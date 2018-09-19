Вместо тысячи слов: смайлику 36 лет

19 сентября всеми любимый смайлик празднует свой день рождения. О том, как появился этот символ и почему многие сегодня не представляют виртуальное общение без него, читайте в материале Sputnik.

В 2010 году, когда я впервые зарегистрировалась в "Вконтакте", поначалу приходили странные сообщения от друзей: двоеточие, тире, скобка. Такие "исчерпывающие" месседжи заводили в тупик. Спустя какое-то время символы стали сокращаться до двоеточия и скобки, а потом и до единственной скобки.

Значение их стало понятно позже. Хотя смайлик, который зарождался именно в символах, был придуман для электронной переписки еще в далеком 1982 году профессором Университета Карнеги-Меллона Скоттом Фалманом.

C развитием графического оформления чатов, форумов, а также смартфонов, менялись и смайлики. Точки и черточки были нарисованы в виде желтых колобков.

Линейка смайликов расширялась. Их стали изображать в разных формах и видах. Смартфоны ввели моду на эмодзи, без которых сегодня сложно представить практически все сообщения в паутине.

После появления iPhone смайлик окончательно закрепил свои позиции в виртуальном общении людей. Сегодня он передает не только эмоциональную окраску сообщения, но и стал важной информационной единицей. Практически ни один месседж не обходится без символов, изображающих радость, грусть или задумчивость.

Многие умудряются настрочить целую историю из смайликов. Есть среди моих знакомых любители писать "оригинально" и "круто". Они могут поздравить так с днем рождения, рассказать о своем походе в магазин, в салон красоты, кафе и даже передать, что они там ели и пили.

Но больше всех умиляют парни, которым теперь не приходится писать унизительные "давай познакомимся". Теперь достаточно отправить смайлик. Если девушка "клюнула", то непременно ответит ;)

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Конечно, иногда такие ребусы раздражают, когда приходится расшифровывать целые тексты из смайликов, но, возможно, это хорошее явление. Ведь еще один язык, родившийся из пары знаков, развивается на наших глазах.

С днем рождения, смайлик.