы. Стоит особо подчеркнуть, что эти решения принимаются без участия человека, буквально за доли секунды. По оценке Aite Group, которую цитировал журнал The Economist в 2014 году, примерно 65% объема сделок на американском фондовом рынке совершают компьютерные алгоритмы, а не люди.

Коланович уже описывал несколько мини-кризисов (например, февраль этого года, когда американский рынок без видимых причин терял по несколько процентов в день), которые были вызваны "стадным поведением" компьютерных программ, ворочающих триллионами долларов. Дело в том, что почти во всех подобных программах заложена инструкция, которую на человеческий язык можно перевести так: "Если происходит что-то непонятное или непривычное, продавай все и прямо сейчас". В результате получается цепная реакция, в которой от некоего внешнего шока сначала "паникуют" одни компьютеры, начиная распродавать свои портфели акций по любой доступной цене, затем это замечают другие компьютеры, которые тоже начинают продажи, — и так далее, до полного обвала рынка.

В прошлом такие ситуации останавливали люди, которые выходили на рынок для того, чтобы купить внезапно подешевевшие акции, но за последние десять лет почти всех их уволили за ненадобностью. Тем более что они стоили значительно дороже компьютеров, которым не надо платить зарплаты, оплачивать отпуска и за которых не надо делать пенсионные взносы. Такую цепную реакцию Коланович называет "великий кризис ликвидности" и предполагает, что в качестве радикальной меры борьбы будут в очередной раз использованы печатные станки центральных банков — с непредсказуемыми социальными и экономическими последствиями.

Можно было бы предположить, что такой кризис будет очень кратковременным и в конце концов люди наведут порядок на рынке, в результате чего все восстановится.

Но так произойдет только в том случае, если кратковременным окажется тот самый внешний шок, который запустит первоначальную цепную реакцию. Проблема в том, что если шок окажется системным, то рынок будет уже не откачать конвенциональными методами.

В этом контексте полезно посмотреть на еще одного пророка кризиса — главного экономиста рейтингового агентства Moody's Марка Занди, который (тоже под "юбилей" кризиса 2008 года) опубликовал аналитическую записку с изложением вполне вероятного сценария того самого шока, который вполне может привести к повторению мирового финансового кризиса.

Мистер Занди утверждает, что в прошлый раз кризис начался на рынке недвижимости и потом перекинулся на весь финансовый сектор и экономику в целом, а на этот раз эпицентром кризиса и точкой начала цепной реакции, скорее всего, станут закредитованные американские компании. Эта оценка связана с тем, что монетарная и регуляторная политика США за последние десять лет привела к тому, что вместо пузыря ипотечного кредитования появился пузырь кредитования "мусорных" компаний, которые при более жесткой монетарной политике вообще не должны были иметь простого доступа к заемным средствам.

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Потенциально токсичные долги закредитованных американских компаний — около 2,7 триллиона долларов и быстро растут. Значительная часть долгов уже закредитованных американских компаний — это долги с плавающей ставкой, и при дальнейшем повышении ставки Федрезервом и сами эти компании, и их кредиторы посыплются как домино. Экономист Moody's подчеркивает, что еще рано уверенно утверждать, что именно эти токсичные долги приведут к коллапсу, но схожесть ситуации с преддверием кризиса 2008-2009 годов наводит на недобрые мысли. Примечательно, что Moody's уже привлекало внимание своих клиентов к тому, что на Америку надвигается беспрецедентный "вал корпоративных дефолтов "мусорных" компаний" и этот "вал" приведет к серьезным негативным последствиям для экономики в целом.

Нетрудно догадаться, что в качестве сильного внешнего шока, который вызовет биржевую панику, такое "дефолтное цунами" подходит просто идеально.

В силу того, что современная мировая экономика является высокоинтегрированной, в случае начала очередного кризиса в США пострадают, как и в прошлый раз, даже страны, которые не имеют никакого отношения к его генезису. Такова природа глобализации. Но, в отличие от 2008 года, в случае очередного кризиса у очень многих стран обязательно возникнет желание обратить глобализацию вспять, а если возможно — изолировать Вашингтон на Американском континенте и избавить весь остальной мир от его бесспорно токсичного политического и экономического влияния.

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