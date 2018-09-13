Это не про нас: "абхазская пунктуальность", или как не стать ждуном

У абхазов вообще не существует понятие "пунктуальность". Помните миф о том, как Бог раздавал земли. Апсуа даже к Всевышнему умудрился опоздать. Что уж говорить о простых смертных? Колумнист Sputnik Абхазия рассуждает об абхазской пунктуальности и о том, как не стать ждуном.

О каждом народе можно судить по его традициям, праздникам, обычаям, музыке и танцам. У испанцев — темперамент, который соответствует их танцу фламенко. У англичан – тонкий юмор и снобизм. У немцев – пунктуальность. У абхазов – некая расслабленность и неторопливость. Сегодня же мне хотелось остановиться только на одном пункте.

Некоторые абхазы, словно англичане, тонко отмечают "абхазскую пунктуальность". Всерьез, конечно же, никто это высказывание не воспринимает. Или почти никто.

Всем хорошо известно, что в Абхазии у людей несуетливый, размеренный ритм жизни. В то время как даже в самом небольшом городке России в семь утра жизнь уже бьет ключом, в Абхазии многие опаздывают на работу в девять, и это никого не удивляет и даже не раздражает. Об этом ходит в народе шутка, что опоздавшие, как правило, еще ждут тех, кто должен был прийти вовремя.

И я могу смело об этом рассуждать, так как страдаю хронической пунктуальностью, без кавычек. В школу приходила за час до уроков – боязнь не успеть переписать у гениального одноклассника домашку и отхватить потом двойку. В универ – за два часа до пары – не хотелось наводить гнев на преподавателя.

© Фото : Unsplash Несколько слов о любви по-абхазски

После возвращения в Абхазию отношение к опозданиям немного изменилось. Теперь не прихожу даже на 15 минут раньше, всегда четко вовремя. Но здесь другая проблема. Опаздывают другие, и я поневоле становлюсь ждуном.

Запланировала интервью в 13:00 — респондент придет в 14:00. Концерт в 19 часов? Ничего, зрители чуть подождут, зато опаздывающие подтянутся. Помню, как московский актер во время сухумских гастролей удивлялся тому, что зрители любят опаздывать.

"В Москве же, если спектакль в 19 часов, то 18:55 уже все зрители сидят на своих местах. И даже когда уже без двух минут, то люди начинают аплодировать, тем самым подавая знак: "Ребята, пора выходить, уже не по графику идем". Народ живет в этом ритме, и ты тоже волей-неволей подгоняешь себя под это. А здесь, это и прекрасно, наверное, люди никуда не спешат. Здесь не хочется напрягаться, не хочется бежать", – удивлялся и умилялся он.

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Да что удивляться? В республике даже события государственного уровня немного опаздывают. На всех отражается некая томность, которая витает в самом абхазском воздухе.

Есть у меня один знакомый, который по своей воле не покинет кровать. Вырубает все будильники и растягивает сладкий сон, пока его из дома не вытолкают на работу. У него всегда есть оправдания и всегда самые невероятные. Одни к этому относятся спокойно, других это бесит. Многие из нас на собственной шкуре испытывали это чувство досады, когда ты пришел вовремя, а твой собеседник или друг опаздывает. И хочется метать молнии во все стороны. Но как не стать жертвой ожидания, увы, советов нет. Возвращаемся к шутке о том, кого ждут опоздавшие? Вот. А может, это руководство к действию?

Пунктуальность не форма носа или губ, не родинка на лице и даже не склонность к полноте, чтобы передаваться по наследству. Этому можно научиться. Помните легенду о том, как Бог раздавал земли? Апсуа даже к Всевышнему умудрился опоздать, и даже ушел в плюс от такой непунктуальности. Но не всегда же так фартит.

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