Режим "паника": МВФ пообещал скорый финансовый кризис из-за долгов

Международный валютный фонд предупреждает: если финансовую систему не удастся реформировать, коллапса не избежать.

Мировая экономика — на пороге очередного финансового краха. Теперь его триггером обещает стать огромный суммарный долг стран мира. Накануне кризиса 2008 года среднее соотношение глобального долга к ВВП составляло 36 процентов, а сейчас — больше 50 процентов. Сумма астрономическая: 182 триллиона долларов, рассуждает колумнист РИА Новости Наталья Дембинская.

Затишье перед бурей

Неутешительный прогноз относительно ближайших экономических перспектив содержится в докладе МВФ о мировой финансовой стабильности, обнародованном в октябре.

Эксперты организации констатируют: правительства большинства стран провалили практически все реформы, требовавшиеся для защиты банковской системы — в первую очередь от рискованных и необдуманных действий финансистов, вызвавших мощную цепную реакцию обвала десять лет назад.

В МВФ признают: какие-то уроки за прошедшее десятилетие регуляторам удалось извлечь — это и увеличение банковских резервов, и ужесточение надзора за финансовым сектором, но, как отмечают в фонде, принятых мер оказалось недостаточно.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ.

"Как правило, риски повышаются в относительно спокойные периоды (как сейчас) — с низкими процентными ставками и контролируемой волатильностью. Но эти риски могут распространиться на другие, незащищенные части финансовой системы", — говорится в отчете.

Теневой банкинг Китая

Одним из источников нового кризиса может стать Китай, где до угрожающих масштабов расширился сектор теневого кредитования. Китайские банки все охотнее финансируют небанковские учреждения — брокерские конторы и ростовщиков, выступающих посредниками между банками и бизнесом.

Объем теневого сектора кредитования достиг почти семи триллионов долларов. В МВФ считают, что этот пузырь способен обрушить экономику страны и запустить новый азиатский кризис, аналогичный обвалу 1997 года.

© Sputnik / Алексей Куденко Сотрудник "Московской межбанковской валютной биржи".

Еще один повод для опасений — рост международных банков вроде JPMorgan и Industrial and Commercial Bank of China в масштабах, превосходящих крупнейшие финансовые учреждения накануне кризиса 2008 года.Сейчас, как и тогда, говорят, что подобные структуры слишком велики, чтобы разориться. Однако опыт Lehman Brothers свидетельствует об обратном.

Торговый протекционизм

Другая проблема, грозящая довести ситуацию до крайности, — торговые войны, набирающие обороты и отбивающие у инвесторов аппетит к риску.

Усиление торговой напряженности, геополитической нестабильности и политической неопределенности в крупнейших экономиках, говорится в докладе, может вызвать "внезапное ухудшение настроений инвесторов, спровоцировав мощное падение на мировых рынках капитала и резкое ужесточение глобальных финансовых условий".

© Фото: www.fb.md Банк Lehman Brothers Holdings Inc

По оценкам МВФ, страны с развивающейся экономикой (без учета Китая) рискуют столкнуться с оттоком капитала в объеме более ста миллиардов долларов в течение четырех кварталов подряд, что по масштабу сопоставимо с мировым финансовым кризисом 2008 года.

Огромный долг

Наибольшую же тревогу у экспертов вызывает растущий — неподъемный и, как подчеркивается в докладе, неуправляемый — размер глобальной задолженности.

© AFP 2018 / MANDEL NGAN МВФ: миру грозит новый кризис

Глава МВФ Кристин Лагард указала на то, что общий размер мирового долга в государственном и частном секторах за последнее десятилетие взлетел на 60% — до рекордных 182 триллионов долларов.

Политические решения, последовавшие за банкротством Lehman Brothers, поставили мировую экономику в условия, когда среднее соотношение долга к ВВП с докризисных 36% выросло до 52%, подчеркнула Лагард.

Доля развивающихся рынков в глобальном ВВП по паритету покупательной способности — 60%, а накануне кризиса было 45%. Это свидетельствует о том, что развитые страны так и не восстановились после удара 2008 года.