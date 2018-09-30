Это сладкое слово "автокефалия": Украина в погоне за американской мечтой

"Ну-ка, все вместе, уши развесьте!" — примерно под таким, думается, негласным лозунгом президент незалежной провел в Нью-Йорке встречу с тамошней украинской диаспорой. "Мы — самая большая православная страна Европы", — сказал Петр Порошенко про Украину.

© Sputnik . Стрингер Вышинский назвал причину своего ареста

Сорвал ли он в этот момент аплодисменты, президентская пресс-служба вежливо умалчивает. Потому что даже навскидку и даже из США видно, что одна только европейская часть России — та, которая располагается на Европейской равнине, — занимает почти половину всей Европы: если быть точным, то около 40 процентов площади. А территория Украины, по данным 2017 года, семь раз укладывается на этой российской европейской части. К тому же, если верить данным ВЦИОМ, 75 процентов россиян причисляют себя к православным, и сколько раз в эти проценты помещается современное население незалежной, не стоит и считать. Чтобы не расстраивать Петра Порошенко, рассуждает для РИА Новости Ольга Бугрова.

Однако расстроить его сейчас трудно. Он переживает эйфорию в ожидании автокефалии, которую самодеятельным украинским церковным структурам вот-вот дарует Константинопольский патриарх. "Церковь (в незалежной. — Прим. ред.) должна быть одна — украинская", — "митинговал" Петр Алексеевич перед "своими" в Нью-Йорке. Очень, наверное, надеялся, что его услышат не только "этнически свои", а все "свои", которых в США достаточно, чтобы поддерживать качку на украинской лодке и расколоть православный мир. Сегодня она такая, "американская мечта".

© REUTERS / Gleb Garanich Порошенко открыл парад гимном националистов

О таком приблизительно сценарии в интервью Sputnik Serbia говорил сербский историк Александр Ракович. По его мнению, позицию Константинопольского патриарха Варфоломея объясняют только политические соображения, "за которыми стоят США". Причем стоят довольно крепко, считает историк, так как Варфоломей — "должник США: если бы не влияние Вашингтона (на Стамбул — бывший Константинополь. — Прим. ред.), большой вопрос, как турки бы к нему относились".

Другой сербский специалист — по церковному праву — Зоран Чворович полагает, что неканоническая автокефалия Украинской православной церкви может вызвать цепную реакцию в православном мире. Но именно разрушительной цепной реакции и добиваются в США. И тем, кого там Петр Порошенко считает "своими", все равно, что будет с ним самим, с его страной и с третьей по величине в мире христианской конфессией.