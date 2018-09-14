Сoming out от Киркорова и Баскова: жалко и смешно

Дуэт Филиппа Киркорова и Николая Баскова в новом клипе Ibiza не просто дурновкусие. Это отвратительная мерзость. Певцы причалили в грязной зоне интернета, и, судя по всему, барахтанье там обоим доставляет удовольствие, пишет Дмитрий Киселев на РИА Новости.
Оба исполнителя носят звание "Народный артист России". Это своего рода знак качества, сертификат признания государством высоких эстетических и этических стандартов творчества. Эстетика в клипе Ibiza низкопробна. Чего стоит хотя бы сцена, когда Баскова тошнит в кабинке биотуалета, а Киркоров ударом ноги эту кабинку переворачивает, и тот, кто внутри, купается в нечистотах. Это что, так артисты оценивают уровень культурного запроса своей публики? Или считают, что вести почитателей нужно именно в этом направлении?
Вот и получилось нечто пошлое, что не национально и не интернационально. Никуда, хотя и с игрой в ориентацию.
Но, быть может, я путаю личность артиста с его героем? Пожалуй, нет. Клип снят свободно, без обычных для телеканалов редакторских ограничений и с демонстративным нарушением требований Роскомнадзора по лексике. Продукт — выражение подсознательного, реализация творческой мечты, отражающая внутренний мир и круг культурного поиска.
Здесь и страх отстать от трендов, и зависть к Шнуру. Но если Шнур гармоничен на избранном художественном поприще, на почетные звания, ордена и "Голубые огоньки" не претендует, то coming out от Киркорова и Баскова выглядит жалким и смешным.
Нет, я не против свободы творчества. Я против того, чтобы государство продолжало поддерживать творческие проявления, явно противоречащие государственной культурной политике. И уж точно, когда мы после кремлевских курантов увидим героев клипа Ibiza, но уже отмытых и в атласных костюмах в новогодних конфетти, многим это покажется странным. Надо ведь уважать творческий выбор.
Тогда уж самоутверждайтесь в Сети.
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