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Девушка с воздушными шарами

Вместо тысячи слов: смайлику 36 лет

© Фото: Lidya Nada
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Сария Кварацхелия
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19 сентября всеми любимый смайлик празднует свой день рождения. О том, как появился этот символ и почему многие сегодня не представляют виртуальное общение без него, читайте в материале Sputnik.

В 2010 году, когда я впервые зарегистрировалась в "Вконтакте", поначалу приходили странные сообщения от друзей: двоеточие, тире, скобка. Такие "исчерпывающие" месседжи заводили в тупик. Спустя какое-то время символы стали сокращаться до двоеточия и скобки, а потом и до единственной скобки.

Смайл
CC0
Смайлик: забавный символ, или часть речи

Значение их стало понятно позже. Хотя смайлик, который зарождался именно в символах, был придуман для электронной переписки еще в далеком 1982 году профессором Университета Карнеги-Меллона Скоттом Фалманом.

C развитием графического оформления чатов, форумов, а также смартфонов, менялись и смайлики. Точки и черточки были нарисованы в виде желтых колобков.

Линейка смайликов расширялась. Их стали изображать в разных формах и видах. Смартфоны ввели моду на эмодзи, без которых сегодня сложно представить практически все сообщения в паутине. 

После появления iPhone смайлик окончательно закрепил свои позиции в виртуальном общении людей. Сегодня он передает не только эмоциональную окраску сообщения, но и стал важной информационной единицей. Практически ни один месседж не обходится без символов, изображающих радость, грусть или задумчивость.

Смайлики
CC0 / Alexas_Fotos
Тест: узнайте "смайлик" в лицо

Многие умудряются настрочить целую историю из смайликов. Есть среди моих знакомых любители писать "оригинально" и "круто". Они могут поздравить так с днем рождения, рассказать о своем походе в магазин, в салон красоты, кафе и даже передать, что они там ели и пили.

Но больше всех умиляют парни, которым теперь не приходится писать унизительные "давай познакомимся". Теперь достаточно отправить смайлик. Если девушка "клюнула", то непременно ответит ;)

Улыбайтесь — это полезно>>

Конечно, иногда такие ребусы раздражают, когда приходится расшифровывать целые тексты из смайликов, но, возможно, это хорошее явление. Ведь еще один язык, родившийся из пары знаков, развивается на наших глазах.

С днем рождения, смайлик.

Теги:
смайлы


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