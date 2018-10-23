Несколько советов абхазскому студенту по выживанию вне дома

Колумнист Sputnik продолжает знакомить со студенческими лайфхаками из личного опыта. О том, как выжить на 500 рублей в неделю и даже заработать, читайте в материале.

Асмат Цвижба, Sputnik

Сезонный урожай

Осень – самое время воспользоваться дарами Абхазии. То, что для нас растет на каждом дереве, для жителей России – экзотика. Не стесняйтесь. Это ваш серьезный актив.

Если вам вдруг, как моим друзьям, обещали прислать в зимнюю Москву маленькую предновогоднюю посылку, то на деле это будут два тяжеленых ящика мандаринов, которые сложно самостоятельно допереть от поезда в общагу. Сначала рыдать хотелось от безысходности, но мы выкрутились так. Выволокли "привет из дома" с перрона на привокзальную площадь и устроили "горячую" распродажу. Мое образование рекламщика пригодилось. Один ящик мандаринов буквально в минуты разлетелся по 100 рублей за кило. Фейхоа и хурму придержали для себя. Правда был неприятный разговор и с полицией, но инцидент опять же уладили мандаринами. В итоге мы избавились от лишнего груза, выручили денег, да так, что еще и на такси хватило.

Язык мой – друг мой

Многие абитуриенты пренебрегают изучением абхазского. А зря. Запомните, в России вы носитель редкого языка, и этот факт тоже можно выгодно конвертировать. Как? Получайте инструкцию:

Шаг 1. Находите контору судебных переводчиков, оставляете свою анкету.

Шаг 2. Учите несколько "законных" терминов на абхазском – ходатайство, Уголовно-процессуальный кодекс, умышленная кража группой лиц, постановление.

Шаг 3. Ждете своего звездного часа и неудачливого соотечественника, конфликтующего с российским законом. Как правило, для затягивания дела просят переводчика, хотя часто с русским и так у всех все в порядке.

Шаг 4. Судебные конторы сломя голову ищут знатока абхазского, но не спешите, не мелочитесь. В ход идут ваши рассказы о занятости и абхазской солидарности. Заказчик принимает ваши условия.

20 минут вашего присутствия на судебном заседании могут принести вам новое зимнее пальто, а один лист письменного перевода – поход в кафе. Как бонус, в старости можете рассказывать внукам, что бывали в Бутырке и были близки к криминальным кругам.

Штраф за халяву © Sputnik / Рамиль Ситдиков Пожалейте родителей: стоит ли отмечать выпускной

Если вы переехали в Москву, то больше всего денег уйдет на транспорт, минимум 150 рублей в день. Так произойдет, если у вас нет социальной карты студента. Получить ее теперь несложно, все можно сделать онлайн.

Не ленитесь, потратьте полчаса своего времени. Поездка "зайцем" выйдет дороже. Мне "повезло", я подобрала на улице чужую безлимитную карту. Больше я так никогда не поступлю, но тогда не сильно задумывалась о последствиях – халява же. "Спонсором" моих поездок стала пенсионерка Наталья Степановна, и сейчас мне за это очень стыдно. Меня поймал контролер, и мне присудили штраф в 2 500 рублей, и это я еще легко отделалась.

Сила убеждения

Налаживайте связи. Тем более что Абхазия уже позаботилась об этом за вас. Бутылка абхазского вина или чачи может выручить даже в самых безвыходных ситуациях.

К примеру, убедить вахтера общаги, что десять абхазов в одной комнате —это абсолютно безобидно, что вы не сектант, а просто вызываете духов с друзьями, что в два часа ночи вам жизненно необходимо подышать свежим воздухом, что обязательно продлите регистрацию завтра, тогда же оплатите и проживание.

500 рублей в неделю

Невозможно! – скажете вы. Легко, – отвечу я. Не обязательно питаться ролтоном, но без пельменей, конечно, не обойтись. Кстати, самые вкусные – "Останкинские", они же самые дешевые.

Опять же обращайтесь к истокам. Большой кастрюли акуда или аджапсандала хватит на два-три дня. Все зависит от того, сколько соотечественников поблизости учуют халяву.

В большинстве общежитий кухни общие. Это не только место для приготовления собственных шедевров, но и для знакомства с блюдами других народов. Иногда народы даже и не подозревают об этом.

Не благодарите, пользуйтесь!