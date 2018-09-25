Зрительский взгляд на "Трех высоких женщин"

Спектакль Сергея Голомазова по пьесе Эдварда Олби из тех, что бередят душу, но не разом оглушая, а тонко, через улыбку, смех и слезы заставляют задуматься о том, насколько быстротечна и непредсказуема наша жизнь.

Два часа со сцены РУСДРАМа замечательные актрисы рассказывали историю одной судьбы — своей, чужой, нашей. Поначалу сюжет был не совсем понятен, ситуации и характеры казались обыденными — немного выжившая из ума 92-летняя старушка делится воспоминаниями со своей сиделкой и молодой девушкой — помощницей адвоката. Наверное, собираясь в театр, невольно ожидаешь увидеть некое шоу, приукрашенное действо, а тут жизнь сразу развернулась такой, какая есть, без прикрас.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Три высокие женщины"

Когда героини переоделись в бальные платья, стало уже окончательно понятно, что все три женщины — это ипостаси одной, только в разные периоды жизни — молодости, зрелости и старости. Под углом разных возрастов они рассказывают о своей непростой женской доле, спорят и мирятся, плачут и смеются, осуждают друг друга и понимают. А зрителю шаг за шагом открывается главный смысл — у каждого возраста, несомненно, есть своя правда, свои поводы для радости, обид, разочарований и свои основания для прощения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Три высокие женщины"

В спектакле есть еще один персонаж — объект большинства дискуссий героинь. Это сын, который, поссорившись с матерью, ушел из дома. У самого Олби тоже был многолетний конфликт с матерью, а потом, уже в пожилом возрасте, он написал эту пьесу, воплотив мать в героинях, а себе таким образом дал возможность оправдаться.

И все-таки сын возвращается. И замирает у ее руки с букетом цветов в молчаливом «прости». Слова тут и не нужны, ведь за него все сказали они, эти три женщины, высокие не ростом, а величием души.

В спектакле очень мало декораций: три стула, кровать. Темпераментный вальс, усиливающий эмоциональность эпизодов. Поэтому ничто не отвлекает от актеров и их филигранной игры — очень искренней, настоящей и честной работы Евгении Симоновой, Веры Бабичевой и Зои Кайдановской.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Три высокие женщины"

Смех, вздох, улыбка, несколько упавших слезинок, снова улыбка — если для вас ценны эмоции, то это ваш спектакль.