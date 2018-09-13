19:32 13 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.64
  • EUR79.77
Поиск
Фестиваль Cannes Lions Moscow Festival

Это не про нас: "абхазская пунктуальность", или как не стать ждуном

© Sputnik . Максим Блинов
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Сария Кварацхелия
178110

У абхазов вообще не существует понятие "пунктуальность". Помните миф о том, как Бог раздавал земли. Апсуа даже к Всевышнему умудрился опоздать. Что уж говорить о простых смертных? Колумнист Sputnik Абхазия рассуждает об абхазской пунктуальности и о том, как не стать ждуном.

О каждом народе можно судить по его традициям, праздникам, обычаям, музыке и танцам. У испанцев — темперамент, который соответствует их танцу фламенко. У англичан – тонкий юмор и снобизм. У немцев – пунктуальность. У абхазов – некая расслабленность и неторопливость. Сегодня же мне хотелось остановиться только на одном пункте.

Лайки
CC0
Отношения по-абхазски: поставь мне "лайк" и укради

Некоторые абхазы, словно англичане, тонко отмечают "абхазскую пунктуальность". Всерьез, конечно же, никто это высказывание не воспринимает. Или почти никто.

Всем хорошо известно, что в Абхазии у людей несуетливый, размеренный ритм жизни. В то время как даже в самом небольшом городке России в семь утра жизнь уже бьет ключом, в Абхазии многие опаздывают на работу в девять, и это никого не удивляет и даже не раздражает. Об этом ходит в народе шутка, что опоздавшие, как правило, еще ждут тех, кто должен был прийти вовремя.

И я могу смело об этом рассуждать, так как страдаю хронической пунктуальностью, без кавычек.  В школу приходила за час до уроков – боязнь не успеть переписать у гениального одноклассника домашку и отхватить потом двойку. В универ – за два часа до пары – не хотелось наводить гнев на преподавателя.

Руки печатают текст на клавиатуре
© Фото : Unsplash
Несколько слов о любви по-абхазски

После возвращения в Абхазию отношение к опозданиям немного изменилось. Теперь не прихожу даже на 15 минут раньше, всегда четко вовремя. Но здесь другая проблема. Опаздывают другие, и я поневоле становлюсь ждуном.

Запланировала интервью в 13:00 — респондент придет в 14:00. Концерт в 19 часов? Ничего, зрители чуть подождут, зато опаздывающие подтянутся. Помню, как московский актер во время сухумских гастролей удивлялся тому, что зрители любят опаздывать.

"В Москве же, если спектакль в 19 часов, то 18:55 уже все зрители сидят на своих местах. И даже когда уже без двух минут, то люди начинают аплодировать, тем самым подавая знак: "Ребята, пора выходить, уже не по графику идем". Народ живет в этом ритме, и ты тоже волей-неволей подгоняешь себя под это. А здесь, это и прекрасно, наверное,  люди никуда не спешат. Здесь не хочется напрягаться, не хочется бежать", – удивлялся и умилялся он.

Кубик с изображением замка на компьютерной клавиатуре
© Fotolia / Gajus
Жизнь и смерть в онлайне

Да что удивляться? В республике даже события государственного уровня немного опаздывают. На всех отражается некая томность, которая витает в самом абхазском воздухе.

Есть у меня один знакомый, который по своей воле не покинет кровать. Вырубает все будильники и растягивает сладкий сон, пока его из дома не вытолкают на работу. У него всегда есть оправдания и всегда самые невероятные. Одни к этому относятся спокойно, других это бесит. Многие из нас на собственной шкуре испытывали это чувство досады, когда ты пришел вовремя, а твой собеседник или друг опаздывает. И хочется метать молнии во все стороны. Но как не стать жертвой ожидания, увы, советов нет. Возвращаемся к шутке о том, кого ждут опоздавшие? Вот. А может, это руководство к действию?

Пунктуальность не форма носа или губ, не родинка на лице и даже не склонность к полноте, чтобы передаваться по наследству. Этому можно научиться. Помните легенду о том, как Бог раздавал земли? Апсуа даже к Всевышнему умудрился опоздать, и даже ушел в плюс от такой непунктуальности. Но не всегда же так фартит. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Теги:
Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ирыстоны ӔӔӔ-йы командæ
    Впервые на турнире

    Трое представителей Федерации смешанных боевых единоборств Южной Осетии приняли участие в турнире Гран-при городов воинской славы.

  • Арест, фото из архива
    Торговцы смертью

    Азербайджанской полиции удалось обезвредить международную группировку наркоторговцев, все члены банды задержаны.

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян
    Йога и чтение

    Бывший президент Армении Роберт Кочарян рассказал о днях, проведенных за решеткой, и пообещал до конца года опубликовать книгу.

  • Ирыстоны ӔӔӔ-йы командæ
    Впервые на турнире

    Трое представителей Федерации смешанных боевых единоборств Южной Осетии приняли участие в турнире Гран-при городов воинской славы.

  • Арест, фото из архива
    Торговцы смертью

    Азербайджанской полиции удалось обезвредить международную группировку наркоторговцев, все члены банды задержаны.

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян
    Йога и чтение

    Бывший президент Армении Роберт Кочарян рассказал о днях, проведенных за решеткой, и пообещал до конца года опубликовать книгу.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Церемония прощания с Геннадием Гагулия
Мрачный солнечный день: в Абхазии простились с Геннадием Гагулия
Как заканчиваются приключения в Абхазии: от дачи вождя до горячей точки
Как заканчиваются приключения в Абхазии: от дачи вождя до "горячей" точки
Эволюция iPhone
Эволюция iPhone

Соцсети

Sputnikabkhazia