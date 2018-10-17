Поколение пессимистов: почему у нации победителей опускаются руки

О том, почему в Абхазии молодые люди желают уехать из страны, что заставляет их опустить руки и почему дети победителей страдают пессимизмом, размышляет колумнист Sputnik.

Пессимистичный настрой, нежелание жить в Абхазии и отсутствие воли что-либо делать. Все это часто встречается среди молодежи Абхазии, которую представляет и автор этих строк. Нет, вопрос не экзистенциально-философский. Все очень просто – о наболевшем.

Ни для кого не секрет, что некоторые абхазы старше 20 лет, получившие достаточно престижное образование, не видят себя в Абхазии. Некоторые считают их непатриотами, другие же поддерживают их решение и думают, что не стоит губить себя в Абхазии, где нет карьерных перспектив.

Среди моих знакомых от 20 до 35 лет встречаются те, кто после окончания вуза вовсе не вернулись на родину или же вернулись, но, кроме разочарования, ничего не получили и норовят, как Чацкий, покинуть этот бал: "Карету мне, карету! Сюда я больше не ездок".

Их мотивы, с одной стороны, можно понять. Не будем лукавить — в стране практически на физическом уровне ощущается общее неблагополучие, всепоглощающий застой, который продолжается на протяжении 25 лет. Мизерные зарплаты, низкий уровень жизни. К тому же угнетающая психологическая атмосфера от сводок о самоубийствах, гибели молодых людей на дорогах или от наркотиков.

Один из моих товарищей постоянно рассказывает о том, что хотел бы уехать и построить жизнь за границей. Он глубоко убежден, что молодежи Абхазии старшее же поколение дало пощечину и сбросило с "парохода современности".

Да, часто пессимистические настроения настигают всех. Но, ребята, все не так плохо. Мы неоправданно опускаем руки, мечтаем вырваться в другую страну и ищем там комфорт, высокие зарплаты и хорошую жизнь. Ведь согласитесь, если у тебя в кармане нет миллионов, то где бы ты ни был, все равно будешь катить в гору свой сизифов камень.

Очень часто из рассказов старших мы слышим о том, как они строили с нуля свою жизнь. В итоге у них все получалось. Почему же мы думаем, что у нас ничего не получится?

Этнолог Марина Барцыц как-то в разговоре отметила очень тонкую и правильную мысль: "Почему дети победителей сидят в апатии?!"

Наши родители выиграли войну. А теперь кто же, если не мы, продолжит строительство молодого абхазского государства? Надо взять волю в кулак, действовать не благодаря, а вопреки, чтобы создать свою правильную республику, где нет коррупции, лжи и пессимизма. И это не утопия! А мрачные мысли оставьте, они заразительны.