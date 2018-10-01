Откровения Минфина США, или Вся правда об антироссийских санкциях

Чиновникам американского финансового ведомства стоит отдать должное: несмотря на колоссальное политическое давление со стороны конгрессменов и администрации президента, они озвучили правдивый доклад о ситуации с санкциями против РФ.

Автор блога Crimson Alter Иван Данилов — для РИА Новости.

Министерство финансов США решило остудить пыл конгрессменов и сенаторов, которые требуют введения новых жестких санкций против России. В обстоятельном докладе казначейства, представленном специальному комитету конгресса, который отвечает за разработку антироссийских санкционных программ, прямо говорится, что вводить более жесткие санкции нельзя. Более того — замминистра финансов Маршалл Биллингсли настаивает на том, что политика сдерживания РФ не может опираться на санкции и что для борьбы с "российской агрессией" (именно этот термин используется в официальном документе Минфина) необходимо использовать совсем другие методы.

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Надо отдать должное чиновникам американского ведомства: они делают свою работу качественно, несмотря на колоссальное политическое давление со стороны радикально настроенных сенаторов и конгрессменов, а также антироссийских "ястребов" в администрации Дональда Трампа. Чтобы выступить перед конгрессом с тезисом "более жесткие санкции против России опасны, бесполезны и вредны для самих США", нужно быть очень смелым и ставить интересы финансовой стабильности Соединенных Штатов выше риска оказаться в застенках ФБР по обвинению в работе на Кремль.

Министр финансов Стивен Мнучин уже выступал с аналогичными заявлениями, а теперь "отдувался" его заместитель, которого конгрессмены вызвали на ковер. Показательно, что чиновники американского Минфина готовы не только рисковать собственными карьерой и свободой, но и дискредитировать один из фундаментальных мифов о России, на котором строится информационная и пропагандистская стратегия руководства США.

Ведомство утверждает, что "российская экономика большая и хорошо интегрирована в глобальную экономику, в международную финансовую систему и глобальные производственные цепочки". Поэтому против нее нельзя вводить меры наподобие тех, что ввели против Ирана или КНДР. Это понятная и логически непротиворечивая позиция: американские финансисты показывают законодателям, что усиление санкций против Москвы опасно для мировой экономики в целом и для экономики самих Штатов в частности.

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Проблема в том, что эту позицию невозможно состыковать с основными тезисами американской пропаганды о России. Например, нельзя согласовать утверждение о том, что РФ — региональная держава с порванной (еще Обамой) в клочья экономикой, с заявлением, что российская экономика слишком большая и слишком глубоко интегрирована в мировую, а потому ужесточение санкций будет контрпродуктивным. Совершенно невозможно логически примирить оценки Минфина США и заявления русофобов о том, что Россия — "это бензоколонка, притворяющаяся страной". Понятно, что пропаганду можно не менять, несмотря ни на какие обстоятельства, но верить в нее после подобных откровений смогут только те, кто хотят обмануть самих себя.

В качестве иллюстрации тезиса о негативных последствиях антироссийской санкционной политики можно привести ситуацию с мерами против компании "Русал". На первый взгляд, атака на "Русал" — пример успешного применения санкций в качестве инструмента давления на российский бизнес, но такая оценка была бы крайне близорукой интерпретацией происходящего.

В действительности США получили несколько негативных последствий. На мировом рынке резко выросли цены на алюминий, и это сразу ударило по американским потребителям. Чтобы хоть как-то притормозить рост цен, Вашингтон был вынужден дважды ослаблять санкции, а потом и вовсе разрешить действующим клиентам "Русала" и дальше заключать контракты на покупку его продукции. Это очень наглядное доказательство тезиса американского казначества об интеграции российской экономики в мировую систему.

© Sputnik . Джереми Хоган Вашингтон расширил санкции против России

Второе важное последствие: российские бизнесмены (и это уже заметили американские финансовые СМИ, такие как Bloomberg) отреагировали на санкции массовым "опустошением западных счетов, переводом денег в Россию и избавлением от доллара", что в перспективе сильно поможет российской экономике, а значит, санкции вообще дали эффект, обратный ожидаемому.

Показательно, что в качестве альтернативных методов борьбы с "российской агрессией" американские финансисты предлагают как следует покарать страны Балтии. С точки зрения здравого смысла эти предложения кажутся просто образцом безумия, ибо совершенно непонятно, как закрытие латвийских или эстонских банков, специализирующихся на работе с российскими клиентами, может повлиять на внешнюю политику Москвы. Однако с точки зрения доминирующего в США политического дискурса все понятно, хотя и очень смешно. Минфин выстраивает следующий логический ряд: чтобы наказать РФ, нужно наказать российских чиновников и олигархов, и если им причинить ощутимый материальный ущерб, они наконец-то перестанут вмешиваться в американские выборы.

В качестве наказания предлагается перекрыть для них возможности вывода капитала из России, а как успешный пример такого "наказания" в вышеупомянутом докладе Минфина приводятся санкции против латвийского банка AB.LV. В общем, за мифическое вмешательство в американские выборы предлагается подвергнуть порке американских же союзников. Можно было их пожалеть, конечно, но в этом случае предложение Минфина надо поддержать.

© Fotolia / Alexkich США введут новые санкции против России из-за инцидента в Солсбери

Во-первых, когда американские союзники страдают из-за действий США — это прекрасно и справедливо, а во-вторых, чем эффективнее Соединенные Штаты перекрывают каналы вывода капиталов из РФ, тем лучше для российской экономики. В конце концов, если ущемленное чувство гордости сенаторов и конгрессменов требует, чтобы кто-то пострадал из-за "российской агрессии", пусть страдают латвийские, эстонские, кипрские и другие европейские банки.

Судя по оценкам экспертов, которых цитируют американские СМИ, рассмотрение санкционных законопроектов вряд ли состоится до ноября. Возможно, за это время специалисты финансового ведомства США все-таки смогут уговорить законодателей не делать глупостей. Однако, независимо от судьбы новых санкционных пакетов, ясно одно: в Вашингтоне понимают, что любые последующие санкции навредят в большей степени не России, а Америке.