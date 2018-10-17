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Весна в Сухуме

Поколение пессимистов: почему у нации победителей опускаются руки

© Sputnik / Томас Тхайцук
Колумнисты
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Сария Кварацхелия
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О том, почему в Абхазии молодые люди желают уехать из страны, что заставляет их опустить руки и почему дети победителей страдают пессимизмом, размышляет колумнист Sputnik.

Пессимистичный настрой, нежелание жить в Абхазии и отсутствие воли что-либо делать. Все это часто встречается среди молодежи Абхазии, которую представляет и автор этих строк. Нет, вопрос не экзистенциально-философский. Все очень просто – о наболевшем.

Ни для кого не секрет, что некоторые абхазы старше 20 лет, получившие достаточно престижное образование, не видят себя в Абхазии. Некоторые считают их непатриотами, другие же поддерживают их решение и думают, что не стоит губить себя в Абхазии, где нет карьерных перспектив.

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© Фото: Jesse Orrico
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Среди моих знакомых от 20 до 35 лет встречаются те, кто после окончания вуза вовсе не вернулись на родину или же вернулись, но, кроме разочарования, ничего не получили и норовят, как Чацкий, покинуть этот бал: "Карету мне, карету! Сюда я больше не ездок".

Их мотивы, с одной стороны, можно понять. Не будем лукавить — в стране практически на физическом уровне ощущается общее неблагополучие, всепоглощающий застой, который продолжается на протяжении 25 лет. Мизерные зарплаты, низкий уровень жизни. К тому же угнетающая психологическая атмосфера от сводок о самоубийствах,  гибели молодых людей на дорогах или от наркотиков.

Один из моих товарищей постоянно рассказывает о том, что хотел бы уехать и построить жизнь за границей. Он глубоко убежден, что молодежи Абхазии старшее же поколение дало пощечину и сбросило с "парохода современности".

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Да, часто пессимистические настроения настигают всех. Но, ребята, все не так плохо. Мы неоправданно опускаем руки, мечтаем вырваться в другую страну и ищем там комфорт, высокие зарплаты и хорошую жизнь. Ведь согласитесь, если у тебя в кармане нет миллионов, то где бы ты ни был, все равно будешь катить в гору свой сизифов камень.

Очень часто из рассказов старших мы слышим о том, как они строили с нуля свою жизнь. В итоге у них все получалось. Почему же мы думаем, что у нас ничего не получится?

Этнолог Марина Барцыц как-то в разговоре отметила очень тонкую и правильную мысль: "Почему дети победителей сидят в апатии?!"

Наши родители выиграли войну. А теперь кто же, если не мы, продолжит строительство молодого абхазского государства? Надо взять волю в кулак, действовать не благодаря, а вопреки, чтобы создать свою правильную республику, где нет коррупции, лжи и пессимизма. И это не утопия! А мрачные мысли оставьте, они заразительны.

Теги:
Абхазия


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