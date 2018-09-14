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Кадр из клипа Филиппа Киркорова и Николая Баскова Ibiza

Сoming out от Киркорова и Баскова: жалко и смешно

© Фото: Youtube/StarPro
Колумнисты
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Дмитрий Киселев
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Несколько дней назад сеть взорвал клип Киркорова и Баскова Ibiza, который вызвал отвращение и осуждение у публики, некоторые даже предложили лишить артистов звания народные.

Дуэт Филиппа Киркорова и Николая Баскова в новом клипе Ibiza не просто дурновкусие. Это отвратительная мерзость. Певцы причалили в грязной зоне интернета, и, судя по всему, барахтанье там обоим доставляет удовольствие, пишет Дмитрий Киселев на РИА Новости.

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Оба исполнителя носят звание "Народный артист России". Это своего рода знак качества, сертификат признания государством высоких эстетических и этических стандартов творчества. Эстетика в клипе Ibiza низкопробна. Чего стоит хотя бы сцена, когда Баскова тошнит в кабинке биотуалета, а Киркоров ударом ноги эту кабинку переворачивает, и тот, кто внутри, купается в нечистотах. Это что, так артисты оценивают уровень культурного запроса своей публики? Или считают, что вести почитателей нужно именно в этом направлении?

Вот и получилось нечто пошлое, что не национально и не интернационально. Никуда, хотя и с игрой в ориентацию.

Но, быть может, я путаю личность артиста с его героем? Пожалуй, нет. Клип снят свободно, без обычных для телеканалов редакторских ограничений и с демонстративным нарушением требований Роскомнадзора по лексике. Продукт — выражение подсознательного, реализация творческой мечты, отражающая внутренний мир и круг культурного поиска.

Здесь и страх отстать от трендов, и зависть к Шнуру. Но если Шнур гармоничен на избранном художественном поприще, на почетные звания, ордена и "Голубые огоньки" не претендует, то coming out от Киркорова и Баскова выглядит жалким и смешным.

Нет, я не против свободы творчества. Я против того, чтобы государство продолжало поддерживать творческие проявления, явно противоречащие государственной культурной политике. И уж точно, когда мы после кремлевских курантов увидим героев клипа Ibiza, но уже отмытых и в атласных костюмах в новогодних конфетти, многим это покажется странным. Надо ведь уважать творческий выбор.

Тогда уж самоутверждайтесь в Сети.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.



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